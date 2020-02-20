вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Не вдалося врятувати: на Волині повісився учасник АТО

Не вдалося врятувати: на Волині повісився учасник АТО
У селі Карпилівка Ківерцівського району на Волині повісився учасник АТО.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Чоловіку було 26 років.

Відомо, що його намагались врятувати, але реанімація була неуспішна.

Причини інциденту - невідомі. Усі деталі - згодом.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, учасник АТО, повісився, Карпилівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Не вдалося врятувати: на Волині повісився учасник АТО
Сьогодні, 09:13
Долар знову подорожчав: курс валют у Луцьку станом на 17 червня
Сьогодні, 09:12
Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за добу
Сьогодні, 09:00
Волинський виш – у списку 30-ти кращих навчальних закладів України
Сьогодні, 08:23
Пів сотні різних планувань квартир – в ЖК «Амстердам». Як вибрати своє? ФОТО,ВІДЕО*
Сьогодні, 08:00
Схожі новини
На Волині помер учасник АТО На Волині помер учасник АТО
16 березень, 19:28
У селі на Волині чоловік вкоротив собі віку У селі на Волині чоловік вкоротив собі віку
11 березень, 09:15
У волинському селі повісився пенсіонер У волинському селі повісився пенсіонер
17 лютий, 15:06
На Волині знайшли повішеним сина екснардепа На Волині знайшли повішеним сина екснардепа
20 лютий, 2020, 13:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Не вдалося врятувати: на Волині повісився учасник АТО
Сьогодні, 09:13
 0
Долар знову подорожчав: курс валют у Луцьку станом на 17 червня
Сьогодні, 09:12
 0
Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за добу
Сьогодні, 09:00
 0
Волинський виш – у списку 30-ти кращих навчальних закладів України
Сьогодні, 08:23
 0
Пів сотні різних планувань квартир – в ЖК «Амстердам». Як вибрати своє? ФОТО,ВІДЕО*
Сьогодні, 08:00
 0
Медіа
відео
1/8