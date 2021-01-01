Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 18 червня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 18 червня, очікується мінлива хмарність, без опадів.
Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16° тепла, вдень 25-30° тепла.
У Луцьку завтра, у п'ятницю, також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16° тепла, вдень 27-29° тепла.
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Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16° тепла, вдень 25-30° тепла.
У Луцьку завтра, у п'ятницю, також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16° тепла, вдень 27-29° тепла.
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