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Назвали основні причини інфікування волинських медиків коронавірусом

Назвали основні причини інфікування волинських медиків коронавірусом
Головною причиною інфікування волинських медиків коронавірусною інфекцією в управлінні Держпраці називають невиконання вимог інструкцій з охорони праці.

Про це розповіла Суспільному начальниця відділу з питань гігієни праці Світлани Шеремети.

До управління Держпраці у Волинській області надійшло 1 191 повідомлення про інфікування медиків на робочому місті. Наразі завершили розслідування за 988 зверненнями, з яких 248 — пов’язані з виробництвом, 740 — не пов’язані.

Основними причинами, які призвели до інфікування в Держпраці називають організаційні:

- через невиконання вимог інструкцій з охорони праці захворіли 116 медиків;

- через невикористання засобів індивідуального захисту — 44;
ще 30 медиків захворіли через особисту необережність;

- через навантаження при роботі в осередках з великою кількістю хворих на СOVID-19 інфікувались 28 медиків;

- захворіли внаслідок відсутності інформації про хворобу у пацієнта, які знаходилися в інкубаційному періоді або хворіли безсимптомно — 20.

В Держпраці від початку пандемії провели 23 розслідування смертей медиків. Зі слів начальниці відділу з питань гігієни праці Світлани Шеремети, 8 летальних випадків хвороби у медиків були пов'язані з професійною діяльністю, 15 — ні. Чотири справи нині ще розслідують.

Нагадаємо, станом на червень від початку пандемії на Волині у 3 606 медичних працівників лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію.

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Теги: медики, інфікування, Держпраці
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