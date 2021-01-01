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Знайшла в кущах, а потім продавала: на Волині за наркотичні речовини судили пенсіонерку

Знайшла в кущах, а потім продавала: на Волині за наркотичні речовини судили пенсіонерку
У селищі Ратне судили пенсіонерку із Заболоття, котра знайшла наркотичні речовини у кущах та згодом їх продавала.

Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду від 10 червня 2021 року, передає Район.Ратне.

Пенсіонерка в травні 2019 року, перебуваючи на вулиці Сагайдачного в селищі Заболоття, в кущах знайшла пакет із двома цілими маковими голівками та соломою, який залишила собі.

Приблизно, через пів року до неї в будинок прийшов чоловік із проханням продати макову солому, якщо така у неї є, на що вона погодилася. Жінка незаконно збула за ціною 800 гривень частину особливо небезпечного наркотичного засобу вагою 45,45 г.

Через деякий час, на прохання цього ж чоловіка, вона продала макову солому вдруге. Пенсіонерка збула наркотики вагою 44,29 грама за 900 гривень.

Того ж дня працівники поліції провели обшук, у ході якого вилучили решту макової соломи — 331,41 грама.

Обвинувачена винуватість у вчиненому злочині визнала повністю і показала суду, що проживає одиноко. У вчиненому розкаялася, запевнила про недопущення нею вчинення подібних правопорушень у майбутньому, просила суворо не карати.

Суд ухвалив рішення визнати жінку винуватою у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального Кодексу України, та призначити їй покарання із застосуванням статті 69 цього Кодексу у виді позбавлення волі терміном на п'ять років

На підставі статей 75, 76 КК України обвинувачену від відбування призначеного покарання звільнити, якщо вона протягом трирічного іспитового терміну не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; періодично з'являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Зокрема, жінка сплатить в користь держави 2 355 гривень процесуальних витрат на залучення експерта.

Фото - ілюстративне

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Теги: наркотики, Ратне, суд, пенсіонерка
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