вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Нагородили медиків Луцької районної лікарні

Нагородили медиків Луцької районної лікарні
Заступник голови Луцької районної ради Сергій Сівак та заступник керівника, керуючий справами Андрій Лев висловили вдячність усім працівникам лікарні за їхню відданість роботі.

Про це інформує Луцька районна рада.

Двом медпрацівникам Сергій Сівак вручив грамоти та квіти.

Так, почесною грамотою Луцької районної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість своїй справі, гуманізм, досягнуті успіхи в роботі та з нагоди Дня медичного працівника нагороджені:

- лікар-інфекціоніст дитячого інфекційного відділення КП "Луцька центральна районна лікарня" Олена Бондар,
- старша медична сестра приймально-діагностичного відділення КП "Луцька центральна районна лікарня" Зоя Ковальчук.

Нагородили медиків Луцької районної лікарні

Нагородили медиків Луцької районної лікарні


"Немає більш жертовної професії, ніж лікар. Медицина, на жаль, опинилась у дуже важких умовах і через реформу, і коронавірус, і недофінансування, але сьогодні не про це. Бажаю вашому колективу працювати у злагоді.

Наші люди заслуговують на те, щоб отримувати якісні медичні послуги, а це залежить від вас. Бажаю вам козацького здоров'я, Божого благословіння. Щоб усі ваші починання були успішними", - сказав Сергій Сівак.

Нагородили медиків Луцької районної лікарні

Нагородили медиків Луцької районної лікарні

Нагородили медиків Луцької районної лікарні

Нагородили медиків Луцької районної лікарні

Нагородили медиків Луцької районної лікарні

Нагородили медиків Луцької районної лікарні

Нагородили медиків Луцької районної лікарні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, медики, нагороди, Луцька районна рада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді на Волині висадили великі плантації суниці
Сьогодні, 13:20
На Волині викрили банду рекетирів, якою із тюрми керував кримінальний авторитет
Сьогодні, 12:49
Нагородили медиків Луцької районної лікарні
Сьогодні, 12:32
У центрі Луцька через змагання перекриють рух транспорту
Сьогодні, 12:16
У Ковелі під час пожежі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 12:12
Схожі новини
Луцька райрада допомагатиме шукати працівників у новий заклад у Маневицькій громаді Луцька райрада допомагатиме шукати працівників у новий заклад у Маневицькій громаді
15 червень, 09:52
Автомобілі, комп'ютери, меблі: Луцька райрада допомагає громадам та поліції Автомобілі, комп'ютери, меблі: Луцька райрада допомагає громадам та поліції
13 травень, 12:20
Волинянка стала переможницею чемпіонату з вільної боротьби Волинянка стала переможницею чемпіонату з вільної боротьби
11 травень, 18:11
На Волині у старих ФАПах облаштують житло для вчителів та медиків. ФОТО На Волині у старих ФАПах облаштують житло для вчителів та медиків. ФОТО
16 квітень, 07:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали 26 км ідеально відремонтованої дороги до Шацьких озер. ФОТО
Сьогодні, 01:16
 1
У центральному парку Луцька облаштують парковку
Сьогодні, 13:58
 0
У Луцьку знайшли безвісти зниклого 13-річного хлопця
Сьогодні, 13:38
 0
На Волині помер 93-річний воїн УПА
Сьогодні, 13:25
 0
У громаді на Волині висадили великі плантації суниці
Сьогодні, 13:20
 0
Медіа
відео
1/8