Волинські ветерани завоювали «бронзу» на Кубку України
Сьогодні, 02:16
Волиняни потрапили до числа кращих спортсменів-ветеранів на Ветеранських літніх іграх.
Змагання відьувалися у місті Коблево Миколаївської області впродовж 5-15 червня. У фінальній частині Кубка України з волейболу успішно зіграли і команди з Волині, до складу яких входять і любешівські досвідчені спортсмени, - пише газета "Нове життя".
Так, у першому турі в номінації «65+» команда Волині виборола третє місце. У її складі Любешівщину представив президент громадської організації «Федерація волейболу Любешівської територіальної громади» Петро Муха.
Ветеран розповів, що усі гравці збірної отримали бронзові медалі. Крім того, і в другому турі, щоправда, в номінації «50+», волинські волейболісти теж вибороли третю сходинку.
"В складі збірної Волині від Любешівщини були Юрій Бущук та Михайло Хомич. Тож і вони отримали пам’ятні бронзові медалі. «Дуже приємно, що над Чорним морем двічі пролунав неофіційний гімн Волині,пісня «Волинь моя», у виконанні гравців після церемонії нагородження", – зазначив Петро Муха.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Змагання відьувалися у місті Коблево Миколаївської області впродовж 5-15 червня. У фінальній частині Кубка України з волейболу успішно зіграли і команди з Волині, до складу яких входять і любешівські досвідчені спортсмени, - пише газета "Нове життя".
Так, у першому турі в номінації «65+» команда Волині виборола третє місце. У її складі Любешівщину представив президент громадської організації «Федерація волейболу Любешівської територіальної громади» Петро Муха.
Ветеран розповів, що усі гравці збірної отримали бронзові медалі. Крім того, і в другому турі, щоправда, в номінації «50+», волинські волейболісти теж вибороли третю сходинку.
"В складі збірної Волині від Любешівщини були Юрій Бущук та Михайло Хомич. Тож і вони отримали пам’ятні бронзові медалі. «Дуже приємно, що над Чорним морем двічі пролунав неофіційний гімн Волині,пісня «Волинь моя», у виконанні гравців після церемонії нагородження", – зазначив Петро Муха.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Визначили порогові бали з шести предметів ЗНО
Сьогодні, 03:17
Волинські ветерани завоювали «бронзу» на Кубку України
Сьогодні, 02:16
Збірна України піднялася на друге місце у групі на Євро-2020
Сьогодні, 01:13
На Луганщині бойовики поранили українського бійця
Сьогодні, 00:15
18 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00