У Луцьку знайшли безвісти зниклого 13-річного хлопця

Трогонюка Артема Михайловича, 2008 року народження, який зник сьогодні вранці, 17 червня.



Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.



Нагадаємо, повідомлення про зникнення до поліції надійшло 17 червня вранці, востаннє його бачили у дитячій обласній лікарні у Луцьку.



Наразі ж відомо, що хлопця знайшли. Життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує.







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