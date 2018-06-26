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Волинська поліція розшукує зловмисника. ФОТО

Волинська поліція розшукує зловмисника. ФОТО
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Прудченка Романа Миколайовича, 21 березня 1969 року народження, жителя Нововолинська.

Чоловіка підозрюється у вчиненні крадіжки, повідомляє пресслужба Нацполіції Волині.

Прикмети: на зріст 170 см, середньої тілобудови.

Вказаний громадянин може перебувати на автовокзалах, в реабілітаційних центрах, на ринках.

Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо розшукуваного чоловіка, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0931271036, 0973329243 або 102.

Волинська поліція розшукує зловмисника. ФОТО

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Теги: Волинь, розшук, крадіжка, поліція
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