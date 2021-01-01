Повідомили, коли прощатимуться із загиблим в зоні ООС 24-річним військовим
Сьогодні, 17:58
Повідомили дату та час прощання із військовим Романом Галухом, який загинув у зоні операції Об'єднаних сил.
Про це інформує Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.
Зазначимо, про загибель військового повідомила Рава-Руська міська територіальна громада. Водночас у штабі ООС не згадували про загибель військових за попередню добу.
Прощання із загиблим військовослужбовцем Романом Галухом відбудеться завтра, 18 червня, о 7:30 год. у гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла (вул. Театральна, 11).
Роман проходив службу у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Родом з м. Рава-Руська.
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Про це інформує Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.
Зазначимо, про загибель військового повідомила Рава-Руська міська територіальна громада. Водночас у штабі ООС не згадували про загибель військових за попередню добу.
Прощання із загиблим військовослужбовцем Романом Галухом відбудеться завтра, 18 червня, о 7:30 год. у гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла (вул. Театральна, 11).
Роман проходив службу у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Родом з м. Рава-Руська.
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