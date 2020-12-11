Волинський студент переміг у весукраїнському конкурсі, присвяченому борщу. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Волинський студент взяв участь у всеукраїнському конкурсі "Український борщ - національний бренд кулінарної культури" та став переможцем.
Про це йдеться на сторінці Любешівського коледжу ЛНТУ.
Вадим Корець здобуває у навчальному закладі фах кухаря-кондитера. Хлопець вчиться на другому курсію
Взявши участь у конкурсі "Український борщ - національний бренд кулінарної культури" студент підготував для журі відеоролик про те, як готують борщ у селі Шлапань на Волині. Члени журі, до якого входили науковці, очільники закладів освіти, діячі культури та мистецтва, віддали перемогу у конкурсі саме для волинянина.
За умовами конкурсу, учасники повинні взяти коротке інтерв'ю у мами, бабусі, або інших родичів та зняти відеофільм про традиції приготування борщу.
Наставниками переможця конкурсу є майстер виробничого навчання Олена Блеянюк, голова ЦМК Тетяна Кравченко та оператор Ольга Дарчич.
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Про це йдеться на сторінці Любешівського коледжу ЛНТУ.
Вадим Корець здобуває у навчальному закладі фах кухаря-кондитера. Хлопець вчиться на другому курсію
Взявши участь у конкурсі "Український борщ - національний бренд кулінарної культури" студент підготував для журі відеоролик про те, як готують борщ у селі Шлапань на Волині. Члени журі, до якого входили науковці, очільники закладів освіти, діячі культури та мистецтва, віддали перемогу у конкурсі саме для волинянина.
За умовами конкурсу, учасники повинні взяти коротке інтерв'ю у мами, бабусі, або інших родичів та зняти відеофільм про традиції приготування борщу.
Наставниками переможця конкурсу є майстер виробничого навчання Олена Блеянюк, голова ЦМК Тетяна Кравченко та оператор Ольга Дарчич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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