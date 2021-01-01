Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 18 червня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с.Шистів вул.Садова 2-18,1-13; Лугова2. 09:00-17:00 м.Вол.Волинськ: вул.Гонти, Довженка, Зимнівська 2-26; Кривоноса.3. ПЛ-0,4 Л-1 ЗТП-67 09:00-17:00 м.Вол.Волинськ: м-н Обрій, кіоск Універсам, Продукти, кіоск хлібозаводу №7. м.Вол.Волинськвул.Сагайдачного 6-72,13-71; Незалежності, Ковельська.4. КТП-177 09:00-17:00 с.Бубнів : Сільрада, магазин, пошта, ФАП, водонапірна башта, с.Бубнів : вул.Залізнична, Центральна, Світла, Шевченка.1. 9:00-17:00Районна рада – адмінбудинок,Прокуратура,ПрАТ ВОПАС,ФОП Четвержук Н.В.,Горохівське МСТ,Горохівський районний відділ освіти,Райспоживспілка,Відділ культури,ТзОВ Фронтон,ФОП Мужик Р.П.,ФОП Ярема В.Р.,ФОП Магурчак В.В.,ФОП Данилюк В.Я.,Горохівський коледж ЛНАУ,Горохівське ВУЖКГ,ФОП Супрун О.М.,ФОП Пундик О.Л.,ДВТП Волиньфарм,КП "Заготконтора",УТОГ,ФОП Бондаревич О.Д,ФОП Сак М.О.,ФОП Бондар І. М.,ФОП Вишнивецька М.С,ФОП Козловська О.Г.,ФОП Шевченко К.О.,ФОП Добродій М.П.,Стопачинська М.Н.,Данилюк І.М.,ФОП Красовська В.М.,ФОП Вільчинський В.Є.,ФОП Мосієвич О.О,ФОП Захаркін Н.В.,ФОП Андрієнко І.Д.,ФОП Бакальчук А.М,ФОП Тимощук Л.В.,ФОП Круковський О.А.,ФОП Шевчук І.О.,Відділ культури,Горохівський вісник,Головне управління юстиції,Горохівський районний суд,Управління пенсійного фонду,РВУМВС,КП Каштан,Церква,ФОП Дубець В.В.,ПАТ"Укртелеком",ФОП Четвержук В.С,ТОВ "Євро Сервіс К",Горохівська територіальна організація сліпих "УТОС",Макаров М.В.,Релігійна громада церкви ЄХБ,Територіальний центр,Управління статистики,Відділ архітектури,Управління агропромислового розвитку,ФОП Дудар В.М.,ФОП Творовський Р.П,ФОП Дорощук Н.В.,ФОП КолібкоЛ.Ю,ФОП Матящук О.Л.,ФОП Кульган Я.І,ТзОВ Фуджі-центр,ФОП Вольська Л.М,ФОП Труш Г. Б.,ФОП Бичук В.В.,ФОП Коцюбинська Л.О.,ТзОВ "ВОГ РІТЕЙЛ",ФОП Мулько А.А.,ФОП Котик В.Т.,ФОП Мужик Є.П.,ФОП Стадницька А.В,ФОП Круковська Л.І.,ФОП Сидорюк З.В.,ФОП Куньчик Г.С.,ФОП Середа Т.В.,ФОП Чижик В.О,ФОП Марчевський В.В,ФОП Бала Л.М.,ФОП Турчин В.Є,ВКП "Волиньагробізнес",ФОП ПоліщукО.В.,Нова пошта №2,ФОП Карпусь А.Л.,ФОП Мінчук І.П.,ФОП Ситник А.О.,ФОП Шевельова С.Я.,Путінцева І.Б.,ФОП Дуда І.В.,ФОП Романюк О.В,ФОП Хвищун О.К,ФОП КолібкоЛ.Ю,ФОП Труш А.М.,ФОП Шиман Ю.Ю.,ПрАТ "МТС Україна",ФОП Зелінська О.Л.,ФОП Попов Р.В.,ФОП Дацюк Т.Л.,СФГ "ГАІК",ФОП Жигота С.В.,ФОП Марищук В.О,ФОП Куделя В.В.,ФОП Ковчун В.М.,ВАТ "Сортнасіннєово",ФОП Скуба О.Я.,ФОП Букія Ц.Я.,ФОП Гладун В.І.,ФОП Кравчук Ю.Д.,ФОП Семерей А.В.,ФОП Бернадський М.Р,ФОП Пилип`юк Я.О.,ФОП Головій Н.М.,ФОП Протальчук О.П.,ТзОВ "Українські торгівельні мережі",ФОП Собуцька Ю.О.,ПАТ "Теремно Хліб",ФОП Макаренко Ю.В.,Адмінприміщення податкової,ФОП Мулько А.А.,ФОП Джус С.Д.,Адмінприміщення санстанції,ФОП Іглінтович Р.Я.,Магазин «Рукавичка»,Магазин «Вектор»,Магазин «АТБ» м.Горохів:вул.Річна,вул.Підліски,вул.Польова,вул.Симоненка,вул.750-річчя Горохова,вул.Б. Хмельницького,вул.Набережна,вул.Сокальська,вул.Студентська,вул.Козацька,вул.Луцька,вул.Полянка,,вул.Дачна,вул.Соняшна,вул.Вишнева,вул.Незалежності,вул.Шевченка,вул.Возз'єднання,вул.Гетьманська,вул.Лесі Українки,вул.Торгова,вул.Столярчука,вул.17-го вересня,вул.В. Фещака,вул.Паркова,вул.Винниченка,вул.Лисенка,вул.І.Франка,2. 9:00-13:00ПАТ"Укртелеком",Скобелківська сільська рада. с.Скобелка:вул.Луцька,вул.Селищна,вул.Весела,вул.Молодіжна,вул.Польова.3. КТП-567 13:00-15:45 Горохівський районний відділ освіти – школа с.Скобелка, с.Скобелка:вул.Нова.4. ПЛ0,4кВ від КТП-239 9:00-17:00 Новосілківська сільська рада,ФОП Михальчук О.М. с.Новосілки:вул.Шевченка,вул.Молодіжна1. ЗТП-90 Л-2,Л-3 10:00-15:00 ФОП Марчук, Дмитрук, Читанава, Матіюк, Гончар, Крищук с.м.т.Іваничі вул.Заводська2. ПЛ-10кВ Л80-05 від МВ-4 ЗТП-149 ком.5 до КР-82 10:00-16:00 ФОП Лазник с.Низкиничі,с.Тишковичі-вул.Провулок 6,с.Гряди вул.Галана, Островського, Червоноармійська, Миру, І.Франка, Інтернаціональна, Л.Українки, Набережна.1.09:00-17:00Пилорама.Ф.О.П.Ліцевич Г. Юридичні спожиивачі с.Олександрія. с.Нуйно вул.Демитрова, Миру, Комсомольська, Івана Франка, Лісова. с.Олександрія.2 ПС-110 Сошичне. Крун-10кВ.Т-1 09:00-17:00 Юридичні споживачі с.Сошичне, Запруддя, Карасин, Радошинка, Стобихівка, Качин, Ставище, Личини, Карпилівка. с.Сошичне, Запруддя, Карасин, Радошинка, Стобихівка, Каччин, Ставище, Личини, Карпилівка.1. 8:30-16:00Ківерцівське міське споживче товариствоПП "Лагода"ФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаСпоживче товариство "Тайфун"ФОП Каймакова Ірина В.ФОП Хойна Олег ВасильовичСв.Миколаївська громада УПЦ м.КіверціВОМ -Р ВПВОО УТ МИСЛИВЦІВ І РИБАЛОКм.Ківерцівул.Воровського,пров. Воровськоговул.Козацька,пров.Л.Чайкіної,вул.Л.Чайкіноївул.Зелена,вул.Європейська ,вул.Мічуріна,вул.Медвєвєва,провул. Козацькийвул.Тиверців буд.1-28, вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а,вул.Володимирська,вул.Залізнична,22-37/непарні/2. ПЛ 0,4 кВ КТП-25193 8:30-20:00 с.Дідичівул.Л.Українки, буд. 1-4,6вул.Чехова, буд. 3-9,11,13вул.Миру, буд. 34-48,42авул.Польова, буд. (непарні) 7-25вул.8-го березня, буд. 1-63. ПЛ 0,4 кВ КТП-25512 8:30-20:00 Цуманське споживче товариство смт.Цуманьвул.Грушевського,буд. 15-31,4. ПЛ 0,4 кВ КТП-25285 8:30-20:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт.Оликавул.І.Франка,5 ПЛ 0,4 кВ КТП-25336 8:30-16:00 с. Чемерин – школаФОП Булакевич Микола Дмитрович с.Чемеринвул.Гагаріна,вул.17 вересня,вул.Набережна, буд. (непарні) 1-23вул.Жовтнева1.9:00-17:00Підприємство з іноземними інвестиціями"АМІК УКРАЇНА"Колодяжненська сільська РадаПАТ "Ковельська ПМК-62"ТзОВ "Ліси Волині"Садівничий масив "Урожай"Мале ПП"Козацька застава"Кооператив «Будівельник»Ковельське комунальне підприємство "Добробут"ФОП Денищук Р.ПФОП Лузіна Н.ОФ.о. Несторук А.ТТзОВ "Бетонник"ТзОВ "Ковельтрансводгосп"ТзОВ "К.П.Верес"ПП "СТ"ФОП Лисюк В.ПФОП Кобрусев О.МАЛЕ ПП "ІНВЕСТБУД"ТзОВ "ГІППО"ТзОВ "Бетонник"ФО Власюк В.АФО Ковальчук О.ФАЗС»Колодяжне»ФОП Калибоверда І.ФФОП Сандлер В.ЯВолинський краєзнавчий музейКовельське МТМОСільськогосподарське ТзОВ імені Лесі Українки с.Колодяжнем.Ковельс.Будище2. ПЛ-0,4кВ від ТП-109 9:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної радиСвято-Луківська громада Української православної церквиГолобське споживче товариствоКовельське МТМОГолобська селищна рада с.Великий Порськ3. ПЛ-0,4кВ від ТП-416 9:00-17:00 ФОП Васильчук О.СФО Голярчук М.ГФОП Войтюк О.ЛКовельське РЖКП №2ФОП Бегларян Л.ФАкціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз»ТзОВ "Торговий Дім "Аванта"ФОП Зінченко Є.ПУправління освіти виконавчого комітету Ковельської міської радиФО Данилюк Л.МФО Мержвинський О.МФО Приступа С.ВФОП Приступа С.ВФОП Веніславська Л.АФОП Кошелюк М.ЄФ.О.Стеблій В.ОУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської радиУкраїнське державне підприємство"Укрінтеравтосервіс"ФОП Безпалько М.Р м.Ковель, вул.Театральнна; вул.Мічуріна; вул.Сагайдачного; вул.Ветеранів4. ПЛ-0,4кВ від ТП-733 9:00-17:00 с.Поворськ1. КТП-48 10:00-15:45 Амбулаторія с.Затурці с.Затурці вул.І.Франка, вул.Б.Хмельницького,2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-234 09:00-17:00 с.Привітне вул.Центральна (могилка)3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-219 09:00-16:00 ФОП Дячук Н.М. – магазинДНЗ с.Тумин с.Тумин вул.Шкільна, вул.Шевченка1. 10:00-13:00вул.Марка Вовчка (частково)вул.Гречана (частково)1. 9:00-17:00Кооператив «Масон» с.Городище-І вул.Дружби, Степова2. КТП-442 10:00-17:00 ФОП Герасимчук С.П. - цех,ОК «ЖБК Едельвейс» - будинок с.Гаразджа, вул.Піддубцівська3. КТП-32 10:00-17:00 Лікарня державної ветеринарної медицини с. Струмівка,ФОП Біланчук – базаФОП Романюк Л.В. – базаФОП Гроголь Н.І. – магазинс.Струмівка, вул.Рівненська, Лисенка, Молодіжна, Старицького4. ПЛ-10 Л-20-05 від ЛР-235 до ЛР-56 9:00-16:30 АЗС «Західна нафтова група»,сортостанція с. Липини,Кравчук Р.Т.,с. Липини: дитсадок, котельня, 16 кв ж/б, школа, буд.культури, котельня буд.культури«Ощадбанк»,«Укрпошта» - поштове відділення,«Укртелеком» - АТС,«Олдем» - цех с.Липини, вул.Шкільна, Нова, 1 Травня, Молодіжна, Садова, Окружна, Спортивна, Космонавтів5. ПЛ-10 Л-33-02, Л-33-03, Л-33-04, Л-33-07, Л-33-10 9:00-16:00 с. Верхи: ФАП, ПП «Сагс-Вест».с. Веселе: ТзОВ «Веселе-Агро», школа, дит.садок, водобашня, церква, будинок культури, ПП «Сом-сервіс», ФОП «Панасюк К.О., ФОП Ступачинська С.О.с. Хорохорин: «Світанок-Сервіс», ФОП Стаднюк О.В., школа, АТС, ФОП Радчук Л.Г., ТзОВ «Агідель».с. Сарнівка: ФАП, будинок культури.с. Смолигів: АТС, магазин Торчинського СТ, ФОП Касянчук М.В., церква, школа, дит.садок, котельня школи, водонапірна башня, ФГ «Поділля», ФОП Кухарук В.М., ПрАТ «Волиньхолдінг»смт Торчин: ТзОВ «ТД М’ясопродукт», ФОП Некрасов О.О., ПП Гранат В.М., ПАТ «Укртрансгаз» - газова станція.с.Запусти, Верхи, Веселе, Михайлівка, Хорохорин, Сарнівка, Смолигів, Лисокуля (Дубичанське),Торчин, вул. Наливайка, Смолигівська, Соснова, Незалежності, Гагаріна1. ПЛ-10 Л58-10 від ПС-110 Любомль до ЛР-25 8:00-18:00 Клуб с.КрасноволяФОП Ющук Валентина СтепанівнаЗАТ "Електро" с.КраснаВоля, Лисняки2. ЩТП-333 з ПЛ-10 Л-58-05 від ЛР-80 до ЛР-82 8:00-18:00 Магазин с.БороваКЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівФОП Козачук Степан ВасильовичМагазин с.Сокіл Частково- с.Запілля, Борова, Рівне Полапи, Сокіл3. КТП-447 8:00-18:00 Амбулаторія с.ПульмоКонтора с.ПульмоМагазин с.ПульмоПродмаг с.Пульмо с.Пульмо4. КТП-519 8:00-18:00 с.Пульмо5. КТП-182 8:00-18:00 М/П с.ЗатишшяКлуб с.ЗатишшяМагазин с.ЗатишшяШкола с.Затишшя с.Затишшя1. 10:00-16:00Школа; Клуб; Магазини.Церква; ФАП; Поштове відділення; Контора с. р.; АТС; Молитовний будинок; Насосна станція; Школа. с.Лахвичіс.Цир (Частково)2. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-2 10:00-15:30 с.Вязівне (Частково)1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-241 10:00-17:00 Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Огребчук І.М. (ларьок), Великоосницька сільська рада (клуб), ФОП Кв"ятковська Людмила Дмитрівна (ларьок). с.Мала Осниця.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-256 10:00-17:00 с.Кукли.3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-275 Л-1, Л-3 10:00-17:00 Старосільська сільська рада (клуб), СВК "Мрія" (контора СВК), ФОП Снитюк В.О. (торговий центр), ФОП Мокійчук В.М. (ларьок), ФОП Безереу Руслан Георгійович (магазин-закусочна), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с.Старосілля.1. 09:00-17:00м.Нововолинськ:вул. Заводська 5,Зелена 34-50, 37-51,Світла 34-52, 37-53.2. ПЛ-6 В-6-ТП-14/ЗТП-53 09:00-17:00 с.Благодатне Будинок культурис.Благодатне зв'язок АТСФОП Козел І.С. мгазин с.БлагодатнеЦерква с.БлагодатнеПопков магазин с.Благодатнем-н Ольга Гацик Анатолій ІвановичПриватбанккіоск хлібм-н Кошикшкола №8 Никифорова Н.І. Завгоспселишна Рада Смт.Благодатне.Стуса, Л.Українки, Перемоги, Східна, Ватутіна, Макаренко, Мічуріна, Сагайдачного, Чкалова, Шевченка, Волинська, Незалежності, Лісова, Шахтарська, Лопатіна, Пархоменка, Б.Хмельницького, Іваничівськас.Грибовицясадівникисвердловина1. ПЛ-0,4 кВ Л-1; Л-2;Л-3 від КТП-167(Т. О.) 10:00-17:00СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"РАТНІВСЬКИЙ АГРАРІЙ" частково с. Якушів2. ПЛ-10 кВ Л 19-02від ЛР-2(Т. О.) 10:00-16:00Пожежна с.Самари;Д/с.с.Самари;СШ Корпус №2 с.Самари;СШ Корпус с.Самари;СШ Котельня Самари;СШ Котельня с.Самари;СШ Свердловина с.Самари;ФОП Оніщук Павло Мойсейович: Кладова с.Самари;ФОП Косенко Микола Миколайович: Пекарня ДЕС Самари;Православна Церква с.Самари;ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА";ФОП Демидюк Михайло Володимирович: М-н Продтоварів "Крамниця"с.Самари;КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САМАРІВСЬКА ЛІКАРНЯ" САМАРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ:Корпус-лікарня с.Самари;ФОП Королік Світлана Максимівна: Приміщення вязального цеху с.Самари;ФОП Корнелюк Марія Миколаївна: Ларьок с.Самари;ФОП Романик Віктор Ігорович: магазин с.Самари;ФОП Коваль Лілія Павлівна: Торг.павільй Самари;ФОП Півень Людмила Іванівна: Магазин с.Самари;ФОП Демидюк Олена Володимирівна: Магазин Самари;ФОП Сорочук Ольга Володимирівна: Ларьок Самари;ФОП Сидорук Наталія Василівна: ларьок с.Самари;ФОП Лахтюк Олександр Адамович: Торг.павіл. Самари;ФОП Сидорук Анастасія Андріївна: Магазин продтоварів с.Самари;ФОП Ракубовчук Іван Петрович: Кіоск с.Самари;Військова частина 9971: Пост с.Самари; с.Самари, х.Козовата,х.Занивиське, х.Грушка,х.Крива Нива, х.Букатин,х.Кришево, х.Бірки х.Заліси1. 9:00-17:00с.Валерянівка ФОП Вронський Т.М. магазин с.Валер'янівка, вул.ЗарічнаХабаровська2.КТП-363509:00-17:00 с.Немир, клуб, школа с.Немир вул. Перемоги, Шкільна, Лугова, Молодіжна.3. ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с.Доросині вул.Паркова, Молодіжна4. ПЛ-0,4кВ ТП-36270 9:00-17:00 с.Уляники, П-ць Фісай Г.М.МагазинПП Симонович Р. М.МагазинП-ць Чачанко Р.Д. МагазинС/р Уляники Будинок просвітиТзОВ "Уляники" КонтораПрАТ "Київстар" Станція с.Уляники вул.Центральна, 11-17, 10-185. ПЛ-0,4кВ ТП-36287 9:00-17:00 с.Башова Магазин с.Башова вул.Лісова6. КТП-36200 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" зерносклад, корівник, кузняФОП Марчук Ю.С. магазинКЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП7. ПЛ-0,4кВ ТП-36181 9:00-17:00 с.Доросині СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині вул.Громуш8. КТП-36357 9:00-17:00 тракторна бригада с.Рудка-Козинська9. КТП-36058 9:00-17:00 с.Іванівка церква, кіоск, клуб, поштове відділення,магазин с.Іванівка вул.Набережна, Радянська,Перемоги10. ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова11. ПЛ-0,4кВ ТП-36087 9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоскФОП Сегеда В.А. Виробнича база,Релігійна громада "Свідки Єгови" ХрамГромада ЄХБ м.Рожище ЦеркваПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище вул.Драгоманова,Січових стрільців,12. ПЛ-0,4кВ ТП-36095 9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище вул.1Травнявул.Грушевського,13. КТП-36029 9:00-17:00 с.Топільно Контора,Відділення звязку,Магазин,ФАП, школа, котельняДитячий садок, клуб, КНСАртскважина,Салон урочистих подій с.Топільно вул.Ватутіна, Першотравнева14. КТП-36220 9:00-17:00 с.Любче ФОП Самолюк І.С.картоплесховищеФОП Павлюк П.В. млин15.ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю)16. ПЛ-10кВ Л18-129:00-17:00 с.Дмитрівка(повністю) с.Дмитрівка вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова17. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю)18. ПЛ-0,4кВ ТП-362629:00-17:00 Фермерське господарство"ЛІЛІ-ЛАЙН"с.Свидники с.Милін вул.Гранична,19. ПЛ-0,4кВ ТП-360549:00-17:00 с.Духче, артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магазин. с.Духче вул.Жовтнева, ТихаТравнева, Миру, Набережна1 ПЛ-10кВ Л-27-08 відЛР-117 10:00-17:00 СВК-Волинь,ФАП.АТС,школа (с.Глухи,с.Текля),сільська рада с.Глухи. с.Текля, Глухи1. 10:00-13:00с.м.т.Турійськ2. 10:00-16:30 МКЗ, Філія «Ковельський автодор- адмінприміщення, гараж, прхідна, клуб, ПАТ «Волиньгаз» - адмінприміщення с.м.т.Турійськ вул. Паралельна, Дубівська, пров.Залізничний, Лісова