Концерт, бульбашкове шоу та дискотека: у громаді біля Луцька на Трійцю влаштовують свято
Сьогодні, 20:11
У селі Романів Підгайцівської громади на другий день Трійці, у понеділок, 21 червня, вперше святкуватимуть День Романівського старостинського округу.
Святкування розпочнеться о 16.00 у будинку культури села, - інформує пресслужба Підгайцівської сільської ради.
У програмі свята – концерт за участі місцевих творчих колективів та заслуженого народного ансамблю пісні і танцю України «Колос».
З 18 години розпочнеться програма для дітей з бульбашковим шоу, аквагримом та аніматорами. З 21 до півночі триватиме дискотека.
Тож мешканців сіл Романів, Новокотів, Ботин, Верхівка та усіх жителів Підгайцівської громади запрошують на відпочинок.
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Святкування розпочнеться о 16.00 у будинку культури села, - інформує пресслужба Підгайцівської сільської ради.
У програмі свята – концерт за участі місцевих творчих колективів та заслуженого народного ансамблю пісні і танцю України «Колос».
З 18 години розпочнеться програма для дітей з бульбашковим шоу, аквагримом та аніматорами. З 21 до півночі триватиме дискотека.
Тож мешканців сіл Романів, Новокотів, Ботин, Верхівка та усіх жителів Підгайцівської громади запрошують на відпочинок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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