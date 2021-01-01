Назвали основні причини інфікування волинських медиків коронавірусом





Про це розповіла Світлани Шеремети.



До управління Держпраці у Волинській області надійшло 1 191 повідомлення про інфікування медиків на робочому місті. Наразі завершили розслідування за 988 зверненнями, з яких 248 — пов’язані з виробництвом, 740 — не пов’язані.



Основними причинами, які призвели до інфікування в Держпраці називають організаційні:



- через невиконання вимог інструкцій з охорони праці захворіли 116 медиків;



- через невикористання засобів індивідуального захисту — 44;

ще 30 медиків захворіли через особисту необережність;



- через навантаження при роботі в осередках з великою кількістю хворих на СOVID-19 інфікувались 28 медиків;



- захворіли внаслідок відсутності інформації про хворобу у пацієнта, які знаходилися в інкубаційному періоді або хворіли безсимптомно — 20.



В Держпраці від початку пандемії провели 23 розслідування смертей медиків. Зі слів начальниці відділу з питань гігієни праці Світлани Шеремети, 8 летальних випадків хвороби у медиків були пов'язані з професійною діяльністю, 15 — ні. Чотири справи нині ще розслідують.



Нагадаємо, станом на червень від початку пандемії на Волині у 3 606 медичних працівників лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головною причиною інфікування волинських медиків коронавірусною інфекцією в управлінні Держпраці називають невиконання вимог інструкцій з охорони праці.Про це розповіла Суспільному начальниця відділу з питань гігієни праціДо управління Держпраці у Волинській області надійшло 1 191 повідомлення про інфікування медиків на робочому місті. Наразі завершили розслідування за 988 зверненнями, з яких 248 — пов’язані з виробництвом, 740 — не пов’язані.Основними причинами, які призвели до інфікування в Держпраці називають організаційні:- через невиконання вимог інструкцій з охорони праці захворіли 116 медиків;- через невикористання засобів індивідуального захисту — 44;ще 30 медиків захворіли через особисту необережність;- через навантаження при роботі в осередках з великою кількістю хворих на СOVID-19 інфікувались 28 медиків;- захворіли внаслідок відсутності інформації про хворобу у пацієнта, які знаходилися в інкубаційному періоді або хворіли безсимптомно — 20.В Держпраці від початку пандемії провели 23 розслідування смертей медиків. Зі слів начальниці відділу з питань гігієни праці Світлани Шеремети, 8 летальних випадків хвороби у медиків були пов'язані з професійною діяльністю, 15 — ні. Чотири справи нині ще розслідують.Нагадаємо, станом на червень від початку пандемії на Волині у 3 606 медичних працівників лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію.

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