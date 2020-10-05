На Волині дівчина намагалися покінчити з життям через хлопця





Про інцидент



У ГУНП у Волинській області факт спроби самогубства підтвердили. Розповіли, що, на щастя, найгіршого не трапилося. А такі випадки у їх практиці не поодинокі.



"На східцях Будинку офіцерів у Володимирі-Волинському дівчина намагалася покінчити з життям шляхом порізу вен. Громадянка 1994 року народження перебувала в стані афекту через словесний конфлікт із хлопцем. Вона відмовилася писати заяву, претензій ні до кого не має, від госпіталізації відмовилася", – кажуть у поліції.



Нагадаємо, напередодні у середу, 16 червня, у Ківерцівському районі повісився 26-річний учасник АТО.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 27-річна дівчина намагалася покінчити з життям.Про інцидент ІА "Конкурент" стало відомо у четвер, 17 червня.У ГУНП у Волинській області факт спроби самогубства підтвердили. Розповіли, що, на щастя, найгіршого не трапилося. А такі випадки у їх практиці не поодинокі."На східцях Будинку офіцерів у Володимирі-Волинському дівчина намагалася покінчити з життям шляхом порізу вен. Громадянка 1994 року народження перебувала в стані афекту через словесний конфлікт із хлопцем. Вона відмовилася писати заяву, претензій ні до кого не має, від госпіталізації відмовилася", – кажуть у поліції.Нагадаємо, напередодні у середу, 16 червня,

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