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Визначили порогові бали з шести предметів ЗНО

Визначили порогові бали з шести предметів ЗНО
В Українському центрі оцінювання якості освіти визначили порогові бали “склав/не склав” для ЗНО з англійської, іспанської, німецької, французької мов, математики, фізики.

Про це пише УНН з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

Сьогодні відбулося друге засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порога “склав/не склав”. Члени експертної комісії після обговорення ухвалили рішення встановити пороговий бал з іноземних мов, що відповідає 18 тестовим балам, з математики — 10, з фізики — 12.

Завтра, 18 червня, на інформаційних сторінках учасників буде розміщено результати ЗНО з іноземних мов та фізики за шкалами 100–200 балів і 12-бальною (із предметів, результати тестувань з яких зараховують як оцінку за ДПА), з математики результати ЗНО та ДПА буде розміщено 19 червня.

Засідання експертної комісії зі встановлення порога “склав/не склав” з української мови, української мови і літератури, історії України, біології відбудеться 24 червня.

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Теги: ЗНО, освіта, Україна
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