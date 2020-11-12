На Волині з підприємства стягнули 1,3 мільйона гривень за користування приміщенням готелю
Сьогодні, 17:25
Господарський суд Волинської області стягнув із підприємства 1,3 млн грн безпідставно збережених коштів орендної плати за користування приміщенням готелю «Лісова пісня» в Ковелі.
Прокурори з'ясували, що підприємство, втративши право власності на це приміщення на підставі рішень суду, добровільно не звільнило його та продовжувало ними користуватись понад два роки за відсутності будь-яких правових підстав, не сплачуючи за це у бюджет ні гривні, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
Фонд державного майна України, як власник готелю, не вживав заходів задля стягнення із підприємства коштів за фактичне використання державного майна.
У ситуацію втрутилася прокуратура, відтак у суді прокурори домоглися стягнення із суб’єкта господарювання цих коштів.
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Прокурори з'ясували, що підприємство, втративши право власності на це приміщення на підставі рішень суду, добровільно не звільнило його та продовжувало ними користуватись понад два роки за відсутності будь-яких правових підстав, не сплачуючи за це у бюджет ні гривні, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
Фонд державного майна України, як власник готелю, не вживав заходів задля стягнення із підприємства коштів за фактичне використання державного майна.
У ситуацію втрутилася прокуратура, відтак у суді прокурори домоглися стягнення із суб’єкта господарювання цих коштів.
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На Волині з підприємства стягнули 1,3 мільйона гривень за користування приміщенням готелю
Сьогодні, 17:25