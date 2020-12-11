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Волинський студент переміг у весукраїнському конкурсі, присвяченому борщу. ФОТО

Волинський студент переміг у весукраїнському конкурсі, присвяченому борщу. ФОТО
Волинський студент взяв участь у всеукраїнському конкурсі "Український борщ - національний бренд кулінарної культури" та став переможцем.

Про це йдеться на сторінці Любешівського коледжу ЛНТУ.

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Взявши участь у конкурсі "Український борщ - національний бренд кулінарної культури" студент підготував для журі відеоролик про те, як готують борщ у селі Шлапань на Волині. Члени журі, до якого входили науковці, очільники закладів освіти, діячі культури та мистецтва, віддали перемогу у конкурсі саме для волинянина.
Волинський студент переміг у весукраїнському конкурсі, присвяченому борщу. ФОТО
Волинський студент переміг у весукраїнському конкурсі, присвяченому борщу. ФОТО
Волинський студент переміг у весукраїнському конкурсі, присвяченому борщу. ФОТО


За умовами конкурсу, учасники повинні взяти коротке інтерв'ю у мами, бабусі, або інших родичів та зняти відеофільм про традиції приготування борщу.
Волинський студент переміг у весукраїнському конкурсі, присвяченому борщу. ФОТО
Волинський студент переміг у весукраїнському конкурсі, присвяченому борщу. ФОТО
Волинський студент переміг у весукраїнському конкурсі, присвяченому борщу. ФОТО


Наставниками переможця конкурсу є майстер виробничого навчання Олена Блеянюк, голова ЦМК Тетяна Кравченко та оператор Ольга Дарчич.
Волинський студент переміг у весукраїнському конкурсі, присвяченому борщу. ФОТО



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Теги: Волинь, конкурс, Любешів
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