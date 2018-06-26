Волинська поліція розшукує зловмисника. ФОТО
Сьогодні, 15:02
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Прудченка Романа Миколайовича, 21 березня 1969 року народження, жителя Нововолинська.
Чоловіка підозрюється у вчиненні крадіжки, повідомляє пресслужба Нацполіції Волині.
Прикмети: на зріст 170 см, середньої тілобудови.
Вказаний громадянин може перебувати на автовокзалах, в реабілітаційних центрах, на ринках.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо розшукуваного чоловіка, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0931271036, 0973329243 або 102.
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Чоловіка підозрюється у вчиненні крадіжки, повідомляє пресслужба Нацполіції Волині.
Прикмети: на зріст 170 см, середньої тілобудови.
Вказаний громадянин може перебувати на автовокзалах, в реабілітаційних центрах, на ринках.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо розшукуваного чоловіка, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0931271036, 0973329243 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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