На Волині дівчина намагалися покінчити з життям через хлопця
Сьогодні, 15:32
У Володимирі-Волинському 27-річна дівчина намагалася покінчити з життям.
Про інцидент ІА "Конкурент" стало відомо у четвер, 17 червня.
У ГУНП у Волинській області факт спроби самогубства підтвердили. Розповіли, що, на щастя, найгіршого не трапилося. А такі випадки у їх практиці не поодинокі.
"На східцях Будинку офіцерів у Володимирі-Волинському дівчина намагалася покінчити з життям шляхом порізу вен. Громадянка 1994 року народження перебувала в стані афекту через словесний конфлікт із хлопцем. Вона відмовилася писати заяву, претензій ні до кого не має, від госпіталізації відмовилася", – кажуть у поліції.
Нагадаємо, напередодні у середу, 16 червня, у Ківерцівському районі повісився 26-річний учасник АТО.
Фото - ілюстративне
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Про інцидент ІА "Конкурент" стало відомо у четвер, 17 червня.
У ГУНП у Волинській області факт спроби самогубства підтвердили. Розповіли, що, на щастя, найгіршого не трапилося. А такі випадки у їх практиці не поодинокі.
"На східцях Будинку офіцерів у Володимирі-Волинському дівчина намагалася покінчити з життям шляхом порізу вен. Громадянка 1994 року народження перебувала в стані афекту через словесний конфлікт із хлопцем. Вона відмовилася писати заяву, претензій ні до кого не має, від госпіталізації відмовилася", – кажуть у поліції.
Нагадаємо, напередодні у середу, 16 червня, у Ківерцівському районі повісився 26-річний учасник АТО.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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