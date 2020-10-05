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У Луцьку розшукують 13-річного хлопця

У Луцьку розшукують 13-річного хлопця
Поліцейські розшукують Трогонюка Артема Михайловича, 2008 року народження. Востаннє його бачили у дитячій обласній лікарні у Луцьку.

Повідомлення про зникнення до поліції надійшло 17 червня вранці, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Його прикмети: зріст 164 см, худорлявої статури, волосся темне, коротке.

Був одягнений: штани синього кольору з лампасами, блакитно-фіолетову футболку, кросівки.

Правоохоронці звертаються до усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження хлопця, повідомити за номером «102».



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Теги: розшук, дитина, Луцьк
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