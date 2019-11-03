Повідомили, коли відкриють пункт пропуску «Устилуг»
Сьогодні, 07:34
23 червня Україна відкриє всі пункти пропуску на кордоні з Польщею у зв'язку з ослабленням карантинних обмежень.
Про це 17 червня повідомив начальник управління прикордонного контролю Держприкордонслужби Юрій Лисюк, трансляцію вели на сторінці ДПСУ у Facebook, - інформує видання "ГОРДОН".
"Зараз приймається рішення польським урядом, нас буде офіційно проінформовано про те, що із 23 червня з опівночі будуть відкриватися пункти пропуску, які зараз не працюють. Це "Смільниця", "Угринів", "Устилуг", – сказав Лисюк.
За його словами, із відкриттям пунктів пропуску черги на кордоні з Польщею зменшаться.
Лисюк повідомив, що перетинати українсько-польський кордон краще з понеділка до середи – у ці дні немає черг.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/society/ukrajina-vidkrije-vsi-punkti-propusku-na-kordoni-z-polshcheju-1558480.html
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Про це 17 червня повідомив начальник управління прикордонного контролю Держприкордонслужби Юрій Лисюк, трансляцію вели на сторінці ДПСУ у Facebook, - інформує видання "ГОРДОН".
"Зараз приймається рішення польським урядом, нас буде офіційно проінформовано про те, що із 23 червня з опівночі будуть відкриватися пункти пропуску, які зараз не працюють. Це "Смільниця", "Угринів", "Устилуг", – сказав Лисюк.
За його словами, із відкриттям пунктів пропуску черги на кордоні з Польщею зменшаться.
Лисюк повідомив, що перетинати українсько-польський кордон краще з понеділка до середи – у ці дні немає черг.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/society/ukrajina-vidkrije-vsi-punkti-propusku-na-kordoni-z-polshcheju-1558480.html
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