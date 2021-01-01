Назвали основні причини інфікування волинських медиків коронавірусом
Сьогодні, 16:20
Головною причиною інфікування волинських медиків коронавірусною інфекцією в управлінні Держпраці називають невиконання вимог інструкцій з охорони праці.
Про це розповіла Суспільному начальниця відділу з питань гігієни праці Світлани Шеремети.
До управління Держпраці у Волинській області надійшло 1 191 повідомлення про інфікування медиків на робочому місті. Наразі завершили розслідування за 988 зверненнями, з яких 248 — пов’язані з виробництвом, 740 — не пов’язані.
Основними причинами, які призвели до інфікування в Держпраці називають організаційні:
- через невиконання вимог інструкцій з охорони праці захворіли 116 медиків;
- через невикористання засобів індивідуального захисту — 44;
ще 30 медиків захворіли через особисту необережність;
- через навантаження при роботі в осередках з великою кількістю хворих на СOVID-19 інфікувались 28 медиків;
- захворіли внаслідок відсутності інформації про хворобу у пацієнта, які знаходилися в інкубаційному періоді або хворіли безсимптомно — 20.
В Держпраці від початку пандемії провели 23 розслідування смертей медиків. Зі слів начальниці відділу з питань гігієни праці Світлани Шеремети, 8 летальних випадків хвороби у медиків були пов'язані з професійною діяльністю, 15 — ні. Чотири справи нині ще розслідують.
Нагадаємо, станом на червень від початку пандемії на Волині у 3 606 медичних працівників лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповіла Суспільному начальниця відділу з питань гігієни праці Світлани Шеремети.
До управління Держпраці у Волинській області надійшло 1 191 повідомлення про інфікування медиків на робочому місті. Наразі завершили розслідування за 988 зверненнями, з яких 248 — пов’язані з виробництвом, 740 — не пов’язані.
Основними причинами, які призвели до інфікування в Держпраці називають організаційні:
- через невиконання вимог інструкцій з охорони праці захворіли 116 медиків;
- через невикористання засобів індивідуального захисту — 44;
ще 30 медиків захворіли через особисту необережність;
- через навантаження при роботі в осередках з великою кількістю хворих на СOVID-19 інфікувались 28 медиків;
- захворіли внаслідок відсутності інформації про хворобу у пацієнта, які знаходилися в інкубаційному періоді або хворіли безсимптомно — 20.
В Держпраці від початку пандемії провели 23 розслідування смертей медиків. Зі слів начальниці відділу з питань гігієни праці Світлани Шеремети, 8 летальних випадків хвороби у медиків були пов'язані з професійною діяльністю, 15 — ні. Чотири справи нині ще розслідують.
Нагадаємо, станом на червень від початку пандемії на Волині у 3 606 медичних працівників лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині судили дебошира, який побив свою співмешканку
Сьогодні, 16:45
Назвали основні причини інфікування волинських медиків коронавірусом
Сьогодні, 16:20
У Підгайцівській громаді шукають тих, хто пошкодив спецтехніку та залив воду у паливні баки
Сьогодні, 16:07