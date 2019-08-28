У Ковелі під час пожежі знайшли тіло чоловіка





Інформують, що до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу о 8:28 - пише пресслужба ДСНС України у Волинській області.



О 08:32 до місця виклику прибули працівники 4-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Ковеля.



На момент прибуття вогонь охопив речі домашнього вжитку. Рятувальники, які працювали у складі ланки газодимозахисної служби, виявили у помешканні тіло господаря. Пожежу о 08:39 локалізували та о 09:00 ліквідували.



Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння загиблого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Вітовського горіла цегляна господарська будівля. Під час пожежі знайшли тіло власника.Інформують, що до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу о 8:28 - пише пресслужба ДСНС України у Волинській області.О 08:32 до місця виклику прибули працівники 4-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Ковеля.На момент прибуття вогонь охопив речі домашнього вжитку. Рятувальники, які працювали у складі ланки газодимозахисної служби, виявили у помешканні тіло господаря. Пожежу о 08:39 локалізували та о 09:00 ліквідували.Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння загиблого.

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