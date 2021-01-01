Ковідна статистика: повідомили добову кількість захворілих, одужалих та померлих в Україні

За добу 17 червня 2021 року в Україні зафіксували 967 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них – 32 у дітей та 6 у медпрацівників.Про це повідомляє пресслужба МОЗ.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 585 осіб;◾️ летальних випадків – 50;◾️ одужало – 2 312 осіб;За добу протестовано:◾️ методом ПЛР – 25 888 осіб,◾️ методом ІФА – 9 342 особи,◾️ експрес-тестами – 15 969 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 228 192 особи;◾️ одужало – 2 147 972 особи;◾️ летальних випадків – 51 952;◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 629 744.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 207 випадків;Вінницька область – 7 випадків;Волинська область – 16 випадків;Дніпропетровська область – 50 випадків;Донецька область – 61 випадок;Житомирська область – 27 випадків;Закарпатська область – 9 випадків;Запорізька область – 43 випадки;Івано-Франківська область – 6 випадків;Київська область – 54 випадки;Кіровоградська область – 10 випадків;Луганська область – 14 випадків;Львівська область – 38 випадків;Миколаївська область – 38 випадків;Одеська область – 42 випадки;Полтавська область – 30 випадків;Рівненська область – 41 випадок;Сумська область – 38 випадків;Тернопільська область – 14 випадків;Харківська область – 68 випадків;Херсонська область – 23 випадки;Хмельницька область – 35 випадків;Черкаська область – 46 випадків;Чернівецька область – 28 випадків;Чернігівська область – 22 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.