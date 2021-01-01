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На Волині судили дебошира, який побив свою співмешканку

На Волині судили дебошира, який побив свою співмешканку
Чоловік, який на Іваничівщині побив свою співмешканку, обійшовся умовним терміном, бо жінка йому пробачила. І навіть зазначила, що вони помирилися і продовжують разом жити.

Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду від 3-го червня, - пише Буг.

Так, 16-го березня близько 13:00 неодноразово судимий уродженець Ковеля під час словесного конфлікту побив свою співмешканку. Він наніс жінці кілька ударів в область голови, обличчя й тіла.

Після того, як жертва впала, дебошир продовжив її бити, спричинивши тій численні синці, припухлості й ушкодження обличчя, які за ступенем тяжкості відносяться до легких тілесних ушкоджень, а також переломи ребра та правої ліктьової кістки, що відносяться до середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

Проти чоловіка порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 КК України (Умисне нанесення тілесного ушкодження середньої тяжкості, яке не є небезпечним для життя, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров’я).

У суді чоловік свою вину визнав, однак розповідати деталі свого вчинку відмовився.

Жінка ж описала ситуацію більш детально. За її словами, цього дня між нею та її цивільним чоловіком, з яким вона проживає близько семи років, виник конфлікт на побутовому підґрунті, який, нібито, вона сама й спровокувала.

Вона пояснила, що чоловік наніс їй удари в ніс, грудну клітину і викручував руки, однак відразу ж виправдала чоловіка, зазначивши, що той наносив їй удари, бо був сердитий на неї. Коли ж вона втекла до сусідки, то та викликала швидку допомогу.

Потерпіла просила обвинуваченого суворо не карати, оскільки він повністю оплатив її лікування та вона його вибачила.

Суд, визнав дебошира винним та призначив йому покарання у виді обмеження волі строком на 1 рік 6 місяців. Однак звільнив його від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом 1 року іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення.

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Теги: дебошир, Волинь, суд
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