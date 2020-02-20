Не вдалося врятувати: на Волині повісився учасник АТО
Сьогодні, 09:13
У селі Карпилівка Ківерцівського району на Волині повісився учасник АТО.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Чоловіку було 26 років.
Відомо, що його намагались врятувати, але реанімація була неуспішна.
Причини інциденту - невідомі. Усі деталі - згодом.
Фото - ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Чоловіку було 26 років.
Відомо, що його намагались врятувати, але реанімація була неуспішна.
Причини інциденту - невідомі. Усі деталі - згодом.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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