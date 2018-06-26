Волинська поліція розшукує зловмисника. ФОТО

Прудченка Романа Миколайовича, 21 березня 1969 року народження, жителя Нововолинська.



Чоловіка підозрюється у вчиненні крадіжки,



Прикмети: на зріст 170 см, середньої тілобудови.



Вказаний громадянин може перебувати на автовокзалах, в реабілітаційних центрах, на ринках.



Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо розшукуваного чоловіка, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0931271036, 0973329243 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці встановлюють місцезнаходження, 21 березня 1969 року народження, жителя Нововолинська.Чоловіка підозрюється у вчиненні крадіжки, повідомляє пресслужба Нацполіції Волині.на зріст 170 см, середньої тілобудови.Вказаний громадянин може перебувати на автовокзалах, в реабілітаційних центрах, на ринках.Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо розшукуваного чоловіка, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0931271036, 0973329243 або 102.

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