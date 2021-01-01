Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 18 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Шистів вул.Садова 2-18,1-13; Лугова
2. 09:00-17:00 м.Вол.Волинськ: вул.Гонти, Довженка, Зимнівська 2-26; Кривоноса.
3. ПЛ-0,4 Л-1 ЗТП-67 09:00-17:00 м.Вол.Волинськ: м-н Обрій, кіоск Універсам, Продукти, кіоск хлібозаводу №7. м.Вол.Волинськ
вул.Сагайдачного 6-72,13-71; Незалежності, Ковельська.
4. КТП-177 09:00-17:00 с.Бубнів : Сільрада, магазин, пошта, ФАП, водонапірна башта, с.Бубнів : вул.Залізнична, Центральна, Світла, Шевченка.
Горохівський район
1. 9:00-17:00
Районна рада – адмінбудинок,
Прокуратура,
ПрАТ ВОПАС,
ФОП Четвержук Н.В.,
Горохівське МСТ,
Горохівський районний відділ освіти,
Райспоживспілка,
Відділ культури,
ТзОВ Фронтон,
ФОП Мужик Р.П.,
ФОП Ярема В.Р.,
ФОП Магурчак В.В.,
ФОП Данилюк В.Я.,
Горохівський коледж ЛНАУ,
Горохівське ВУЖКГ,
ФОП Супрун О.М.,
ФОП Пундик О.Л.,
ДВТП Волиньфарм,
КП "Заготконтора",
УТОГ,
ФОП Бондаревич О.Д,
ФОП Сак М.О.,
ФОП Бондар І. М.,
ФОП Вишнивецька М.С,
ФОП Козловська О.Г.,
ФОП Шевченко К.О.,
ФОП Добродій М.П.,
Стопачинська М.Н.,
Данилюк І.М.,
ФОП Красовська В.М.,
ФОП Вільчинський В.Є.,
ФОП Мосієвич О.О,
ФОП Захаркін Н.В.,
ФОП Андрієнко І.Д.,
ФОП Бакальчук А.М,
ФОП Тимощук Л.В.,
ФОП Круковський О.А.,
ФОП Шевчук І.О.,
Відділ культури,
Горохівський вісник,
Головне управління юстиції,
Горохівський районний суд,
Управління пенсійного фонду,
РВУМВС,
КП Каштан,
Церква,
ФОП Дубець В.В.,
ПАТ"Укртелеком",
ФОП Четвержук В.С,
ТОВ "Євро Сервіс К",
Горохівська територіальна організація сліпих "УТОС",
Макаров М.В.,
Релігійна громада церкви ЄХБ,
Територіальний центр,
Управління статистики,
Відділ архітектури,
Управління агропромислового розвитку,
ФОП Дудар В.М.,
ФОП Творовський Р.П,
ФОП Дорощук Н.В.,
ФОП КолібкоЛ.Ю,
ФОП Матящук О.Л.,
ФОП Кульган Я.І,
ТзОВ Фуджі-центр,
ФОП Вольська Л.М,
ФОП Труш Г. Б.,
ФОП Бичук В.В.,
ФОП Коцюбинська Л.О.,
ТзОВ "ВОГ РІТЕЙЛ",
ФОП Мулько А.А.,
ФОП Котик В.Т.,
ФОП Мужик Є.П.,
ФОП Стадницька А.В,
ФОП Круковська Л.І.,
ФОП Сидорюк З.В.,
ФОП Куньчик Г.С.,
ФОП Середа Т.В.,
ФОП Чижик В.О,
ФОП Марчевський В.В,
ФОП Бала Л.М.,
ФОП Турчин В.Є,
ВКП "Волиньагробізнес",
ФОП ПоліщукО.В.,
Нова пошта №2,
ФОП Карпусь А.Л.,
ФОП Мінчук І.П.,
ФОП Ситник А.О.,
ФОП Шевельова С.Я.,
Путінцева І.Б.,
ФОП Дуда І.В.,
ФОП Романюк О.В,
ФОП Хвищун О.К,
ФОП КолібкоЛ.Ю,
ФОП Труш А.М.,
ФОП Шиман Ю.Ю.,
ПрАТ "МТС Україна",
ФОП Зелінська О.Л.,
ФОП Попов Р.В.,
ФОП Дацюк Т.Л.,
СФГ "ГАІК",
ФОП Жигота С.В.,
ФОП Марищук В.О,
ФОП Куделя В.В.,
ФОП Ковчун В.М.,
ВАТ "Сортнасіннєово",
ФОП Скуба О.Я.,
ФОП Букія Ц.Я.,
ФОП Гладун В.І.,
ФОП Кравчук Ю.Д.,
ФОП Семерей А.В.,
ФОП Бернадський М.Р,
ФОП Пилип`юк Я.О.,
ФОП Головій Н.М.,
ФОП Протальчук О.П.,
ТзОВ "Українські торгівельні мережі",
ФОП Собуцька Ю.О.,
ПАТ "Теремно Хліб",
ФОП Макаренко Ю.В.,
Адмінприміщення податкової,
ФОП Мулько А.А.,
ФОП Джус С.Д.,
Адмінприміщення санстанції,
ФОП Іглінтович Р.Я.,
Магазин «Рукавичка»,
Магазин «Вектор»,
Магазин «АТБ» м.Горохів:
вул.Річна,
вул.Підліски,
вул.Польова,
вул.Симоненка,
вул.750-річчя Горохова,
вул.Б. Хмельницького,
вул.Набережна,
вул.Сокальська,
вул.Студентська,
вул.Козацька,
вул.Луцька,
вул.Полянка,,
вул.Дачна,
вул.Соняшна,
вул.Вишнева,
вул.Незалежності,
вул.Шевченка,
вул.Возз'єднання,
вул.Гетьманська,
вул.Лесі Українки,
вул.Торгова,
вул.Столярчука,
вул.17-го вересня,
вул.В. Фещака,
вул.Паркова,
вул.Винниченка,
вул.Лисенка,
вул.І.Франка,
2. 9:00-13:00
ПАТ"Укртелеком",
Скобелківська сільська рада. с.Скобелка:
вул.Луцька,
вул.Селищна,
вул.Весела,
вул.Молодіжна,
вул.Польова.
3. КТП-567 13:00-15:45 Горохівський районний відділ освіти – школа с.Скобелка, с.Скобелка:
вул.Нова.
4. ПЛ0,4кВ від КТП-239 9:00-17:00 Новосілківська сільська рада,
ФОП Михальчук О.М. с.Новосілки:
вул.Шевченка,
вул.Молодіжна
Іваничівський район
1. ЗТП-90 Л-2,Л-3 10:00-15:00 ФОП Марчук, Дмитрук, Читанава, Матіюк, Гончар, Крищук с.м.т.Іваничі вул.Заводська
2. ПЛ-10кВ Л80-05 від МВ-4 ЗТП-149 ком.5 до КР-82 10:00-16:00 ФОП Лазник с.Низкиничі,
с.Тишковичі-вул.Провулок 6,
с.Гряди вул.Галана, Островського, Червоноармійська, Миру, І.Франка, Інтернаціональна, Л.Українки, Набережна.
Камінь-Каширський район
1.09:00-17:00
Пилорама.Ф.О.П.Ліцевич Г. Юридичні спожиивачі с.Олександрія. с.Нуйно вул.Демитрова, Миру, Комсомольська, Івана Франка, Лісова. с.Олександрія.
2 ПС-110 Сошичне. Крун-10кВ.Т-1 09:00-17:00 Юридичні споживачі с.Сошичне, Запруддя, Карасин, Радошинка, Стобихівка, Качин, Ставище, Личини, Карпилівка. с.Сошичне, Запруддя, Карасин, Радошинка, Стобихівка, Каччин, Ставище, Личини, Карпилівка.
Ківерцівський район
1. 8:30-16:00
Ківерцівське міське споживче товариство
ПП "Лагода"
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
Споживче товариство "Тайфун"
ФОП Каймакова Ірина В.
ФОП Хойна Олег Васильович
Св.Миколаївська громада УПЦ м.Ківерці
ВОМ -Р ВПВОО УТ МИСЛИВЦІВ І РИБАЛОК
м.Ківерці
вул.Воровського,
пров. Воровського
вул.Козацька,
пров.Л.Чайкіної,
вул.Л.Чайкіної
вул.Зелена,
вул.Європейська ,
вул.Мічуріна,
вул.Медвєвєва,
провул. Козацький
вул.Тиверців буд.1-28, вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а,
вул.Володимирська,
вул.Залізнична,22-37/непарні/
2. ПЛ 0,4 кВ КТП-25193 8:30-20:00 с.Дідичі
вул.Л.Українки, буд. 1-4,6
вул.Чехова, буд. 3-9,11,13
вул.Миру, буд. 34-48,42а
вул.Польова, буд. (непарні) 7-25
вул.8-го березня, буд. 1-6
3. ПЛ 0,4 кВ КТП-25512 8:30-20:00 Цуманське споживче товариство смт.Цумань
вул.Грушевського,буд. 15-31,
4. ПЛ 0,4 кВ КТП-25285 8:30-20:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт.Олика
вул.І.Франка,
5 ПЛ 0,4 кВ КТП-25336 8:30-16:00 с. Чемерин – школа
ФОП Булакевич Микола Дмитрович с.Чемерин
вул.Гагаріна,
вул.17 вересня,
вул.Набережна, буд. (непарні) 1-23
вул.Жовтнева
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Підприємство з іноземними інвестиціями
"АМІК УКРАЇНА"
Колодяжненська сільська Рада
ПАТ "Ковельська ПМК-62"
ТзОВ "Ліси Волині"
Садівничий масив "Урожай"
Мале ПП"Козацька застава"
Кооператив «Будівельник»
Ковельське комунальне підприємство "Добробут"
ФОП Денищук Р.П
ФОП Лузіна Н.О
Ф.о. Несторук А.Т
ТзОВ "Бетонник"
ТзОВ "Ковельтрансводгосп"
ТзОВ "К.П.Верес"
ПП "СТ"
ФОП Лисюк В.П
ФОП Кобрусев О.
МАЛЕ ПП "ІНВЕСТБУД"
ТзОВ "ГІППО"
ТзОВ "Бетонник"
ФО Власюк В.А
ФО Ковальчук О.Ф
АЗС»Колодяжне»
ФОП Калибоверда І.Ф
ФОП Сандлер В.Я
Волинський краєзнавчий музей
Ковельське МТМО
Сільськогосподарське ТзОВ імені Лесі Українки с.Колодяжне
м.Ковель
с.Будище
2. ПЛ-0,4кВ від ТП-109 9:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Голобська селищна рада с.Великий Порськ
3. ПЛ-0,4кВ від ТП-416 9:00-17:00 ФОП Васильчук О.С
ФО Голярчук М.Г
ФОП Войтюк О.Л
Ковельське РЖКП №2
ФОП Бегларян Л.Ф
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз»
ТзОВ "Торговий Дім "Аванта"
ФОП Зінченко Є.П
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФО Данилюк Л.М
ФО Мержвинський О.М
ФО Приступа С.В
ФОП Приступа С.В
ФОП Веніславська Л.А
ФОП Кошелюк М.Є
Ф.О.Стеблій В.О
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
Українське державне підприємство"Укрінтеравт
осервіс"
ФОП Безпалько М.Р м.Ковель, вул.Театральнна; вул.Мічуріна; вул.Сагайдачного; вул.Ветеранів
4. ПЛ-0,4кВ від ТП-733 9:00-17:00 с.Поворськ
Локачинський район
1. КТП-48 10:00-15:45 Амбулаторія с.Затурці с.Затурці вул.І.Франка, вул.Б.Хмельницького,
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-234 09:00-17:00 с.Привітне вул.Центральна (могилка)
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-219 09:00-16:00 ФОП Дячук Н.М. – магазин
ДНЗ с.Тумин с.Тумин вул.Шкільна, вул.Шевченка
місто Луцьк
1. 10:00-13:00
вул.Марка Вовчка (частково)
вул.Гречана (частково)
Луцький район
1. 9:00-17:00
Кооператив «Масон» с.Городище-І вул.Дружби, Степова
2. КТП-442 10:00-17:00 ФОП Герасимчук С.П. - цех,
ОК «ЖБК Едельвейс» - будинок с.Гаразджа, вул.Піддубцівська
3. КТП-32 10:00-17:00 Лікарня державної ветеринарної медицини с. Струмівка,
ФОП Біланчук – база
ФОП Романюк Л.В. – база
ФОП Гроголь Н.І. – магазин
с.Струмівка, вул.Рівненська, Лисенка, Молодіжна, Старицького
4. ПЛ-10 Л-20-05 від ЛР-235 до ЛР-56 9:00-16:30 АЗС «Західна нафтова група»,
сортостанція с. Липини,
Кравчук Р.Т.,
с. Липини: дитсадок, котельня, 16 кв ж/б, школа, буд.культури, котельня буд.культури
«Ощадбанк»,
«Укрпошта» - поштове відділення,
«Укртелеком» - АТС,
«Олдем» - цех с.Липини, вул.Шкільна, Нова, 1 Травня, Молодіжна, Садова, Окружна, Спортивна, Космонавтів
5. ПЛ-10 Л-33-02, Л-33-03, Л-33-04, Л-33-07, Л-33-10 9:00-16:00 с. Верхи: ФАП, ПП «Сагс-Вест».
с. Веселе: ТзОВ «Веселе-Агро», школа, дит.садок, водобашня, церква, будинок культури, ПП «Сом-сервіс», ФОП «Панасюк К.О., ФОП Ступачинська С.О.
с. Хорохорин: «Світанок-Сервіс», ФОП Стаднюк О.В., школа, АТС, ФОП Радчук Л.Г., ТзОВ «Агідель».
с. Сарнівка: ФАП, будинок культури.
с. Смолигів: АТС, магазин Торчинського СТ, ФОП Касянчук М.В., церква, школа, дит.садок, котельня школи, водонапірна башня, ФГ «Поділля», ФОП Кухарук В.М., ПрАТ «Волиньхолдінг»
смт Торчин: ТзОВ «ТД М’ясопродукт», ФОП Некрасов О.О., ПП Гранат В.М., ПАТ «Укртрансгаз» - газова станція.
с.Запусти, Верхи, Веселе, Михайлівка, Хорохорин, Сарнівка, Смолигів, Лисокуля (Дубичанське),
Торчин, вул. Наливайка, Смолигівська, Соснова, Незалежності, Гагаріна
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10 Л58-10 від ПС-110 Любомль до ЛР-25 8:00-18:00 Клуб с.Красноволя
ФОП Ющук Валентина Степанівна
ЗАТ "Електро" с.КраснаВоля, Лисняки
2. ЩТП-333 з ПЛ-10 Л-58-05 від ЛР-80 до ЛР-82 8:00-18:00 Магазин с.Борова
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
ФОП Козачук Степан Васильович
Магазин с.Сокіл Частково- с.Запілля, Борова, Рівне Полапи, Сокіл
3. КТП-447 8:00-18:00 Амбулаторія с.Пульмо
Контора с.Пульмо
Магазин с.Пульмо
Продмаг с.Пульмо с.Пульмо
4. КТП-519 8:00-18:00 с.Пульмо
5. КТП-182 8:00-18:00 М/П с.Затишшя
Клуб с.Затишшя
Магазин с.Затишшя
Школа с.Затишшя с.Затишшя
Любешівський район
1. 10:00-16:00
Школа; Клуб; Магазини.
Церква; ФАП; Поштове відділення; Контора с. р.; АТС; Молитовний будинок; Насосна станція; Школа. с.Лахвичі
с.Цир (Частково)
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-2 10:00-15:30 с.Вязівне (Частково)
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-241 10:00-17:00 Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Огребчук І.М. (ларьок), Великоосницька сільська рада (клуб), ФОП Кв"ятковська Людмила Дмитрівна (ларьок). с.Мала Осниця.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-256 10:00-17:00 с.Кукли.
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-275 Л-1, Л-3 10:00-17:00 Старосільська сільська рада (клуб), СВК "Мрія" (контора СВК), ФОП Снитюк В.О. (торговий центр), ФОП Мокійчук В.М. (ларьок), ФОП Безереу Руслан Георгійович (магазин-закусочна), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с.Старосілля.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ:
вул. Заводська 5,
Зелена 34-50, 37-51,
Світла 34-52, 37-53.
2. ПЛ-6 В-6-ТП-14/ЗТП-53 09:00-17:00 с.Благодатне Будинок культури
с.Благодатне зв'язок АТС
ФОП Козел І.С. мгазин с.Благодатне
Церква с.Благодатне
Попков магазин с.Благодатне
м-н Ольга Гацик Анатолій Іванович
Приватбанк
кіоск хліб
м-н Кошик
школа №8 Никифорова Н.І. Завгосп
селишна Рада Смт.Благодатне.
Стуса, Л.Українки, Перемоги, Східна, Ватутіна, Макаренко, Мічуріна, Сагайдачного, Чкалова, Шевченка, Волинська, Незалежності, Лісова, Шахтарська, Лопатіна, Пархоменка, Б.Хмельницького, Іваничівська
с.Грибовиця
садівники
свердловина
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1; Л-2;
Л-3 від КТП-167
(Т. О.) 10:00-17:00
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"РАТНІВСЬКИЙ АГРАРІЙ" частково с. Якушів
2. ПЛ-10 кВ Л 19-02
від ЛР-2
(Т. О.) 10:00-16:00
Пожежна с.Самари;
Д/с.с.Самари;
СШ Корпус №2 с.Самари;
СШ Корпус с.Самари;
СШ Котельня Самари;
СШ Котельня с.Самари;
СШ Свердловина с.Самари;
ФОП Оніщук Павло Мойсейович: Кладова с.Самари;
ФОП Косенко Микола Миколайович: Пекарня ДЕС Самари;
Православна Церква с.Самари;
ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА";
ФОП Демидюк Михайло Володимирович: М-н Продтоварів "Крамниця"с.Самари;
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САМАРІВСЬКА ЛІКАРНЯ" САМАРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
Корпус-лікарня с.Самари;
ФОП Королік Світлана Максимівна: Приміщення вязального цеху с.Самари;
ФОП Корнелюк Марія Миколаївна: Ларьок с.Самари;
ФОП Романик Віктор Ігорович: магазин с.Самари;
ФОП Коваль Лілія Павлівна: Торг.павільй Самари;
ФОП Півень Людмила Іванівна: Магазин с.Самари;
ФОП Демидюк Олена Володимирівна: Магазин Самари;
ФОП Сорочук Ольга Володимирівна: Ларьок Самари;
ФОП Сидорук Наталія Василівна: ларьок с.Самари;
ФОП Лахтюк Олександр Адамович: Торг.павіл. Самари;
ФОП Сидорук Анастасія Андріївна: Магазин продтоварів с.Самари;
ФОП Ракубовчук Іван Петрович: Кіоск с.Самари;
Військова частина 9971: Пост с.Самари; с.Самари, х.Козовата,
х.Занивиське, х.Грушка,
х.Крива Нива, х.Букатин,
х.Кришево, х.Бірки х.Заліси
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Валерянівка ФОП Вронський Т.М. магазин с.Валер'янівка, вул.Зарічна
Хабаровська
2.
КТП-36350
9:00-17:00 с.Немир, клуб, школа с.Немир вул. Перемоги, Шкільна, Лугова, Молодіжна.
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с.Доросині вул.Паркова, Молодіжна
4. ПЛ-0,4кВ ТП-36270 9:00-17:00 с.Уляники, П-ць Фісай Г.М.Магазин
ПП Симонович Р. М.Магазин
П-ць Чачанко Р.Д. Магазин
С/р Уляники Будинок просвіти
ТзОВ "Уляники" Контора
ПрАТ "Київстар" Станція с.Уляники вул.Центральна, 11-17, 10-18
5. ПЛ-0,4кВ ТП-36287 9:00-17:00 с.Башова Магазин с.Башова вул.Лісова
6. КТП-36200 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" зерносклад, корівник, кузня
ФОП Марчук Ю.С. магазин
КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36181 9:00-17:00 с.Доросині СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині вул.Громуш
8. КТП-36357 9:00-17:00 тракторна бригада с.Рудка-Козинська
9. КТП-36058 9:00-17:00 с.Іванівка церква, кіоск, клуб, поштове відділення,
магазин с.Іванівка вул.Набережна, Радянська,
Перемоги
10. ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова
11. ПЛ-0,4кВ ТП-36087 9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск
ФОП Сегеда В.А. Виробнича база,Релігійна громада "Свідки Єгови" Храм
Громада ЄХБ м.Рожище Церква
ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище вул.Драгоманова,
Січових стрільців,
12. ПЛ-0,4кВ ТП-36095 9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище вул.1Травня
вул.Грушевського,
13. КТП-36029 9:00-17:00 с.Топільно Контора,Відділення звязку,Магазин,ФАП, школа, котельня
Дитячий садок, клуб, КНС
Артскважина,Салон урочистих подій с.Топільно вул.Ватутіна, Першотравнева
14. КТП-36220 9:00-17:00 с.Любче ФОП Самолюк І.С.картоплесховище
ФОП Павлюк П.В. млин
15.
ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю)
16. ПЛ-10кВ Л18-12
9:00-17:00 с.Дмитрівка(повністю) с.Дмитрівка вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова
17. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
18. ПЛ-0,4кВ ТП-36262
9:00-17:00 Фермерське господарство"ЛІЛІ-ЛАЙН"с.Свидники с.Милін вул.Гранична,
19. ПЛ-0,4кВ ТП-36054
9:00-17:00 с.Духче, артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магазин. с.Духче вул.Жовтнева, Тиха
Травнева, Миру, Набережна
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ Л-27-08 відЛР-117 10:00-17:00 СВК-Волинь,ФАП.АТС,школа (с.Глухи,с.Текля),сільська рада с.Глухи. с.Текля, Глухи
Турійський район
1. 10:00-13:00
с.м.т.Турійськ
2. 10:00-16:30 МКЗ, Філія «Ковельський автодор- адмінприміщення, гараж, прхідна, клуб, ПАТ «Волиньгаз» - адмінприміщення с.м.т.Турійськ вул. Паралельна, Дубівська, пров.Залізничний, Лісова
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Шистів вул.Садова 2-18,1-13; Лугова
2. 09:00-17:00 м.Вол.Волинськ: вул.Гонти, Довженка, Зимнівська 2-26; Кривоноса.
3. ПЛ-0,4 Л-1 ЗТП-67 09:00-17:00 м.Вол.Волинськ: м-н Обрій, кіоск Універсам, Продукти, кіоск хлібозаводу №7. м.Вол.Волинськ
вул.Сагайдачного 6-72,13-71; Незалежності, Ковельська.
4. КТП-177 09:00-17:00 с.Бубнів : Сільрада, магазин, пошта, ФАП, водонапірна башта, с.Бубнів : вул.Залізнична, Центральна, Світла, Шевченка.
Горохівський район
1. 9:00-17:00
Районна рада – адмінбудинок,
Прокуратура,
ПрАТ ВОПАС,
ФОП Четвержук Н.В.,
Горохівське МСТ,
Горохівський районний відділ освіти,
Райспоживспілка,
Відділ культури,
ТзОВ Фронтон,
ФОП Мужик Р.П.,
ФОП Ярема В.Р.,
ФОП Магурчак В.В.,
ФОП Данилюк В.Я.,
Горохівський коледж ЛНАУ,
Горохівське ВУЖКГ,
ФОП Супрун О.М.,
ФОП Пундик О.Л.,
ДВТП Волиньфарм,
КП "Заготконтора",
УТОГ,
ФОП Бондаревич О.Д,
ФОП Сак М.О.,
ФОП Бондар І. М.,
ФОП Вишнивецька М.С,
ФОП Козловська О.Г.,
ФОП Шевченко К.О.,
ФОП Добродій М.П.,
Стопачинська М.Н.,
Данилюк І.М.,
ФОП Красовська В.М.,
ФОП Вільчинський В.Є.,
ФОП Мосієвич О.О,
ФОП Захаркін Н.В.,
ФОП Андрієнко І.Д.,
ФОП Бакальчук А.М,
ФОП Тимощук Л.В.,
ФОП Круковський О.А.,
ФОП Шевчук І.О.,
Відділ культури,
Горохівський вісник,
Головне управління юстиції,
Горохівський районний суд,
Управління пенсійного фонду,
РВУМВС,
КП Каштан,
Церква,
ФОП Дубець В.В.,
ПАТ"Укртелеком",
ФОП Четвержук В.С,
ТОВ "Євро Сервіс К",
Горохівська територіальна організація сліпих "УТОС",
Макаров М.В.,
Релігійна громада церкви ЄХБ,
Територіальний центр,
Управління статистики,
Відділ архітектури,
Управління агропромислового розвитку,
ФОП Дудар В.М.,
ФОП Творовський Р.П,
ФОП Дорощук Н.В.,
ФОП КолібкоЛ.Ю,
ФОП Матящук О.Л.,
ФОП Кульган Я.І,
ТзОВ Фуджі-центр,
ФОП Вольська Л.М,
ФОП Труш Г. Б.,
ФОП Бичук В.В.,
ФОП Коцюбинська Л.О.,
ТзОВ "ВОГ РІТЕЙЛ",
ФОП Мулько А.А.,
ФОП Котик В.Т.,
ФОП Мужик Є.П.,
ФОП Стадницька А.В,
ФОП Круковська Л.І.,
ФОП Сидорюк З.В.,
ФОП Куньчик Г.С.,
ФОП Середа Т.В.,
ФОП Чижик В.О,
ФОП Марчевський В.В,
ФОП Бала Л.М.,
ФОП Турчин В.Є,
ВКП "Волиньагробізнес",
ФОП ПоліщукО.В.,
Нова пошта №2,
ФОП Карпусь А.Л.,
ФОП Мінчук І.П.,
ФОП Ситник А.О.,
ФОП Шевельова С.Я.,
Путінцева І.Б.,
ФОП Дуда І.В.,
ФОП Романюк О.В,
ФОП Хвищун О.К,
ФОП КолібкоЛ.Ю,
ФОП Труш А.М.,
ФОП Шиман Ю.Ю.,
ПрАТ "МТС Україна",
ФОП Зелінська О.Л.,
ФОП Попов Р.В.,
ФОП Дацюк Т.Л.,
СФГ "ГАІК",
ФОП Жигота С.В.,
ФОП Марищук В.О,
ФОП Куделя В.В.,
ФОП Ковчун В.М.,
ВАТ "Сортнасіннєово",
ФОП Скуба О.Я.,
ФОП Букія Ц.Я.,
ФОП Гладун В.І.,
ФОП Кравчук Ю.Д.,
ФОП Семерей А.В.,
ФОП Бернадський М.Р,
ФОП Пилип`юк Я.О.,
ФОП Головій Н.М.,
ФОП Протальчук О.П.,
ТзОВ "Українські торгівельні мережі",
ФОП Собуцька Ю.О.,
ПАТ "Теремно Хліб",
ФОП Макаренко Ю.В.,
Адмінприміщення податкової,
ФОП Мулько А.А.,
ФОП Джус С.Д.,
Адмінприміщення санстанції,
ФОП Іглінтович Р.Я.,
Магазин «Рукавичка»,
Магазин «Вектор»,
Магазин «АТБ» м.Горохів:
вул.Річна,
вул.Підліски,
вул.Польова,
вул.Симоненка,
вул.750-річчя Горохова,
вул.Б. Хмельницького,
вул.Набережна,
вул.Сокальська,
вул.Студентська,
вул.Козацька,
вул.Луцька,
вул.Полянка,,
вул.Дачна,
вул.Соняшна,
вул.Вишнева,
вул.Незалежності,
вул.Шевченка,
вул.Возз'єднання,
вул.Гетьманська,
вул.Лесі Українки,
вул.Торгова,
вул.Столярчука,
вул.17-го вересня,
вул.В. Фещака,
вул.Паркова,
вул.Винниченка,
вул.Лисенка,
вул.І.Франка,
2. 9:00-13:00
ПАТ"Укртелеком",
Скобелківська сільська рада. с.Скобелка:
вул.Луцька,
вул.Селищна,
вул.Весела,
вул.Молодіжна,
вул.Польова.
3. КТП-567 13:00-15:45 Горохівський районний відділ освіти – школа с.Скобелка, с.Скобелка:
вул.Нова.
4. ПЛ0,4кВ від КТП-239 9:00-17:00 Новосілківська сільська рада,
ФОП Михальчук О.М. с.Новосілки:
вул.Шевченка,
вул.Молодіжна
Іваничівський район
1. ЗТП-90 Л-2,Л-3 10:00-15:00 ФОП Марчук, Дмитрук, Читанава, Матіюк, Гончар, Крищук с.м.т.Іваничі вул.Заводська
2. ПЛ-10кВ Л80-05 від МВ-4 ЗТП-149 ком.5 до КР-82 10:00-16:00 ФОП Лазник с.Низкиничі,
с.Тишковичі-вул.Провулок 6,
с.Гряди вул.Галана, Островського, Червоноармійська, Миру, І.Франка, Інтернаціональна, Л.Українки, Набережна.
Камінь-Каширський район
1.09:00-17:00
Пилорама.Ф.О.П.Ліцевич Г. Юридичні спожиивачі с.Олександрія. с.Нуйно вул.Демитрова, Миру, Комсомольська, Івана Франка, Лісова. с.Олександрія.
2 ПС-110 Сошичне. Крун-10кВ.Т-1 09:00-17:00 Юридичні споживачі с.Сошичне, Запруддя, Карасин, Радошинка, Стобихівка, Качин, Ставище, Личини, Карпилівка. с.Сошичне, Запруддя, Карасин, Радошинка, Стобихівка, Каччин, Ставище, Личини, Карпилівка.
Ківерцівський район
1. 8:30-16:00
Ківерцівське міське споживче товариство
ПП "Лагода"
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
Споживче товариство "Тайфун"
ФОП Каймакова Ірина В.
ФОП Хойна Олег Васильович
Св.Миколаївська громада УПЦ м.Ківерці
ВОМ -Р ВПВОО УТ МИСЛИВЦІВ І РИБАЛОК
м.Ківерці
вул.Воровського,
пров. Воровського
вул.Козацька,
пров.Л.Чайкіної,
вул.Л.Чайкіної
вул.Зелена,
вул.Європейська ,
вул.Мічуріна,
вул.Медвєвєва,
провул. Козацький
вул.Тиверців буд.1-28, вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а,
вул.Володимирська,
вул.Залізнична,22-37/непарні/
2. ПЛ 0,4 кВ КТП-25193 8:30-20:00 с.Дідичі
вул.Л.Українки, буд. 1-4,6
вул.Чехова, буд. 3-9,11,13
вул.Миру, буд. 34-48,42а
вул.Польова, буд. (непарні) 7-25
вул.8-го березня, буд. 1-6
3. ПЛ 0,4 кВ КТП-25512 8:30-20:00 Цуманське споживче товариство смт.Цумань
вул.Грушевського,буд. 15-31,
4. ПЛ 0,4 кВ КТП-25285 8:30-20:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт.Олика
вул.І.Франка,
5 ПЛ 0,4 кВ КТП-25336 8:30-16:00 с. Чемерин – школа
ФОП Булакевич Микола Дмитрович с.Чемерин
вул.Гагаріна,
вул.17 вересня,
вул.Набережна, буд. (непарні) 1-23
вул.Жовтнева
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Підприємство з іноземними інвестиціями
"АМІК УКРАЇНА"
Колодяжненська сільська Рада
ПАТ "Ковельська ПМК-62"
ТзОВ "Ліси Волині"
Садівничий масив "Урожай"
Мале ПП"Козацька застава"
Кооператив «Будівельник»
Ковельське комунальне підприємство "Добробут"
ФОП Денищук Р.П
ФОП Лузіна Н.О
Ф.о. Несторук А.Т
ТзОВ "Бетонник"
ТзОВ "Ковельтрансводгосп"
ТзОВ "К.П.Верес"
ПП "СТ"
ФОП Лисюк В.П
ФОП Кобрусев О.
МАЛЕ ПП "ІНВЕСТБУД"
ТзОВ "ГІППО"
ТзОВ "Бетонник"
ФО Власюк В.А
ФО Ковальчук О.Ф
АЗС»Колодяжне»
ФОП Калибоверда І.Ф
ФОП Сандлер В.Я
Волинський краєзнавчий музей
Ковельське МТМО
Сільськогосподарське ТзОВ імені Лесі Українки с.Колодяжне
м.Ковель
с.Будище
2. ПЛ-0,4кВ від ТП-109 9:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Голобська селищна рада с.Великий Порськ
3. ПЛ-0,4кВ від ТП-416 9:00-17:00 ФОП Васильчук О.С
ФО Голярчук М.Г
ФОП Войтюк О.Л
Ковельське РЖКП №2
ФОП Бегларян Л.Ф
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз»
ТзОВ "Торговий Дім "Аванта"
ФОП Зінченко Є.П
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФО Данилюк Л.М
ФО Мержвинський О.М
ФО Приступа С.В
ФОП Приступа С.В
ФОП Веніславська Л.А
ФОП Кошелюк М.Є
Ф.О.Стеблій В.О
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
Українське державне підприємство"Укрінтеравт
осервіс"
ФОП Безпалько М.Р м.Ковель, вул.Театральнна; вул.Мічуріна; вул.Сагайдачного; вул.Ветеранів
4. ПЛ-0,4кВ від ТП-733 9:00-17:00 с.Поворськ
Локачинський район
1. КТП-48 10:00-15:45 Амбулаторія с.Затурці с.Затурці вул.І.Франка, вул.Б.Хмельницького,
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-234 09:00-17:00 с.Привітне вул.Центральна (могилка)
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-219 09:00-16:00 ФОП Дячук Н.М. – магазин
ДНЗ с.Тумин с.Тумин вул.Шкільна, вул.Шевченка
місто Луцьк
1. 10:00-13:00
вул.Марка Вовчка (частково)
вул.Гречана (частково)
Луцький район
1. 9:00-17:00
Кооператив «Масон» с.Городище-І вул.Дружби, Степова
2. КТП-442 10:00-17:00 ФОП Герасимчук С.П. - цех,
ОК «ЖБК Едельвейс» - будинок с.Гаразджа, вул.Піддубцівська
3. КТП-32 10:00-17:00 Лікарня державної ветеринарної медицини с. Струмівка,
ФОП Біланчук – база
ФОП Романюк Л.В. – база
ФОП Гроголь Н.І. – магазин
с.Струмівка, вул.Рівненська, Лисенка, Молодіжна, Старицького
4. ПЛ-10 Л-20-05 від ЛР-235 до ЛР-56 9:00-16:30 АЗС «Західна нафтова група»,
сортостанція с. Липини,
Кравчук Р.Т.,
с. Липини: дитсадок, котельня, 16 кв ж/б, школа, буд.культури, котельня буд.культури
«Ощадбанк»,
«Укрпошта» - поштове відділення,
«Укртелеком» - АТС,
«Олдем» - цех с.Липини, вул.Шкільна, Нова, 1 Травня, Молодіжна, Садова, Окружна, Спортивна, Космонавтів
5. ПЛ-10 Л-33-02, Л-33-03, Л-33-04, Л-33-07, Л-33-10 9:00-16:00 с. Верхи: ФАП, ПП «Сагс-Вест».
с. Веселе: ТзОВ «Веселе-Агро», школа, дит.садок, водобашня, церква, будинок культури, ПП «Сом-сервіс», ФОП «Панасюк К.О., ФОП Ступачинська С.О.
с. Хорохорин: «Світанок-Сервіс», ФОП Стаднюк О.В., школа, АТС, ФОП Радчук Л.Г., ТзОВ «Агідель».
с. Сарнівка: ФАП, будинок культури.
с. Смолигів: АТС, магазин Торчинського СТ, ФОП Касянчук М.В., церква, школа, дит.садок, котельня школи, водонапірна башня, ФГ «Поділля», ФОП Кухарук В.М., ПрАТ «Волиньхолдінг»
смт Торчин: ТзОВ «ТД М’ясопродукт», ФОП Некрасов О.О., ПП Гранат В.М., ПАТ «Укртрансгаз» - газова станція.
с.Запусти, Верхи, Веселе, Михайлівка, Хорохорин, Сарнівка, Смолигів, Лисокуля (Дубичанське),
Торчин, вул. Наливайка, Смолигівська, Соснова, Незалежності, Гагаріна
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10 Л58-10 від ПС-110 Любомль до ЛР-25 8:00-18:00 Клуб с.Красноволя
ФОП Ющук Валентина Степанівна
ЗАТ "Електро" с.КраснаВоля, Лисняки
2. ЩТП-333 з ПЛ-10 Л-58-05 від ЛР-80 до ЛР-82 8:00-18:00 Магазин с.Борова
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
ФОП Козачук Степан Васильович
Магазин с.Сокіл Частково- с.Запілля, Борова, Рівне Полапи, Сокіл
3. КТП-447 8:00-18:00 Амбулаторія с.Пульмо
Контора с.Пульмо
Магазин с.Пульмо
Продмаг с.Пульмо с.Пульмо
4. КТП-519 8:00-18:00 с.Пульмо
5. КТП-182 8:00-18:00 М/П с.Затишшя
Клуб с.Затишшя
Магазин с.Затишшя
Школа с.Затишшя с.Затишшя
Любешівський район
1. 10:00-16:00
Школа; Клуб; Магазини.
Церква; ФАП; Поштове відділення; Контора с. р.; АТС; Молитовний будинок; Насосна станція; Школа. с.Лахвичі
с.Цир (Частково)
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-2 10:00-15:30 с.Вязівне (Частково)
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-241 10:00-17:00 Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Огребчук І.М. (ларьок), Великоосницька сільська рада (клуб), ФОП Кв"ятковська Людмила Дмитрівна (ларьок). с.Мала Осниця.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-256 10:00-17:00 с.Кукли.
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-275 Л-1, Л-3 10:00-17:00 Старосільська сільська рада (клуб), СВК "Мрія" (контора СВК), ФОП Снитюк В.О. (торговий центр), ФОП Мокійчук В.М. (ларьок), ФОП Безереу Руслан Георгійович (магазин-закусочна), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с.Старосілля.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ:
вул. Заводська 5,
Зелена 34-50, 37-51,
Світла 34-52, 37-53.
2. ПЛ-6 В-6-ТП-14/ЗТП-53 09:00-17:00 с.Благодатне Будинок культури
с.Благодатне зв'язок АТС
ФОП Козел І.С. мгазин с.Благодатне
Церква с.Благодатне
Попков магазин с.Благодатне
м-н Ольга Гацик Анатолій Іванович
Приватбанк
кіоск хліб
м-н Кошик
школа №8 Никифорова Н.І. Завгосп
селишна Рада Смт.Благодатне.
Стуса, Л.Українки, Перемоги, Східна, Ватутіна, Макаренко, Мічуріна, Сагайдачного, Чкалова, Шевченка, Волинська, Незалежності, Лісова, Шахтарська, Лопатіна, Пархоменка, Б.Хмельницького, Іваничівська
с.Грибовиця
садівники
свердловина
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1; Л-2;
Л-3 від КТП-167
(Т. О.) 10:00-17:00
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"РАТНІВСЬКИЙ АГРАРІЙ" частково с. Якушів
2. ПЛ-10 кВ Л 19-02
від ЛР-2
(Т. О.) 10:00-16:00
Пожежна с.Самари;
Д/с.с.Самари;
СШ Корпус №2 с.Самари;
СШ Корпус с.Самари;
СШ Котельня Самари;
СШ Котельня с.Самари;
СШ Свердловина с.Самари;
ФОП Оніщук Павло Мойсейович: Кладова с.Самари;
ФОП Косенко Микола Миколайович: Пекарня ДЕС Самари;
Православна Церква с.Самари;
ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА";
ФОП Демидюк Михайло Володимирович: М-н Продтоварів "Крамниця"с.Самари;
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САМАРІВСЬКА ЛІКАРНЯ" САМАРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
Корпус-лікарня с.Самари;
ФОП Королік Світлана Максимівна: Приміщення вязального цеху с.Самари;
ФОП Корнелюк Марія Миколаївна: Ларьок с.Самари;
ФОП Романик Віктор Ігорович: магазин с.Самари;
ФОП Коваль Лілія Павлівна: Торг.павільй Самари;
ФОП Півень Людмила Іванівна: Магазин с.Самари;
ФОП Демидюк Олена Володимирівна: Магазин Самари;
ФОП Сорочук Ольга Володимирівна: Ларьок Самари;
ФОП Сидорук Наталія Василівна: ларьок с.Самари;
ФОП Лахтюк Олександр Адамович: Торг.павіл. Самари;
ФОП Сидорук Анастасія Андріївна: Магазин продтоварів с.Самари;
ФОП Ракубовчук Іван Петрович: Кіоск с.Самари;
Військова частина 9971: Пост с.Самари; с.Самари, х.Козовата,
х.Занивиське, х.Грушка,
х.Крива Нива, х.Букатин,
х.Кришево, х.Бірки х.Заліси
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Валерянівка ФОП Вронський Т.М. магазин с.Валер'янівка, вул.Зарічна
Хабаровська
2.
КТП-36350
9:00-17:00 с.Немир, клуб, школа с.Немир вул. Перемоги, Шкільна, Лугова, Молодіжна.
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с.Доросині вул.Паркова, Молодіжна
4. ПЛ-0,4кВ ТП-36270 9:00-17:00 с.Уляники, П-ць Фісай Г.М.Магазин
ПП Симонович Р. М.Магазин
П-ць Чачанко Р.Д. Магазин
С/р Уляники Будинок просвіти
ТзОВ "Уляники" Контора
ПрАТ "Київстар" Станція с.Уляники вул.Центральна, 11-17, 10-18
5. ПЛ-0,4кВ ТП-36287 9:00-17:00 с.Башова Магазин с.Башова вул.Лісова
6. КТП-36200 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" зерносклад, корівник, кузня
ФОП Марчук Ю.С. магазин
КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36181 9:00-17:00 с.Доросині СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині вул.Громуш
8. КТП-36357 9:00-17:00 тракторна бригада с.Рудка-Козинська
9. КТП-36058 9:00-17:00 с.Іванівка церква, кіоск, клуб, поштове відділення,
магазин с.Іванівка вул.Набережна, Радянська,
Перемоги
10. ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова
11. ПЛ-0,4кВ ТП-36087 9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск
ФОП Сегеда В.А. Виробнича база,Релігійна громада "Свідки Єгови" Храм
Громада ЄХБ м.Рожище Церква
ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище вул.Драгоманова,
Січових стрільців,
12. ПЛ-0,4кВ ТП-36095 9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище вул.1Травня
вул.Грушевського,
13. КТП-36029 9:00-17:00 с.Топільно Контора,Відділення звязку,Магазин,ФАП, школа, котельня
Дитячий садок, клуб, КНС
Артскважина,Салон урочистих подій с.Топільно вул.Ватутіна, Першотравнева
14. КТП-36220 9:00-17:00 с.Любче ФОП Самолюк І.С.картоплесховище
ФОП Павлюк П.В. млин
15.
ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю)
16. ПЛ-10кВ Л18-12
9:00-17:00 с.Дмитрівка(повністю) с.Дмитрівка вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова
17. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
18. ПЛ-0,4кВ ТП-36262
9:00-17:00 Фермерське господарство"ЛІЛІ-ЛАЙН"с.Свидники с.Милін вул.Гранична,
19. ПЛ-0,4кВ ТП-36054
9:00-17:00 с.Духче, артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магазин. с.Духче вул.Жовтнева, Тиха
Травнева, Миру, Набережна
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ Л-27-08 відЛР-117 10:00-17:00 СВК-Волинь,ФАП.АТС,школа (с.Глухи,с.Текля),сільська рада с.Глухи. с.Текля, Глухи
Турійський район
1. 10:00-13:00
с.м.т.Турійськ
2. 10:00-16:30 МКЗ, Філія «Ковельський автодор- адмінприміщення, гараж, прхідна, клуб, ПАТ «Волиньгаз» - адмінприміщення с.м.т.Турійськ вул. Паралельна, Дубівська, пров.Залізничний, Лісова
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