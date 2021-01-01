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У Луцьку знайшли безвісти зниклого 13-річного хлопця. ОНОВЛЕНО

У Луцьку знайшли безвісти зниклого 13-річного хлопця. ОНОВЛЕНО
Волинські поліцейські розшукали підлітка Трогонюка Артема Михайловича, 2008 року народження, який зник сьогодні вранці, 17 червня.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

Нагадаємо, повідомлення про зникнення до поліції надійшло 17 червня вранці, востаннє його бачили у дитячій обласній лікарні у Луцьку.

Наразі ж відомо, що хлопця знайшли. Життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує.

ОНОВЛЕНО о 14:20

Поліцейські задіяли усі сили та засоби на пошуки дитини. Протягом декількох годин зниклого хлопця знайшли співробітники Луцького районного управління у селі Милуші цього ж району.

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Теги: Луцьк, розшук, підліток
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