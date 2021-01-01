вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ковідна статистика: повідомили добову кількість захворілих, одужалих та померлих в Україні

Ковідна статистика: повідомили добову кількість захворілих, одужалих та померлих в Україні
За добу 17 червня 2021 року в Україні зафіксували 967 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них – 32 у дітей та 6 у медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 585 осіб;
◾️ летальних випадків – 50;
◾️ одужало – 2 312 осіб;

За добу протестовано:

◾️ методом ПЛР – 25 888 осіб,
◾️ методом ІФА – 9 342 особи,
◾️ експрес-тестами – 15 969 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 2 228 192 особи;
◾️ одужало – 2 147 972 особи;
◾️ летальних випадків – 51 952;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 629 744.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 207 випадків;
Вінницька область – 7 випадків;
Волинська область – 16 випадків;
Дніпропетровська область – 50 випадків;
Донецька область – 61 випадок;
Житомирська область – 27 випадків;
Закарпатська область – 9 випадків;
Запорізька область – 43 випадки;
Івано-Франківська область – 6 випадків;
Київська область – 54 випадки;
Кіровоградська область – 10 випадків;
Луганська область – 14 випадків;
Львівська область – 38 випадків;
Миколаївська область – 38 випадків;
Одеська область – 42 випадки;
Полтавська область – 30 випадків;
Рівненська область – 41 випадок;
Сумська область – 38 випадків;
Тернопільська область – 14 випадків;
Харківська область – 68 випадків;
Херсонська область – 23 випадки;
Хмельницька область – 35 випадків;
Черкаська область – 46 випадків;
Чернівецька область – 28 випадків;
Чернігівська область – 22 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 18 червня
Сьогодні, 09:42
Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу
17 червень, 09:49
Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за добу
17 червень, 09:00
В Україні продовжать адаптивний карантин
16 червень, 14:05
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Євро і польський злотий впали у ціні: курс валют у Луцьку станом 18 червня
Сьогодні, 09:07
У Луцьку сталася пожежа
Сьогодні, 09:03
Ковідна статистика: повідомили добову кількість захворілих, одужалих та померлих в Україні
Сьогодні, 08:50
Волинський студент переміг у весукраїнському конкурсі, присвяченому борщу. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Як будують «Парковий квартал» в Ковелі. ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 08:00
Схожі новини
Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу
17 червень, 09:49
Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за добу Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за добу
17 червень, 09:00
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
16 червень, 09:01
Коронавірус в Україні: повідомили про ситуацію за минулу добу Коронавірус в Україні: повідомили про ситуацію за минулу добу
15 червень, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали 26 км ідеально відремонтованої дороги до Шацьких озер. ФОТО
17 червень, 01:16
 1
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 18 червня
Сьогодні, 09:42
 0
Світломузичний фонтан на Театральному майдані Луцька тепер працюватиме частіше. ГРАФІК
Сьогодні, 09:40
 0
На Дніпропетровщині та Херсонщині негода наробила лиха. ВІДЕО
Сьогодні, 09:37
 0
«Не проспи своє літо»: студентам на Волині допоможуть підшукати роботу
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8