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У Луцьку зіткнулися автобус та велосипедист: водія двоколісного госпіталізували

У Луцьку зіткнулися автобус та велосипедист: водія двоколісного госпіталізували
У Луцьку 17 червня близько 14 години сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса та велосипедиста.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Як зазначили свідки, автопригода трапилася на проспекті Перемоги. На місці події працювали правоохоронці та медики "швидкої", які надавали допомогу постраждалому велосипедисту.

Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», 69-річного чоловіка "швидкою" госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні. Лікарі попередньо діагностували у нього черепно-мозкову травму, струс головного мозку та закриту травму лівого плеча.

У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що повідомлення про ДТП до поліції надійшло о 14:28. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Попередньо правоохоронці з’ясували, що відбулося зіткнення маршрутного автобуса та велосипедиста, які рухалися у попутньому напрямку. Внаслідок удару велосипедист отримав тілесні ушкодження. Відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ. Під час слідства будуть з’ясовані усі обставини автопригоди.

Фото - ілюстративне

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Теги: Луцьк, автобус, велосипедист
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