У селі на Волині – скандал через незаконне звільнення завідувачки клубу. ВІДЕО

Тетяна Шворак працює завідувачкою місцевого клубу. До слова, це єдина посада у селі, яку оплачують за державні гроші.



Про те, що вже без роботи, жінка дізналась, коли забирала зарплатню. Її звільнив сільський голова. Хоч, за законом, такого права не мав. Багатодітна мама лишилася без роботи, яка була основним джерелом доходів у сім’ї, - йдеться у сюжеті



Осередком культурного життя села Запруддя є старенька хатина. Тут чи не єдине місце, куди ще тягнеться місцева дітвора на гуртки і, як то кажуть, за змістовним дозвіллям. Та одного дня сільський голова без пояснень повісив на клубі замок, а завклуба звільнив.



Завідувачка Тетяна Шворак сьогодні вперше за три місяці потрапила на своє робоче місце.



Тетяна розповідає, про те, що звільнена, дізналася, коли прийшла отримувати зарплатню. Сільський голова Ігор Волосюк, стверджує жінка, просто поставив її перед фактом. Без попередження, компенсації чи, бодай, пояснення причини.



Тетяна – давно сирота, дружина бійця АТО і мама трьох дітей, найменшому з яких немає і двох років. ЇЇ мінімальна зарплатня завідувачки клубом – єдине джерело стабільного доходу в родині. Тому, каже, раптове звільнення було шоком.



Тетяна припускає, що сільський голова звільнив її через особисту неприязнь, оскільки під час виборів очільника громади її сім’я підтримувала іншого кандидата. Односельці про інцидент знають і вважають, що вчинили з Тетяною несправедливо. А клуб у селі має працювати, бо ж дітям більше нікуди піти. І радять новообраному голові щось у громаді створити, а не закривати.



Тетяна вирішила відстоювати своє право на працю у суді. Та, оскільки грошей на адвоката у жінки не було, за допомогою звернулася до громадських правозахисників.



“Жінки, які мають дітей у віці до трьох років, можуть бути звільнені з ініціативи роботодавця лише у випадку повної ліквідації підприємства, в нашій ситуації ліквідації не було, посада скорочена не була. А тому вважаємо звільнення Тетяни Шворак абсолютно незаконним, протиправним”, – каже юристка Алла Левчук-Микитюк.



Поки чекали призначеної дати судового розгляду, поновити Тетяну на роботі та виплатити їй компенсацію за вимушене безробіття сільського голову зобов’язала державна інспекція праці.



“Держпраця вирішила, що справді голова Сошичненської ради порушив законодавство України. Тож пані Тетяну було поновлено на роботі і виплачено компенсацію”, – каже Вікторія Доманська, правозахисниця проекту “Вирішуєш ти”.



Та, оскільки очільник громади ще якийсь час не повертав ключі від клубу, Тетяна Шворак вирішила не відкликати позовної заяви. Тому сьогодні у Камінь-Каширському районному суді клопотали про моральне відшкодування, на яке, переконані правозахисники, Тетяна заслуговує.



Суддя рішення поки не прийняла, зажадала від сільради додаткових документів.



Сам голова до суду не з’явився. Не знайшли журналісти його і на робочому місці. Тому ситуацію про причини звільнення завклубом, як умів, пояснив секретар сільради.



“Там був строковий договір… Він закінчився. Її звільнили, але там якщо троє дітей… Тож закон по працю всі знають”, – сказав Анатолій Приймак, секретар Сошичненської громади.



А незнання не звільняє від відповідальності, нагадують правозахисники. Тож Тетяна Шворак очікуватиме на остаточне рішення суду.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неприємний інцидент трапився із мешканкою села Запруддя, що у Камінь-Каширському районі. 30-річнапрацює завідувачкою місцевого клубу. До слова, це єдина посада у селі, яку оплачують за державні гроші.Про те, що вже без роботи, жінка дізналась, коли забирала зарплатню. Її звільнив сільський голова. Хоч, за законом, такого права не мав. Багатодітна мама лишилася без роботи, яка була основним джерелом доходів у сім’ї, - йдеться у сюжеті 12 каналу Осередком культурного життя села Запруддя є старенька хатина. Тут чи не єдине місце, куди ще тягнеться місцева дітвора на гуртки і, як то кажуть, за змістовним дозвіллям. Та одного дня сільський голова без пояснень повісив на клубі замок, а завклуба звільнив.Завідувачка Тетяна Шворак сьогодні вперше за три місяці потрапила на своє робоче місце.Тетяна розповідає, про те, що звільнена, дізналася, коли прийшла отримувати зарплатню. Сільський голова Ігор Волосюк, стверджує жінка, просто поставив її перед фактом. Без попередження, компенсації чи, бодай, пояснення причини.Тетяна – давно сирота, дружина бійця АТО і мама трьох дітей, найменшому з яких немає і двох років. ЇЇ мінімальна зарплатня завідувачки клубом – єдине джерело стабільного доходу в родині. Тому, каже, раптове звільнення було шоком.Тетяна припускає, що сільський голова звільнив її через особисту неприязнь, оскільки під час виборів очільника громади її сім’я підтримувала іншого кандидата. Односельці про інцидент знають і вважають, що вчинили з Тетяною несправедливо. А клуб у селі має працювати, бо ж дітям більше нікуди піти. І радять новообраному голові щось у громаді створити, а не закривати.Тетяна вирішила відстоювати своє право на працю у суді. Та, оскільки грошей на адвоката у жінки не було, за допомогою звернулася до громадських правозахисників.“Жінки, які мають дітей у віці до трьох років, можуть бути звільнені з ініціативи роботодавця лише у випадку повної ліквідації підприємства, в нашій ситуації ліквідації не було, посада скорочена не була. А тому вважаємо звільнення Тетяни Шворак абсолютно незаконним, протиправним”, – каже юристка Алла Левчук-Микитюк.Поки чекали призначеної дати судового розгляду, поновити Тетяну на роботі та виплатити їй компенсацію за вимушене безробіття сільського голову зобов’язала державна інспекція праці.“Держпраця вирішила, що справді голова Сошичненської ради порушив законодавство України. Тож пані Тетяну було поновлено на роботі і виплачено компенсацію”, – каже, правозахисниця проекту “Вирішуєш ти”.Та, оскільки очільник громади ще якийсь час не повертав ключі від клубу, Тетяна Шворак вирішила не відкликати позовної заяви. Тому сьогодні у Камінь-Каширському районному суді клопотали про моральне відшкодування, на яке, переконані правозахисники, Тетяна заслуговує.Суддя рішення поки не прийняла, зажадала від сільради додаткових документів.Сам голова до суду не з’явився. Не знайшли журналісти його і на робочому місці. Тому ситуацію про причини звільнення завклубом, як умів, пояснив секретар сільради.“Там був строковий договір… Він закінчився. Її звільнили, але там якщо троє дітей… Тож закон по працю всі знають”, – сказав, секретар Сошичненської громади.А незнання не звільняє від відповідальності, нагадують правозахисники. Тож Тетяна Шворак очікуватиме на остаточне рішення суду.

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