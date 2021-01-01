Волинські ветерани завоювали «бронзу» на Кубку України





Змагання відьувалися у місті Коблево Миколаївської області впродовж 5-15 червня. У фінальній частині Кубка України з волейболу успішно зіграли і команди з Волині, до складу яких входять і любешівські досвідчені спортсмени, - пише газета



Так, у першому турі в номінації «65+» команда Волині виборола третє місце. У її складі Любешівщину представив президент громадської організації «Федерація волейболу Любешівської територіальної громади» Петро Муха.



Ветеран розповів, що усі гравці збірної отримали бронзові медалі. Крім того, і в другому турі, щоправда, в номінації «50+», волинські волейболісти теж вибороли третю сходинку.



"В складі збірної Волині від Любешівщини були Юрій Бущук та Михайло Хомич. Тож і вони отримали пам’ятні бронзові медалі. «Дуже приємно, що над Чорним морем двічі пролунав неофіційний гімн Волині,пісня «Волинь моя», у виконанні гравців після церемонії нагородження", – зазначив Петро Муха.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни потрапили до числа кращих спортсменів-ветеранів на Ветеранських літніх іграх.Змагання відьувалися у місті Коблево Миколаївської області впродовж 5-15 червня. У фінальній частині Кубка України з волейболу успішно зіграли і команди з Волині, до складу яких входять і любешівські досвідчені спортсмени, - пише газета "Нове життя" Так, у першому турі в номінації «65+» команда Волині виборола третє місце. У її складі Любешівщину представив президент громадської організації «Федерація волейболу Любешівської територіальної громади»Ветеран розповів, що усі гравці збірної отримали бронзові медалі. Крім того, і в другому турі, щоправда, в номінації «50+», волинські волейболісти теж вибороли третю сходинку."В складі збірної Волині від Любешівщини булита. Тож і вони отримали пам’ятні бронзові медалі. «Дуже приємно, що над Чорним морем двічі пролунав неофіційний гімн Волині,пісня «Волинь моя», у виконанні гравців після церемонії нагородження", – зазначив Петро Муха.

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