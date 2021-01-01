Луцьким підліткам влаштували веломандрівку до музею-скансену. ВІДЕО





Про це розповів Назар Рейкін.



Протяжність маршруту — 15 кілометрів.



Безплатну веломандрівку організував для підлітків і молоді міський Центр національно-патріотичного виховання. 15-річна Олександра Тимчук — одна з учасниць веломандрівки. Дівчина на велосипеді подорожує не часто. Цього разу, — розповідає, — ровер орендувала.



Дорогою учасники веломандрівки оминали трасу та рухалися один за одним. Тримали темп. Велосипедисти без досвіду були попереду. "Ті, хто сильніше, то ті їхали позаду", — розповідає Назар Рейкін.



До Рокинь за дві години доїхали усі учасники веломандрівки. Велосипедисти пообідали та оглянули музей. Потому вирушили до обласного центру.



Нагадаємо, 15 червня у Луцьку стартував 7-ий Всеукраїнський велопробіг під гаслом "Бачу! Можу! Допоможу". Упродовж п'яти днів незрячі та зрячі люди мандруватимуть містами та селами Волині на велосипедах-тандемах. До заходу долучилося 18 учасників та учасниць із різних областей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 хлопців і дівчат на велосипедах 17 червня вирушили у подорож у Музей історії сільського господарства Волині-скансен, що в Рокинях. Стартували учасники з Луцька.Про це розповів Суспільному керівник велогрупиПротяжність маршруту — 15 кілометрів.Безплатну веломандрівку організував для підлітків і молоді міський Центр національно-патріотичного виховання. 15-річна Олександра Тимчук — одна з учасниць веломандрівки. Дівчина на велосипеді подорожує не часто. Цього разу, — розповідає, — ровер орендувала.Дорогою учасники веломандрівки оминали трасу та рухалися один за одним. Тримали темп. Велосипедисти без досвіду були попереду. "Ті, хто сильніше, то ті їхали позаду", — розповідає Назар Рейкін.До Рокинь за дві години доїхали усі учасники веломандрівки. Велосипедисти пообідали та оглянули музей. Потому вирушили до обласного центру.Нагадаємо, 15 червня у Луцьку стартував 7-ий Всеукраїнський велопробіг під гаслом "Бачу! Можу! Допоможу". Упродовж п'яти днів незрячі та зрячі люди мандруватимуть містами та селами Волині на велосипедах-тандемах. До заходу долучилося 18 учасників та учасниць із різних областей.

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