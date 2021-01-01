У центрі Луцька через змагання перекриють рух транспорту





Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова Ігор Поліщук,



Захід відбуватиметься з 08:30 до 11:00 на проспекті Волі: від вулиці Паркової до вулиці Шопена. Тож на вказаній ділянці дороги цього дня з 08:00 до 11:40 перекриють рух транспорту.



Нагадаємо, від сьогодні, 17 червня, у зв’язку з необхідністю влаштування переходів інженерних мереж через проїжджу частину, та до закінчення робіт зупинять рух транспорту проспектом Волі на ділянці від вулиці Шопена до Київського майдану. Через вказані роботи змінили схему руху тролейбусів, які курсують за маршрутом №1, 3 та 15а.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 червня у Луцьку відбудуться традиційні XVI Міжнародні змагання із легкої атлетики зі спортивної ходьби “Луцька десятка”.Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова йдеться на сайті міської ради.Захід відбуватиметься з 08:30 до 11:00 на проспекті Волі: від вулиці Паркової до вулиці Шопена. Тож на вказаній ділянці дороги цього дня з 08:00 до 11:40 перекриють рух транспорту.Нагадаємо, від сьогодні, 17 червня, у зв’язку з необхідністю влаштування переходів інженерних мереж через проїжджу частину, та до закінчення робіт зупинять рух транспортуЧерез вказані роботи змінили схему руху тролейбусів, які курсують

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