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У Фінляндії вакцинуватимуть заробітчан з України

У Фінляндії вакцинуватимуть заробітчан з України
Міністерство охорони здоров'я Фінляндії рекомендувало місцевим органам охорони здоров'я забезпечити вакцинацію проти COVID-19 іноземців, що працюють в країні тривалий час або приїжджають на сезонні роботи, зокрема й українців.

Про це повідомило посольство Фінляндії в Україні у фейсбуці, - передає Укрінформ.

«Громадяни України можуть звернутися за щепленням проти COVID-19 в центр вакцинації муніципалітету, в якому вони проживають», - йдеться в повідомленні.

У посольстві наголосили, що доступність вакцин і хід програми вакцинації розрізняються залежно від регіону. Остаточне рішення про можливість вакцинації іноземця приймається муніципальними органами охорони здоров'я

За даними сайту Worldometer, в Фінляндії з початку пандемії коронавірусу зафіксували понад 94 тис. випадків захворювання на COVID-19, серед них 967 людей померли, одужали 46. тис. хворих.


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Теги: Фінляндія, вакцинація, заробітчани
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