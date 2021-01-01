У Луцьку повністю перекрили проспект Волі: коли відновлять рух транспорту
Сьогодні, 16:55
У Луцьку від сьогодні, 17 червня, перекрили рух автотранспорту проспектом Волі від вулиці Шопена до Київського майдану. Без перекриття обох смуг руху виконувати роботи було б неможливо.
Про це розповів Суспільному виконроб підрядної організації Віталій Кізей.
В обідню пору робітники копали траншею біля однієї з багатоповерхівок.
"Міняється також відразу водопровід, який дуже старий, міняється фекальна каналізація, ливнева, через дорогу кидаються нові труби і колодязі ставляться. Міняється кабель – через дорогу кидається резервний", – говорить Віталій Кізей.
Перекриту ділянку водії об'їжджають вулицями Шопена, Коперника, Глушець. Пішоходи, аби перейти з однієї сторони на іншу, ідуть навпростець переритим проспектом.
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"Ми якомога швидше постараємося ці всі поперечні роботи зробити і пустити рух хоча б по одній смузі. Рух громадського транспорту та автомобілів по вулиці Глушець", – зазначив посадовець.
Суспільне побувало на місці ремонтних робіт, поспілкувалося з ремонтниками, чиновниками та лучанами.
Повністю перекритим проспект буде впродовж двох тижнів, розповів директор міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк.
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Про це розповів Суспільному виконроб підрядної організації Віталій Кізей.
В обідню пору робітники копали траншею біля однієї з багатоповерхівок.
"Міняється також відразу водопровід, який дуже старий, міняється фекальна каналізація, ливнева, через дорогу кидаються нові труби і колодязі ставляться. Міняється кабель – через дорогу кидається резервний", – говорить Віталій Кізей.
Перекриту ділянку водії об'їжджають вулицями Шопена, Коперника, Глушець. Пішоходи, аби перейти з однієї сторони на іншу, ідуть навпростець переритим проспектом.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Повне перекриття руху проспектом Волі у Луцьку: як курсуватимуть тролейбуси
"Ми якомога швидше постараємося ці всі поперечні роботи зробити і пустити рух хоча б по одній смузі. Рух громадського транспорту та автомобілів по вулиці Глушець", – зазначив посадовець.
Суспільне побувало на місці ремонтних робіт, поспілкувалося з ремонтниками, чиновниками та лучанами.
Повністю перекритим проспект буде впродовж двох тижнів, розповів директор міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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