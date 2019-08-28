вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі під час пожежі знайшли тіло чоловіка

У Ковелі під час пожежі знайшли тіло чоловіка
У Ковелі на вулиці Вітовського горіла цегляна господарська будівля. Під час пожежі знайшли тіло власника.

Інформують, що до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу о 8:28 - пише пресслужба ДСНС України у Волинській області.

О 08:32 до місця виклику прибули працівники 4-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Ковеля.

На момент прибуття вогонь охопив речі домашнього вжитку. Рятувальники, які працювали у складі ланки газодимозахисної служби, виявили у помешканні тіло господаря. Пожежу о 08:39 локалізували та о 09:00 ліквідували.

Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння загиблого.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, пожежа, тіло, чоловік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька через змагання перекриють рух транспорту
Сьогодні, 12:16
У Ковелі під час пожежі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 12:12
Волинські спортсмени нарікають на нестачу фінансування
Сьогодні, 12:05
Продукти в Україні дорожчі, ніж у Польщі: порівняння цін
Сьогодні, 11:40
На Волині в лісі знайшли зниклого 91-річного дідуся
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
У пожежі на Волині загинув пенсіонер У пожежі на Волині загинув пенсіонер
26 квітень, 09:51
Будівельники знайшли тіло чоловіка в ставку на Волині Будівельники знайшли тіло чоловіка в ставку на Волині
28 серпень, 2019, 10:37
Подробиці пожежі у Луцьку, у якій загинув чоловік. ВІДЕО Подробиці пожежі у Луцьку, у якій загинув чоловік. ВІДЕО
04 жовтень, 2018, 14:28
У місті на Волині в парку біля школи знайшли тіло чоловіка У місті на Волині в парку біля школи знайшли тіло чоловіка
19 травень, 09:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали 26 км ідеально відремонтованої дороги до Шацьких озер. ФОТО
Сьогодні, 01:16
 1
У центрі Луцька через змагання перекриють рух транспорту
Сьогодні, 12:16
 0
У Ковелі під час пожежі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 12:12
 0
Волинські спортсмени нарікають на нестачу фінансування
Сьогодні, 12:05
 0
Продукти в Україні дорожчі, ніж у Польщі: порівняння цін
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8