Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 23:04
Збірна України в рамках 2-го туру Євро-2020 помірялася силами зі збірною Північної Македонії.
Матч відбувся сьогодні, 17 червня, у Бухаресті (Румунія) і закінчився з переможним для України рахунком 2:1.
Вболівати за рідну країну поїхали і волиняни.
Зокрема, на стадіоні підтримували команду директор Інформаційного агентства ВолиньPost Юрій Сковорода та редакційний фотограф Ігор Диня з друзями, маркетолог Микола Жичук.
Юрій Сковорода розповів, що йому доводилося бувати на декількох матчах Ліги Чемпіонів, але поєдинки на клубному рівні викликають зовсім інші відчуття.
"Тут національний дух, патріотичні емоції, гордість за перемогу нашої збірної. Це той випадок, коли важливий переможний результат і набрані очки. Слабких команд на чемпіонаті Європи не може бути, адже всі «б‘ються» за свою країну. Перший тайм наші хлопці відіграли дуже добре, але, можливо, зарано повірили в перемогу. До речі, перед матчем саме такий рахунок прогнозував і друзі були дещо шоковані як вдалось вгадати результат матчу", - сказав Юрій Сковорода.
Також очільник інформаційного агентства, розповів, що візуально кількість українських уболівальників у пропорційному співвідношенні становила 60 на 40. На трибунах волинська "делегація" зустрічала земляків з Хмельницького, Львова, Києва, Дубна
"В перерві матчу також зустріли генерального директора ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ігоря Чорнуху, а після матчу в старому місті відпочивав з друзями колишній гравець "Динамо" Київ Горан Попов", - сказав Юрій Сковорода.
Після матчу, за словами директора Інформаційного агентства ВолиньPost, після матчу вболівальники обох команд заполонили місцеві кафе старого міста.
"Атмосфера дружня. Вчили македонців співати "Червону руту", - підсумував Юрій Сковорода
Фотограф Ігор Диня з товаришами
Маркетолог Микола Жичук
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Матч відбувся сьогодні, 17 червня, у Бухаресті (Румунія) і закінчився з переможним для України рахунком 2:1.
Вболівати за рідну країну поїхали і волиняни.
Зокрема, на стадіоні підтримували команду директор Інформаційного агентства ВолиньPost Юрій Сковорода та редакційний фотограф Ігор Диня з друзями, маркетолог Микола Жичук.
Юрій Сковорода розповів, що йому доводилося бувати на декількох матчах Ліги Чемпіонів, але поєдинки на клубному рівні викликають зовсім інші відчуття.
"Тут національний дух, патріотичні емоції, гордість за перемогу нашої збірної. Це той випадок, коли важливий переможний результат і набрані очки. Слабких команд на чемпіонаті Європи не може бути, адже всі «б‘ються» за свою країну. Перший тайм наші хлопці відіграли дуже добре, але, можливо, зарано повірили в перемогу. До речі, перед матчем саме такий рахунок прогнозував і друзі були дещо шоковані як вдалось вгадати результат матчу", - сказав Юрій Сковорода.
Також очільник інформаційного агентства, розповів, що візуально кількість українських уболівальників у пропорційному співвідношенні становила 60 на 40. На трибунах волинська "делегація" зустрічала земляків з Хмельницького, Львова, Києва, Дубна
"В перерві матчу також зустріли генерального директора ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ігоря Чорнуху, а після матчу в старому місті відпочивав з друзями колишній гравець "Динамо" Київ Горан Попов", - сказав Юрій Сковорода.
Після матчу, за словами директора Інформаційного агентства ВолиньPost, після матчу вболівальники обох команд заполонили місцеві кафе старого міста.
"Атмосфера дружня. Вчили македонців співати "Червону руту", - підсумував Юрій Сковорода
Фотограф Ігор Диня з товаришами
Маркетолог Микола Жичук
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 23:04
Відомий блогер з Волині став радником заступника Кличка
Сьогодні, 22:16
У Луцьку через прорив труби мешканці трьох вулиць залишаються без гарячої води. ВІДЕО
Сьогодні, 21:27
Волинянин обікрав пенсіонерку
Сьогодні, 20:42
Концерт, бульбашкове шоу та дискотека: у громаді біля Луцька на Трійцю влаштовують свято
Сьогодні, 20:11