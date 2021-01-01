У громаді на Волині висадили великі плантації суниці

Прилісненська громада, що на Волині, може стати ягідною "Меккою".Про це інформує Волинський регіональний офіс Програми "U-LEAD з Європою".Так, у 2020 році у цій громаді висадили плантацію суниці. Інвестору продали дві ділянки – 12 та 24 га біля села Прилісне, де підготували грядки під плівкою та крапельним зрошенням для посадки. Культури посадили так, що вони будуть дозрівати протягом усього року, а це гарантує місцевим мешканцям робочі місця та зарплати.Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів радирозповів, що мешканцям обіцяють заробітки, не менші, ніж у Польщі.«Також домовилися, що інвестор вкладає кошти в органічне землеробство, а наше комунальне підприємство допомагає в обробці землі, за що має непогані кошти», – зауважив Олексій Гнатюк.Попри пандемію коронавірусу, співпраця з інвестором продовжилася й у 2021 році. У квітні рада продала з аукціону право оренди кількох ділянок - площею 68, 2, 17,7 та 4, 41 га. За отримані від оренди кошти у громаді потурбуються про інфраструктуру, зокрема, про утримання садочків та центру дозвілля, де з дорослими та дітьми займатимуться спортсмени.На орендованих площах вирощуватимуть суницю та полуницю ТОВ "Біо Беррі". Його очільникповідомив, що на підприємстві працює 12 місцевих працівників, які опікуються вирощуванням органічних ягід. Окрім, суниці та полуниці, йдеться про малину та обліпиху, а в майбутньому - про лікарські трави. Продукцію фірма постачає за кордон, тому викликів з реалізацією ягід волинської громади немає.Зауважимо, що Прилісне - не перша громада на Волині, де взялися за вирощування полуниці. У селі Хорохорин уже понад 10 років процвітає полуничний бізнес.