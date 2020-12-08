Визначили порогові бали з шести предметів ЗНО





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Сьогодні відбулося друге засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порога “склав/не склав”. Члени експертної комісії після обговорення ухвалили рішення встановити пороговий бал з іноземних мов, що відповідає 18 тестовим балам, з математики — 10, з фізики — 12.



Завтра, 18 червня, на інформаційних сторінках учасників буде розміщено результати ЗНО з іноземних мов та фізики за шкалами 100–200 балів і 12-бальною (із предметів, результати тестувань з яких зараховують як оцінку за ДПА), з математики результати ЗНО та ДПА буде розміщено 19 червня.



Засідання експертної комісії зі встановлення порога “склав/не склав” з української мови, української мови і літератури, історії України, біології відбудеться 24 червня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Українському центрі оцінювання якості освіти визначили порогові бали “склав/не склав” для ЗНО з англійської, іспанської, німецької, французької мов, математики, фізики.Про це пише УНН з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.Сьогодні відбулося друге засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порога “склав/не склав”. Члени експертної комісії після обговорення ухвалили рішення встановити пороговий бал з іноземних мов, що відповідає 18 тестовим балам, з математики — 10, з фізики — 12.Завтра, 18 червня, на інформаційних сторінках учасників буде розміщено результати ЗНО з іноземних мов та фізики за шкалами 100–200 балів і 12-бальною (із предметів, результати тестувань з яких зараховують як оцінку за ДПА), з математики результати ЗНО та ДПА буде розміщено 19 червня.Засідання експертної комісії зі встановлення порога “склав/не склав” з української мови, української мови і літератури, історії України, біології відбудеться 24 червня.

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