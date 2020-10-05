вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині дівчина намагалися покінчити з життям через хлопця

На Волині дівчина намагалися покінчити з життям через хлопця
У Володимирі-Волинському 27-річна дівчина намагалася покінчити з життям.

Про інцидент ІА "Конкурент" стало відомо у четвер, 17 червня.

У ГУНП у Волинській області факт спроби самогубства підтвердили. Розповіли, що, на щастя, найгіршого не трапилося. А такі випадки у їх практиці не поодинокі.

"На східцях Будинку офіцерів у Володимирі-Волинському дівчина намагалася покінчити з життям шляхом порізу вен. Громадянка 1994 року народження перебувала в стані афекту через словесний конфлікт із хлопцем. Вона відмовилася писати заяву, претензій ні до кого не має, від госпіталізації відмовилася", – кажуть у поліції.

Нагадаємо, напередодні у середу, 16 червня, у Ківерцівському районі повісився 26-річний учасник АТО.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир-Волинський, самогубство, дівчина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Підгайцівській громаді шукають тих, хто пошкодив спецтехніку та залив воду у паливні баки
Сьогодні, 16:07
Україна сьогодні зіграє з Північною Македонією: де та коли дивитися матч Євро-2020
Сьогодні, 15:35
На Волині дівчина намагалися покінчити з життям через хлопця
Сьогодні, 15:32
«Нафтогаз» різко підвищив ціну на газ: хто буде платити більше
Сьогодні, 15:08
Волинська поліція розшукує зловмисника. ФОТО
Сьогодні, 15:02
Схожі новини
У Луцьку 16-річна дівчина хотіла покінчити з життям У Луцьку 16-річна дівчина хотіла покінчити з життям
17 березень, 09:25
Витягнули з петлі: на Волині від самогубства врятували 30-річного чоловіка Витягнули з петлі: на Волині від самогубства врятували 30-річного чоловіка
05 жовтень, 2020, 17:32
У Луцьку врятували дівчину, яка хотіла вчинити самогубство. ВІДЕО У Луцьку врятували дівчину, яка хотіла вчинити самогубство. ВІДЕО
31 січень, 2020, 11:18
15-річна дівчина повісилася через нещасливе кохання 15-річна дівчина повісилася через нещасливе кохання
21 серпень, 2019, 04:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали 26 км ідеально відремонтованої дороги до Шацьких озер. ФОТО
Сьогодні, 01:16
 1
У Луцьку повністю перекрили проспект Волі: коли відновлять рух транспорту
Сьогодні, 16:55
 0
На Волині судили дебошира, який побив свою співмешканку
Сьогодні, 16:45
 0
У Луцьку міжміським автобусам хочуть заборонити їздити декількома вулицями
Сьогодні, 16:29
 0
Назвали основні причини інфікування волинських медиків коронавірусом
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8