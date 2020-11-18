На Рівненщині п'яний водій скоїв смертельну аварію, загинули двоє молодих чоловіків. ФОТО

На Рівненщині у ДТП загинули двоє людей.Повідомлення про автопригоду поблизу села Михалин надійшло до поліції від медиків близько першої години ночі сьогодні, 17 червня, - інформує пресслужба поліції Рівненської області.Поліцейські на місці події встановили, що 28-річний водій автомобіля Volkswagen Touran, місцевий житель, на заокругленій ділянці дороги не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та врізався у дерева і перекинувся.Внаслідок автопригоди двоє пасажирів авто, 30-ти та 31-річний жителі села Михалин загинули на місці. 28-річний керманич та двоє інших пасажирів — 43-річний та 28-річний односельці отримали забої обличчя та тіла, струс головного мозку. Після надання медичної допомоги їх відпустили.Результати огляду водія на стан алкогольного сп’яніння — 0,81 проміле.Слідчі слідчого управління відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, за частиною 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України.28-річного жителя села Михалин затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування.