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На Рівненщині п'яний водій скоїв смертельну аварію, загинули двоє молодих чоловіків. ФОТО

На Рівненщині п'яний водій скоїв смертельну аварію, загинули двоє молодих чоловіків. ФОТО
На Рівненщині у ДТП загинули двоє людей.

Повідомлення про автопригоду поблизу села Михалин надійшло до поліції від медиків близько першої години ночі сьогодні, 17 червня, - інформує пресслужба поліції Рівненської області.

Поліцейські на місці події встановили, що 28-річний водій автомобіля Volkswagen Touran, місцевий житель, на заокругленій ділянці дороги не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та врізався у дерева і перекинувся.

Внаслідок автопригоди двоє пасажирів авто, 30-ти та 31-річний жителі села Михалин загинули на місці. 28-річний керманич та двоє інших пасажирів — 43-річний та 28-річний односельці отримали забої обличчя та тіла, струс головного мозку. Після надання медичної допомоги їх відпустили.

Результати огляду водія на стан алкогольного сп’яніння — 0,81 проміле.

Слідчі слідчого управління відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, за частиною 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

28-річного жителя села Михалин затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування.

На Рівненщині п'яний водій скоїв смертельну аварію, загинули двоє молодих чоловіків. ФОТО
На Рівненщині п'яний водій скоїв смертельну аварію, загинули двоє молодих чоловіків. ФОТО
На Рівненщині п'яний водій скоїв смертельну аварію, загинули двоє молодих чоловіків. ФОТО
На Рівненщині п'яний водій скоїв смертельну аварію, загинули двоє молодих чоловіків. ФОТО



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Теги: Рівненщина, аварія, водій, смерть
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