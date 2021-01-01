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Повідомили, коли прощатимуться із загиблим в зоні ООС 24-річним військовим

Повідомили, коли прощатимуться із загиблим в зоні ООС 24-річним військовим
Повідомили дату та час прощання із військовим Романом Галухом, який загинув у зоні операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.

Зазначимо, про загибель військового повідомила Рава-Руська міська територіальна громада. Водночас у штабі ООС не згадували про загибель військових за попередню добу.

Прощання із загиблим військовослужбовцем Романом Галухом відбудеться завтра, 18 червня, о 7:30 год. у гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла (вул. Театральна, 11).

Роман проходив службу у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Родом з м. Рава-Руська.

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Теги: ООС, прощання, військовий
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