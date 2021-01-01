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На Рівненщині колесо від вантажівки відірвало перехожуму руку, чоловік помер

На Рівненщині колесо від вантажівки відірвало перехожуму руку, чоловік помер
На Рівненщині колесо від вантажівки відірвало руку чоловіку, який йшов по вулиці. Медики не змогли врятувати чоловіку життя.

Трагедія сталася у місті Березно на вулиці Корецькій о 16:40, 17 червня, - йдеться у повідомленні поліції області.

Поліцейські на місці події встановили, що під час руху у вантажного автомобіля «УРАЛ» відбулась розгерметизація колеса, внаслідок чого травмувався пішохід, який ішов тротуаром у попутному напрямку.

Медики швидкої діагностували у потерпілого травматичну ампутацію руки та госпіталізували. Попри вжиті реанімаційні заходи врятувати життя 45-річного місцевого жителя не вдалося — від отриманих травм він помер у лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Кермувальник вантажівки — 40-річний березнівчанин, за результатами огляду на стан сп’яніння — тверезий. Втім, у нього також відібрали зразки крові.

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Теги: трагедія, смерть
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