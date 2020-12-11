Волинський студент переміг у весукраїнському конкурсі, присвяченому борщу. ФОТО

Волинський студент взяв участь у всеукраїнському конкурсі "Український борщ - національний бренд кулінарної культури" та став переможцем.Про це йдеться на сторінці Любешівського коледжу ЛНТУ.Вадим Корець здобуває у навчальному закладі фах кухаря-кондитера. Хлопець вчиться на другому курсіюВзявши участь у конкурсі "Український борщ - національний бренд кулінарної культури" студент підготував для журі відеоролик про те, як готують борщ у селі Шлапань на Волині. Члени журі, до якого входили науковці, очільники закладів освіти, діячі культури та мистецтва, віддали перемогу у конкурсі саме для волинянина.За умовами конкурсу, учасники повинні взяти коротке інтерв'ю у мами, бабусі, або інших родичів та зняти відеофільм про традиції приготування борщу.Наставниками переможця конкурсу є майстер виробничого навчання, голова ЦМКо та оператор