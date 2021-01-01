Волинянин обікрав пенсіонерку
Сьогодні, 20:42
Поліцейські викрили жителя Володимира-Волинського у крадіжці майна пенсіонерки.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Повідомлення про вчинення кримінального павопорушення до правоохоронців надійшло учора, 16 червня. Постраждала, 72-річна жителька Володимир-Волинського району, розповіла, що з літньої кухні її господарства невідомий викрав мікрохвильову піч вартістю 800 грн.
Оперативники у співпраці з поліцейським офіцером громади за гарячими слідами встановили зловмисника. Ним виявився раніше судимий за крадіжки 44-річний житель Володимира-Волинського.
Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадену мікрохвильову піч вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу України. Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні крадіжки вирішуватимуть питання про обрання йому міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.
Фото - ілюстративне
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Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Повідомлення про вчинення кримінального павопорушення до правоохоронців надійшло учора, 16 червня. Постраждала, 72-річна жителька Володимир-Волинського району, розповіла, що з літньої кухні її господарства невідомий викрав мікрохвильову піч вартістю 800 грн.
Оперативники у співпраці з поліцейським офіцером громади за гарячими слідами встановили зловмисника. Ним виявився раніше судимий за крадіжки 44-річний житель Володимира-Волинського.
Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадену мікрохвильову піч вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу України. Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні крадіжки вирішуватимуть питання про обрання йому міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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