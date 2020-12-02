Водій з України на АЗС у Польщі викрав барсетку іноземця з великою сумою грошей





Як пoвідoмляє



Постраждалим виявився житель Фінляндії, який їхав зі своєї країни до Польщі. Він затримався на АЗС й через неуважність залишив там барсетку, в якій знаходилася готівка (близько 18 тис євро), а також коштовна біжутерія та цінні монети. Загальна вартість вмісту оцінюється в понад 90 тис зл.



Лише від’їхавши кількасот кілометрів, чоловік згадав, що забув барсетку. Він негайно повернув назад, а коли прибув на АЗС, то виявилося, що її вже не було на тому місці, де він міг її залишити. Після цього чоловік звернувся до поліції.



Правоохоронці переглянули записи відеокамер та встановили, що барсетку забрав водій вантажівки Scania. Вже через 2 години його вислідили та затримали на автостраді A2 неподалік населеного пункту Брвінув (Мазовецьке воєводство). Виявилося, що це громадянин України. У нього виявили барсетку з вмістом готівки та коштовностей, яку й повернули власнику.



Водієві з України натомість пред'явили звинувачення в крадіжці. За це може загрожувати навіть до 5 років в'язниці.



Фото - ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31-річний водій з України попався на присвоєнні чужої барсетки з цінними коштовностями і готівкою.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, інцидент трапився на автозаправній станції в населеному пункті Коричін Сокульського повіту (Підляське воєводство).Постраждалим виявився житель Фінляндії, який їхав зі своєї країни до Польщі. Він затримався на АЗС й через неуважність залишив там барсетку, в якій знаходилася готівка (близько 18 тис євро), а також коштовна біжутерія та цінні монети. Загальна вартість вмісту оцінюється в понад 90 тис зл.Лише від’їхавши кількасот кілометрів, чоловік згадав, що забув барсетку. Він негайно повернув назад, а коли прибув на АЗС, то виявилося, що її вже не було на тому місці, де він міг її залишити. Після цього чоловік звернувся до поліції.Правоохоронці переглянули записи відеокамер та встановили, що барсетку забрав водій вантажівки Scania. Вже через 2 години його вислідили та затримали на автостраді A2 неподалік населеного пункту Брвінув (Мазовецьке воєводство). Виявилося, що це громадянин України. У нього виявили барсетку з вмістом готівки та коштовностей, яку й повернули власнику.Водієві з України натомість пред'явили звинувачення в крадіжці. За це може загрожувати навіть до 5 років в'язниці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію