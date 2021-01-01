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Легіонер «Волині» працевлаштувався у латвійському клубі

Легіонер «Волині» працевлаштувався у латвійському клубі
Колишній гравець футбольного клубу "Волинь" Луцьк знайшов новий клуб та підписав контракт.

Про це йдеться на офіційних сторінках латвійського клубу.

Йдеться про Мішеля Джордана Нкололо. Контракт колишнього "волинянина" розрахований до 2022 року.

Як відомо, Нкололо прийшов у "Волинь" в березні разом із В'ячеславом Шарпаром, Юрієм Коломойцем. За "хрестоносців" легіонер зіграв 6 матчів та забив один гол з пенальті у матчі проти "Прикарапаття".

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Теги: спорт, футбол, Волинь
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