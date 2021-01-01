Відомий блогер з Волині став радником заступника Кличка

Віталій Кличко підписав розпорядження про призначення київського блогера Олександра Барабошка радником заступника голови КМДА Петра Оленича.



Блогер Олександр Барабошко, який є уродженцем Волині, буде виконувати свої обов'язки на громадських засадах та займатиметься питаннями здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO), - пише



Олександр Барабошко народився 24 лютого 1990 року у Волинській області, навчався в Локачинській гімназії, після чого вступив на радіотехнічний факультет до Київського політехнічного інституту. В часи студентсва став головою студради, а з 2012 року почав займатись політичним піаром.



В листопаді 2013 року став активним учасником Євромайдану, впродовж подій Революції Гідності висвітлював їх в соцмережах і став автором одного з перших стрімів з Майдану. Барабошко став відомим в соцмережах, коли 10 грудня 2013 року розмістив у Facebook допис з посиланням на видання pravda.ua, в якому йшлося про "зачистку майдану", запевнивши, що її не буде, і пообіцяв з'їсти цей роздрукований пост, якщо ця новина виявиться правдивою. Через два дні Барабошко, як обіцяв, роздрукував скріншот посту на аркуші А4 і з'їв, записавший це на відео.



У березні 2014 року Барабошко став співвласником ТОВ "ТКМЕДІА". Восени 2014 року після Революції Гідності новообраний президент Петро Порошенко оголосив дострокові парламентські вибори. Тоді до Одеси прибула команда політтехнолога Володимира Петрова, куди входив Барабошко та балотувався в народні депутати на на 135 окрузі. Барабошко разом з іншим відомим блогером Олексієм Дурнєвим став відомим прес-конференцією, де він був в костюмі Супер Маріо. На тих виборах Барабошко набрав 0,28% голосів виборців.



В лютому 2015 року Барабошко став радником тодішнього міністра інформаційної політики Юрія Стеця, за два тижні він покинув цей пост, написавши в Twitter, що йде "в пік забризкування жовчю від російських ЗМІ", причину звільнення ніхто не пояснив.



У червні 2015 року Барабошко був кандидатом в нардепи на виборах на №205 окрузі в Чернігівській області, де осномними конкурентами були Сергій Березенко та Генадій Корбан. Влітку 2015 року був одним з авторів петиції до Президента України, яка однією з першою набрала необхідну кількість голосів, вона стосувалась закону про скасування депутатської недотокранності на засіданні ВР 31 серпня 2015 року.



Громадська діяльність

В 2017 році Барабошко організував фестиваль Radioday, якийвзяв участь у пілотній програмі громадського бюджету, де отримав підтримку жителів і став одним з перших втілених проектів громадського бюджету в столиці. У 2017—2019 роках цей фестиваль був включений до програм святкування Дня Києва, зібравши понад 20 тисяч глядачів.



Того ж року, виступив автором проекту-переможця Громадського бюджету Києва, що мав на меті створення бібліотеки аудіокниг шкільної програми українською Так було засновано проект "Слухай". В 2018 року став учасником телепроекту "Нові лідери". Серед його ідей змін були: лобіювання електронних систем оплати, розвиток зелених технологій, електронного урядування, впровадження технології 3G та 4G у київському метрополітені. Набравши громадську підтримку в 1306 голосів, посів дев'яте місце серед усіх учасників проекту.



Кримінальна справа

На початку листопада 2018 року студентка одного зі столичних вишів звинуватила заступника голови департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка в сексуальних домаганнях та погрозах, з яким начебто познайомилась через Tinder. Наступного дня дівчина написала, що подала заяву в прокуратуру Києва і та відкрила кримінальне провадження через погрози вбивства, а ввечері видалила всі пов'язані з цим дописи і вибачилась перед Варченом, бо "стала жертвою цинічної провокації проти Олександра і його дружин". Цивільна дружина Варченка, Ольга, працює першим заступником голови нещодавно тоді створеного Державного бюро розслідувань також висловила думку, що данна атака пов'язана з її посадою.



Наприкінці листопада за справу взялася Головна військова прокуратура, тоді повідомили, що у Барабошка та журналіста Василя Крутчака проводять обшуки у зв'язку з начебто підозрою в організації інформаційної кампанії проти Варченко. Також був затриманий політтехнолог Володимир Петров, якого підозрювали в начебто організації даної компанії, йому призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Барабошко був затриманий та поміщений під варту на закритому засіданні Печерського суду з правом внесення застави в розмірі 3 млн грн, тоді блогер заявив, що затримання пов'язане з його політично-громадською діяльністю.



На початку грудня 2018 року за Барабошка внесли заставу в 3 млн грн, його друг Павло Немерюк повідомив, що кошти зібрали небайдужі. Блогера звільнили з Лук'янівського СІЗО 4 грудня, після чого йому одягли електронний браслет, що не дозволяє покидати межі Києва без дозволу правоохоронців. Після звільнення Барабошко заявив, що його тортували аби він назвав паролі до техніки.



Згодом справа почала розвалюватись, 25 квітня 2019 року електронний браслет з Барабошка зняли, але не відмінили обмеження на виїзд з Києва, зобов'язавши здати закорднонний паспорт. В травні всі обвинувачення були зняті і обмеження скасовані.

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Барабошко став відомим в соцмережах, коли 10 грудня 2013 року розмістив у Facebook допис з посиланням на видання pravda.ua, в якому йшлося про "зачистку майдану", запевнивши, що її не буде, і пообіцяв з'їсти цей роздрукований пост, якщо ця новина виявиться правдивою. Через два дні Барабошко, як обіцяв, роздрукував скріншот посту на аркуші А4 і з'їв, записавший це на відео.У березні 2014 року Барабошко став співвласником ТОВ "ТКМЕДІА". Восени 2014 року після Революції Гідності новообраний президент Петро Порошенко оголосив дострокові парламентські вибори. Тоді до Одеси прибула команда політтехнолога Володимира Петрова, куди входив Барабошко та балотувався в народні депутати на на 135 окрузі. Барабошко разом з іншим відомим блогером Олексієм Дурнєвим став відомим прес-конференцією, де він був в костюмі Супер Маріо. На тих виборах Барабошко набрав 0,28% голосів виборців.В лютому 2015 року Барабошко став радником тодішнього міністра інформаційної політики Юрія Стеця, за два тижні він покинув цей пост, написавши в Twitter, що йде "в пік забризкування жовчю від російських ЗМІ", причину звільнення ніхто не пояснив.У червні 2015 року Барабошко був кандидатом в нардепи на виборах на №205 окрузі в Чернігівській області, де осномними конкурентами були Сергій Березенко та Генадій Корбан. Влітку 2015 року був одним з авторів петиції до Президента України, яка однією з першою набрала необхідну кількість голосів, вона стосувалась закону про скасування депутатської недотокранності на засіданні ВР 31 серпня 2015 року.В 2017 році Барабошко організував фестиваль Radioday, якийвзяв участь у пілотній програмі громадського бюджету, де отримав підтримку жителів і став одним з перших втілених проектів громадського бюджету в столиці. У 2017—2019 роках цей фестиваль був включений до програм святкування Дня Києва, зібравши понад 20 тисяч глядачів.Того ж року, виступив автором проекту-переможця Громадського бюджету Києва, що мав на меті створення бібліотеки аудіокниг шкільної програми українською Так було засновано проект "Слухай". В 2018 року став учасником телепроекту "Нові лідери". Серед його ідей змін були: лобіювання електронних систем оплати, розвиток зелених технологій, електронного урядування, впровадження технології 3G та 4G у київському метрополітені. Набравши громадську підтримку в 1306 голосів, посів дев'яте місце серед усіх учасників проекту.На початку листопада 2018 року студентка одного зі столичних вишів звинуватила заступника голови департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка в сексуальних домаганнях та погрозах, з яким начебто познайомилась через Tinder. Наступного дня дівчина написала, що подала заяву в прокуратуру Києва і та відкрила кримінальне провадження через погрози вбивства, а ввечері видалила всі пов'язані з цим дописи і вибачилась перед Варченом, бо "стала жертвою цинічної провокації проти Олександра і його дружин". Цивільна дружина Варченка, Ольга, працює першим заступником голови нещодавно тоді створеного Державного бюро розслідувань також висловила думку, що данна атака пов'язана з її посадою.Наприкінці листопада за справу взялася Головна військова прокуратура, тоді повідомили, що у Барабошка та журналіста Василя Крутчака проводять обшуки у зв'язку з начебто підозрою в організації інформаційної кампанії проти Варченко. Також був затриманий політтехнолог Володимир Петров, якого підозрювали в начебто організації даної компанії, йому призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Барабошко був затриманий та поміщений під варту на закритому засіданні Печерського суду з правом внесення застави в розмірі 3 млн грн, тоді блогер заявив, що затримання пов'язане з його політично-громадською діяльністю.На початку грудня 2018 року за Барабошка внесли заставу в 3 млн грн, його друг Павло Немерюк повідомив, що кошти зібрали небайдужі. Блогера звільнили з Лук'янівського СІЗО 4 грудня, після чого йому одягли електронний браслет, що не дозволяє покидати межі Києва без дозволу правоохоронців. Після звільнення Барабошко заявив, що його тортували аби він назвав паролі до техніки.Згодом справа почала розвалюватись, 25 квітня 2019 року електронний браслет з Барабошка зняли, але не відмінили обмеження на виїзд з Києва, зобов'язавши здати закорднонний паспорт. В травні всі обвинувачення були зняті і обмеження скасовані.

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