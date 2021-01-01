Розмитнення «євроблях»: які країни дозволяють зняти авто з обліку дистанційно





Держмитслужба опублікувала список країн, які дозволяють дистанційно знімати з обліку автомобілі, тимчасово ввезені в Україну. Це Болгарія, Латвія, Франція, Нідерланди, Канада (провінція Онтаріо) та Чехія. Найбільш популярних країн, звідки були привезені "євробляхи", в цьому переліку немає. Однак це не означає, що українці не знімають з обліку там свої машини, - пише



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Болгарія

Щоб зняти авто з обліку без пред'явлення в цій країні, треба в місцевий реєстраційний орган надати формуляр із зазначенням причини зняття з обліку, номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. При цьому номера знищуються, а свідоцтво пробивається дироколом і повертається власнику.



Латвія

Зняти з обліку латвійську машину можна онлайн на веб-сайті.



Нідерланди

Зняття з обліку проходить онлайн на спеціальному сайті. Щоправда, на нідерландській мові.



Франція

Подати документи можна до відповідного структурного підрозділу МВС (Префектури) за місцем проживання власника транспортного засобу або через онлайн платформу адмінпослуг.



Чехія

Щоб зняти з обліку авто у Чехії, реєстраційному органу потрібна довідка щодо огляду технічного стану транспортного засобу сертифікованим сервісним центром, в якій підтверджується його наявність, зазначається технічний стан та відповідність нормам і стандартам основних вузлів й агрегатів, ідентифікуються їх номери. Також треба пред’явити технічний сертифікат, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, повернути номери та сплатити адміністративні збори.



Польща

Митниця та МВС не мають інформації щодо можливості дистанційного зняття автомобіля з обліку. Однак українські посередники стверджують, що це можливо.



Словаччина

Можливість дистанційного зняття з обліку відсутня. Тобто треба їхати з автомобілем в Словаччину. Але законом не передбачено пільгове розмитнення автомобіля, якщо він ввезений в Україну після 31.12.2020 року. Тобто "євробляху" зі словацькими номерами фактично розмитнити неможливо за пільговим тарифом, лише за повним.



Литва

Зняти з обліку автомобіль може власник, тобто литовський громадянин або компанія, яка продала машину українцю. Для цього спочатку цього власника треба знайти та вмовити його, щоб він це зробив. Власник може звернутись у "Регітру", попередньо записавшись онлайн або вистоявши чергу. Звичайно, за таку послугу йому доведеться заплатити.



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