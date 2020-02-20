Не вдалося врятувати: на Волині повісився учасник АТО





Про це



Чоловіку було 26 років.



Відомо, що його намагались врятувати, але реанімація була неуспішна.



Причини інциденту - невідомі. Усі деталі - згодом.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Карпилівка Ківерцівського району на Волині повісився учасник АТО.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Чоловіку було 26 років.Відомо, що його намагались врятувати, але реанімація була неуспішна.Причини інциденту - невідомі. Усі деталі - згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію