У Луцьку знайшли безвісти зниклого 13-річного хлопця. ОНОВЛЕНО

Волинські поліцейські розшукали підлітка, 2008 року народження, який зник сьогодні вранці, 17 червня.Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.Нагадаємо, повідомлення про зникнення, востаннє його бачили у дитячій обласній лікарні у Луцьку.Наразі ж відомо, що хлопця знайшли. Життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує.ОНОВЛЕНО о 14:20Поліцейські задіяли усі сили та засоби на пошуки дитини. Протягом декількох годин зниклого хлопця знайшли співробітники Луцького районного управління у селі Милуші цього ж району.