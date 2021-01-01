Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 18 червня





Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.



Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16° тепла, вдень 25-30° тепла.



У Луцьку завтра, у п'ятницю, також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16° тепла, вдень 27-29° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 18 червня, очікується мінлива хмарність, без опадів.Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16° тепла, вдень 25-30° тепла.У Луцьку завтра, у п'ятницю, також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16° тепла, вдень 27-29° тепла.

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