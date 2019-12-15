У Фінляндії вакцинуватимуть заробітчан з України





Про це повідомило посольство Фінляндії в Україні у фейсбуці, - передає



«Громадяни України можуть звернутися за щепленням проти COVID-19 в центр вакцинації муніципалітету, в якому вони проживають», - йдеться в повідомленні.



У посольстві наголосили, що доступність вакцин і хід програми вакцинації розрізняються залежно від регіону. Остаточне рішення про можливість вакцинації іноземця приймається муніципальними органами охорони здоров'я



За даними сайту Worldometer, в Фінляндії з початку пандемії коронавірусу зафіксували понад 94 тис. випадків захворювання на COVID-19, серед них 967 людей померли, одужали 46. тис. хворих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я Фінляндії рекомендувало місцевим органам охорони здоров'я забезпечити вакцинацію проти COVID-19 іноземців, що працюють в країні тривалий час або приїжджають на сезонні роботи, зокрема й українців.Про це повідомило посольство Фінляндії в Україні у фейсбуці, - передає Укрінформ «Громадяни України можуть звернутися за щепленням проти COVID-19 в центр вакцинації муніципалітету, в якому вони проживають», - йдеться в повідомленні.У посольстві наголосили, що доступність вакцин і хід програми вакцинації розрізняються залежно від регіону. Остаточне рішення про можливість вакцинації іноземця приймається муніципальними органами охорони здоров'яЗа даними сайту Worldometer, в Фінляндії з початку пандемії коронавірусу зафіксували понад 94 тис. випадків захворювання на COVID-19, серед них 967 людей померли, одужали 46. тис. хворих.

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