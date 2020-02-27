У Луцьку через прорив труби мешканці трьох вулиць залишаються без гарячої води. ВІДЕО





Через витік на тепловій мережі котельню, яка обслуговує цей район, змушені були зупинити, повідомивАнтон Безносиков.



На вулиці Дубнівській, 12, де стався прорив води 16 червня, працівники "Луцьктепла" замінювали запірну арматуру в тепловій камері. Майстер дільниці комунального підприємства Олександр Лісовий говорить: місце витоку знайшли 17 червня і одразу почали ремонтувати трубу.



Паралельно на цій території працівники підприємства четвертий день ремонтують трубопровід гарячого водопостачання, де й стався витік. Для цього викопали яму глибиною понад два метри, розповів майстер із ремонту теплових мереж Андрій Стаднюк.



Гарячу воду через ремонтні роботи відімкнули споживачам дев’яти центральних теплових пунктів у районі проспекту Волі від вулиці Шопена до Київського майдану, на частині вулиці Дубнівської і вулиці Задворецької.



"Котельня на Задворецькій, 15 працює в парі в літньому режимі з котельнею на Вавілова, 6. То це стосується споживачів двох котелень", – зазначив Антон Безносиков.



Відновити постачання гарячої води до помешкань лучан планують до кінця дня, додав речник комунального підприємства.



Нагадаємо, з 20 травня в обласному центрі Волині відключили централізовану подачу гарячої води з газових котелень. Зупинили її подачу з усіх газових котелень міста через завершення терміну дії Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку природного газу. Гарячу воду в місті увімкнули 15 червня після підготовки до запуску газових котелень.

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