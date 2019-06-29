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Концерт, бульбашкове шоу та дискотека: у громаді біля Луцька на Трійцю влаштовують свято

Концерт, бульбашкове шоу та дискотека: у громаді біля Луцька на Трійцю влаштовують свято
У селі Романів Підгайцівської громади на другий день Трійці, у понеділок, 21 червня, вперше святкуватимуть День Романівського старостинського округу.

Святкування розпочнеться о 16.00 у будинку культури села, - інформує пресслужба Підгайцівської сільської ради.

У програмі свята – концерт за участі місцевих творчих колективів та заслуженого народного ансамблю пісні і танцю України «Колос».

З 18 години розпочнеться програма для дітей з бульбашковим шоу, аквагримом та аніматорами. З 21 до півночі триватиме дискотека.

Тож мешканців сіл Романів, Новокотів, Ботин, Верхівка та усіх жителів Підгайцівської громади запрошують на відпочинок.

Концерт, бульбашкове шоу та дискотека: у громаді біля Луцька на Трійцю влаштовують свято

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Теги: Романів, свято, Підгайці, громада
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