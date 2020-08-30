У Підгайцівській громаді шукають тих, хто пошкодив спецтехніку та залив воду у паливні баки

У Підгайцівській громаді шукають осіб, які умисно намагаються вивести з ладу спецтранспорт комунального господарства.Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської сільської ради.Інформують, що за останній місяць на територію комунального підприємства при Підгайцівській сільській раді двічі проникали невстановлені особи з метою вивести з ладу техніку підприємства. Першого разу побили вікна, а днями залили у паливні баки воду, яка могла пошкодити паливну апаратуру.Керівник комунального підприємства при Підгайцівській сільській радірозповідає, що все почалося після того, як вони вирішили продемонструвати місцевим мешканцям потужності господарства. Тоді, у день чергової сесії сільради, на головну площу Підгайців приїхала більша частина спецтранспорту, який обслуговує 20 сіл громади.Комунальники показували, як працює унікальний автопідйомник, яким із пульта самостійно може керувати електрик при ремонті ліній передач, потужні сміттєвози, вантажні автомобілі, техніку на яку встановлено розкидач солі та піску для посипання доріг, техніку для транспортування вантажів, чищення снігу, підмітання доріг та багатофункціональні трактори із газонокосарками, навантажувачі.За кілька днів після цього, вночі з 29 на 30 травня 2021 року, на території комунального підприємства невідомі пошкодили декілька транспортних засобів – розбили вікна у вантажному автомобілі MERSEDES та тракторі МТЗ – 80, порізали шини вантажного автомобіля. Працівники поліції досі шукають винуватців.У понеділок 14 червня працівники господарства виявили у паливних баках воду. Зауважують, що якби вони вчасно не зреагували, із бюджету громади довелося б оплачувати дороговартісний ремонт паливної апаратури на суму понад 5 тис. євро. Це б паралізувало роботу техніки та й можливість підприємства вчасно та на належному рівні виконувати свою роботу.За словами Михайла Котова, наразі керівництво Підгайцівської сільської ради прийняло рішення встановити на території КП відеоспостереження та забезпечити цілодобову охорону комунального транспорту.Поліцейський офіцер громадизвертається до мешканців громати із проханням допомогти слідству та поділитися інформацією що стосується вчинених правопорушень.Для цього можна звернутися за телефоном + 380663308009 або 102. Також телефонуйте до КП за телефоном 0994864034.