Повідомили, коли прощатимуться із загиблим в зоні ООС 24-річним військовим

Романом Галухом, який загинув у зоні операції Об'єднаних сил.



Про це інформує Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.



Зазначимо, про загибель військового повідомила Рава-Руська міська територіальна громада. Водночас у штабі ООС не згадували про загибель військових за попередню добу.



Прощання із загиблим військовослужбовцем Романом Галухом відбудеться завтра, 18 червня, о 7:30 год. у гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла (вул. Театральна, 11).



Роман проходив службу у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Родом з м. Рава-Руська.

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