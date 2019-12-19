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Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО

Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
Збірна України в рамках 2-го туру Євро-2020 помірялася силами зі збірною Північної Македонії.

Матч відбувся сьогодні, 17 червня, у Бухаресті (Румунія) і закінчився з переможним для України рахунком 2:1.

Вболівати за рідну країну поїхали і волиняни.

Зокрема, на стадіоні підтримували команду директор Інформаційного агентства ВолиньPost Юрій Сковорода та редакційний фотограф Ігор Диня з друзями, маркетолог Микола Жичук.

Юрій Сковорода розповів, що йому доводилося бувати на декількох матчах Ліги Чемпіонів, але поєдинки на клубному рівні викликають зовсім інші відчуття.

"Тут національний дух, патріотичні емоції, гордість за перемогу нашої збірної. Це той випадок, коли важливий переможний результат і набрані очки. Слабких команд на чемпіонаті Європи не може бути, адже всі «б‘ються» за свою країну. Перший тайм наші хлопці відіграли дуже добре, але, можливо, зарано повірили в перемогу. До речі, перед матчем саме такий рахунок прогнозував і друзі були дещо шоковані як вдалось вгадати результат матчу", - сказав Юрій Сковорода.
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО

Також очільник інформаційного агентства, розповів, що візуально кількість українських уболівальників у пропорційному співвідношенні становила 60 на 40. На трибунах волинська "делегація" зустрічала земляків з Хмельницького, Львова, Києва, Дубна
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО


"В перерві матчу також зустріли генерального директора ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ігоря Чорнуху, а після матчу в старому місті відпочивав з друзями колишній гравець "Динамо" Київ Горан Попов", - сказав Юрій Сковорода.

Після матчу, за словами директора Інформаційного агентства ВолиньPost, після матчу вболівальники обох команд заполонили місцеві кафе старого міста.
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО

"Атмосфера дружня. Вчили македонців співати "Червону руту", - підсумував Юрій Сковорода


Фотограф Ігор Диня з товаришами

Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО


Маркетолог Микола Жичук





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Теги: футбол, Україна, Македонія, Євро-2020, Бухарест
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