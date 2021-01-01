Легіонер «Волині» працевлаштувався у латвійському клубі





Про це йдеться на офіційних сторінках латвійського клубу.



Йдеться про Мішеля Джордана Нкололо. Контракт колишнього "волинянина" розрахований до 2022 року.



Як відомо, Нкололо прийшов у "Волинь" в березні разом із В'ячеславом Шарпаром, Юрієм Коломойцем. За "хрестоносців" легіонер зіграв 6 матчів та забив один гол з пенальті у матчі проти "Прикарапаття".

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