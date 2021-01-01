На Рівненщині колесо від вантажівки відірвало перехожуму руку, чоловік помер

На Рівненщині колесо від вантажівки відірвало руку чоловіку, який йшов по вулиці. Медики не змогли врятувати чоловіку життя.Трагедія сталася у місті Березно на вулиці Корецькій о 16:40, 17 червня, - йдеться у повідомленні поліції області.Поліцейські на місці події встановили, що під час руху у вантажного автомобіля «УРАЛ» відбулась розгерметизація колеса, внаслідок чого травмувався пішохід, який ішов тротуаром у попутному напрямку.Медики швидкої діагностували у потерпілого травматичну ампутацію руки та госпіталізували. Попри вжиті реанімаційні заходи врятувати життя 45-річного місцевого жителя не вдалося — від отриманих травм він помер у лікарні.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.Кермувальник вантажівки — 40-річний березнівчанин, за результатами огляду на стан сп’яніння — тверезий. Втім, у нього також відібрали зразки крові.