У Луцьку розшукують 13-річного хлопця

Трогонюка Артема Михайловича, 2008 року народження. Востаннє його бачили у дитячій обласній лікарні у Луцьку.



Повідомлення про зникнення до поліції надійшло 17 червня вранці, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Його прикмети: зріст 164 см, худорлявої статури, волосся темне, коротке.



Був одягнений: штани синього кольору з лампасами, блакитно-фіолетову футболку, кросівки.



Правоохоронці звертаються до усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження хлопця, повідомити за номером «102».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські розшукують, 2008 року народження. Востаннє його бачили у дитячій обласній лікарні у Луцьку.Повідомлення про зникнення до поліції надійшло 17 червня вранці, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.зріст 164 см, худорлявої статури, волосся темне, коротке.Був одягнений: штани синього кольору з лампасами, блакитно-фіолетову футболку, кросівки.Правоохоронці звертаються до усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження хлопця, повідомити за номером «102».

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