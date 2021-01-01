вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин обікрав пенсіонерку

Волинянин обікрав пенсіонерку
Поліцейські викрили жителя Володимира-Волинського у крадіжці майна пенсіонерки.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Повідомлення про вчинення кримінального павопорушення до правоохоронців надійшло учора, 16 червня. Постраждала, 72-річна жителька Володимир-Волинського району, розповіла, що з літньої кухні її господарства невідомий викрав мікрохвильову піч вартістю 800 грн.

Оперативники у співпраці з поліцейським офіцером громади за гарячими слідами встановили зловмисника. Ним виявився раніше судимий за крадіжки 44-річний житель Володимира-Волинського.

Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадену мікрохвильову піч вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу України. Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні крадіжки вирішуватимуть питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Володимир-Волинський, крадіжка, пенсіонерка, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку через прорив труби мешканці трьох вулиць залишаються без гарячої води. ВІДЕО
Сьогодні, 21:27
Волинянин обікрав пенсіонерку
Сьогодні, 20:42
Концерт, бульбашкове шоу та дискотека: у громаді біля Луцька на Трійцю влаштовують свято
Сьогодні, 20:11
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 18 червня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку зіткнулися автобус та велосипедист: водія двоколісного госпіталізували
Сьогодні, 19:38
Схожі новини
Затримали злодія, який пограбував 80-річну волинянку Затримали злодія, який пограбував 80-річну волинянку
05 травень, 11:30
Через вікно проник до будинку: на Волині спіймали зловмисника, який обікрав пенсіонерку Через вікно проник до будинку: на Волині спіймали зловмисника, який обікрав пенсіонерку
26 лютий, 10:35
Волинська поліція розшукує зловмисника. ФОТО Волинська поліція розшукує зловмисника. ФОТО
Сьогодні, 15:02
На Волині злодійка обікрала магазин На Волині злодійка обікрала магазин
24 травень, 12:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали 26 км ідеально відремонтованої дороги до Шацьких озер. ФОТО
Сьогодні, 01:16
 1
У Луцьку через прорив труби мешканці трьох вулиць залишаються без гарячої води. ВІДЕО
Сьогодні, 21:27
 0
Волинянин обікрав пенсіонерку
Сьогодні, 20:42
 0
Концерт, бульбашкове шоу та дискотека: у громаді біля Луцька на Трійцю влаштовують свято
Сьогодні, 20:11
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 18 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8