У Луцьку знайшли безвісти зниклого 13-річного хлопця
Сьогодні, 13:38
Волинські поліцейські розшукали підлітка Трогонюка Артема Михайловича, 2008 року народження, який зник сьогодні вранці, 17 червня.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Нагадаємо, повідомлення про зникнення до поліції надійшло 17 червня вранці, востаннє його бачили у дитячій обласній лікарні у Луцьку.
Наразі ж відомо, що хлопця знайшли. Життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Нагадаємо, повідомлення про зникнення до поліції надійшло 17 червня вранці, востаннє його бачили у дитячій обласній лікарні у Луцьку.
Наразі ж відомо, що хлопця знайшли. Життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує.
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