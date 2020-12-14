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У Луцьку міжміським автобусам хочуть заборонити їздити декількома вулицями

У Луцьку міжміським автобусам хочуть заборонити їздити декількома вулицями
У Луцьку планують заборонити курсування міжміських маршрутів низкою вулиць.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив депутат, представник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Михайло Наход.

За його словами, сьогодні, 17 червня, відбулося чергове засідання постійної комісії з питань генерального планування, архітектури та благоустрою, ЖКГ, екології, транспорту та енергоощадності. Розглянули питання, які винесуть на чергову сесію, що відбудеться 23 червня. Серед них - курсування міжміських маршруток.

Так, автобусам хочуть заборонити їздити вулицею Яровиця, проспектами Василя Мойсея та Перемоги. Фактично пасажири, які їдуть до Луцька з Володимира або Ковеля чи навпаки, не зможуть вийти чи сісти в ці автобуси біля "Променя". Їм доведеться це робити або на автостанції, або на проміжних зупинках за межами центральної частини міста, зауважив Михайло Наход.

"Центр розвантажимо від автобусів, але для пасажирів міжміських маршрутів "зручності" дуже відносні", - написав депутат.

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Теги: автобуси, міжміські автобуси, Луцьк
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