Нагородили медиків Луцької районної лікарні

Сергій Сівак та заступник керівника, керуючий справами Андрій Лев висловили вдячність усім працівникам лікарні за їхню відданість роботі.



Про це



Двом медпрацівникам Сергій Сівак вручив грамоти та квіти.



Так, почесною грамотою Луцької районної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість своїй справі, гуманізм, досягнуті успіхи в роботі та з нагоди Дня медичного працівника нагороджені:



- лікар-інфекціоніст дитячого інфекційного відділення КП "Луцька центральна районна лікарня" Олена Бондар,

- старша медична сестра приймально-діагностичного відділення КП "Луцька центральна районна лікарня" Зоя Ковальчук.









"Немає більш жертовної професії, ніж лікар. Медицина, на жаль, опинилась у дуже важких умовах і через реформу, і коронавірус, і недофінансування, але сьогодні не про це. Бажаю вашому колективу працювати у злагоді.



Наші люди заслуговують на те, щоб отримувати якісні медичні послуги, а це залежить від вас. Бажаю вам козацького здоров'я, Божого благословіння. Щоб усі ваші починання були успішними", - сказав Сергій Сівак.

















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