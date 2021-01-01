За місяць збували понад 3 тисячі закладок: на Волині судитимуть злочинну групи наркоторговців





Про це



Викрили зловмисників у грудні 2020 року оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській та Тернопільській областях Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у Волинській області.



Поліцейські з’ясували, що створив злочинну організацію 23-річний мешканець міста Рівне. Його спільниками були мешканці Тернопільської області, 25, 26 і 17 років. Зловмисники забезпечували діяльність однієї з Інтернет-крамниць із продажу наркотиків та психотропів, яку працівники поліції ліквідували під час масштабної спецоперації.



Заборонені речовини вони отримували через пошту. Серед їхнього асортименту – амфетамін, «Альфа PVP», канабіс і пігулки екстазі. Розповсюджували їх шляхом «закладок» або так званих «мастер кладів» – оптових «закладок» на території Тернопільської, Рівненської та Волинської областей.



Відомо, що у місяць зловмисники робили більше 3 000 закладок вагою два кілограми на суму понад пів мільйона гривень. 19 грудня 2020 року у місті Луцьку правоохоронці затримали трьох чоловіків, ще одного згодом – у Рівному. У результаті проведених санкціонованих обшуків вилучено понад 1 500 закладок з наркотиками та психотропами, майже кілограм «Альфа PVP» і МДМА, а також амфетамін.



Наразі встановили причетність підозрюваних до 18 епізодів збуту наркотиків та психотропів.



16 червня досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт відносно чотирьох осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, скеровано до суду.



За клопотанням слідчих поліції на майно зловмисників наклали арешт. Їм загрожує від 9-ти до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перед судом постануть учасники організованої злочинної групи наркоторговців. Зловмисники отримували заборонені речовини через поштові відділення, а потім робили «закладки» на території Волинської, Рівненської та Тернопільської областей для збувачів. Лише за місяць вони збували понад 3 тисячі закладок на суму більше пів мільйона гривень. Серед учасників групи – неповнолітній.Про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.Викрили зловмисників у грудні 2020 року оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській та Тернопільській областях Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у Волинській області.Поліцейські з’ясували, що створив злочинну організацію 23-річний мешканець міста Рівне. Його спільниками були мешканці Тернопільської області, 25, 26 і 17 років. Зловмисники забезпечували діяльність однієї з Інтернет-крамниць із продажу наркотиків та психотропів, яку працівники поліції ліквідували під час масштабної спецоперації.Заборонені речовини вони отримували через пошту. Серед їхнього асортименту – амфетамін, «Альфа PVP», канабіс і пігулки екстазі. Розповсюджували їх шляхом «закладок» або так званих «мастер кладів» – оптових «закладок» на території Тернопільської, Рівненської та Волинської областей.Відомо, що у місяць зловмисники робили більше 3 000 закладок вагою два кілограми на суму понад пів мільйона гривень. 19 грудня 2020 року у місті Луцьку правоохоронці затримали трьох чоловіків, ще одного згодом – у Рівному. У результаті проведених санкціонованих обшуків вилучено понад 1 500 закладок з наркотиками та психотропами, майже кілограм «Альфа PVP» і МДМА, а також амфетамін.Наразі встановили причетність підозрюваних до 18 епізодів збуту наркотиків та психотропів.16 червня досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт відносно чотирьох осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, скеровано до суду.За клопотанням слідчих поліції на майно зловмисників наклали арешт. Їм загрожує від 9-ти до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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