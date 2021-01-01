На Рівненщині колесо від вантажівки відірвало перехожуму руку, чоловік помер
Сьогодні, 06:29
На Рівненщині колесо від вантажівки відірвало руку чоловіку, який йшов по вулиці. Медики не змогли врятувати чоловіку життя.
Трагедія сталася у місті Березно на вулиці Корецькій о 16:40, 17 червня, - йдеться у повідомленні поліції області.
Поліцейські на місці події встановили, що під час руху у вантажного автомобіля «УРАЛ» відбулась розгерметизація колеса, внаслідок чого травмувався пішохід, який ішов тротуаром у попутному напрямку.
Медики швидкої діагностували у потерпілого травматичну ампутацію руки та госпіталізували. Попри вжиті реанімаційні заходи врятувати життя 45-річного місцевого жителя не вдалося — від отриманих травм він помер у лікарні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Кермувальник вантажівки — 40-річний березнівчанин, за результатами огляду на стан сп’яніння — тверезий. Втім, у нього також відібрали зразки крові.
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Трагедія сталася у місті Березно на вулиці Корецькій о 16:40, 17 червня, - йдеться у повідомленні поліції області.
Поліцейські на місці події встановили, що під час руху у вантажного автомобіля «УРАЛ» відбулась розгерметизація колеса, внаслідок чого травмувався пішохід, який ішов тротуаром у попутному напрямку.
Медики швидкої діагностували у потерпілого травматичну ампутацію руки та госпіталізували. Попри вжиті реанімаційні заходи врятувати життя 45-річного місцевого жителя не вдалося — від отриманих травм він помер у лікарні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Кермувальник вантажівки — 40-річний березнівчанин, за результатами огляду на стан сп’яніння — тверезий. Втім, у нього також відібрали зразки крові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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