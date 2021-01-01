Ковідна статистика: повідомили добову кількість захворілих, одужалих та померлих в Україні
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За добу 17 червня 2021 року в Україні зафіксували 967 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них – 32 у дітей та 6 у медпрацівників.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 585 осіб;
◾️ летальних випадків – 50;
◾️ одужало – 2 312 осіб;
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 25 888 осіб,
◾️ методом ІФА – 9 342 особи,
◾️ експрес-тестами – 15 969 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 228 192 особи;
◾️ одужало – 2 147 972 особи;
◾️ летальних випадків – 51 952;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 629 744.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 207 випадків;
Вінницька область – 7 випадків;
Волинська область – 16 випадків;
Дніпропетровська область – 50 випадків;
Донецька область – 61 випадок;
Житомирська область – 27 випадків;
Закарпатська область – 9 випадків;
Запорізька область – 43 випадки;
Івано-Франківська область – 6 випадків;
Київська область – 54 випадки;
Кіровоградська область – 10 випадків;
Луганська область – 14 випадків;
Львівська область – 38 випадків;
Миколаївська область – 38 випадків;
Одеська область – 42 випадки;
Полтавська область – 30 випадків;
Рівненська область – 41 випадок;
Сумська область – 38 випадків;
Тернопільська область – 14 випадків;
Харківська область – 68 випадків;
Херсонська область – 23 випадки;
Хмельницька область – 35 випадків;
Черкаська область – 46 випадків;
Чернівецька область – 28 випадків;
Чернігівська область – 22 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 585 осіб;
◾️ летальних випадків – 50;
◾️ одужало – 2 312 осіб;
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 25 888 осіб,
◾️ методом ІФА – 9 342 особи,
◾️ експрес-тестами – 15 969 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 228 192 особи;
◾️ одужало – 2 147 972 особи;
◾️ летальних випадків – 51 952;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 629 744.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 207 випадків;
Вінницька область – 7 випадків;
Волинська область – 16 випадків;
Дніпропетровська область – 50 випадків;
Донецька область – 61 випадок;
Житомирська область – 27 випадків;
Закарпатська область – 9 випадків;
Запорізька область – 43 випадки;
Івано-Франківська область – 6 випадків;
Київська область – 54 випадки;
Кіровоградська область – 10 випадків;
Луганська область – 14 випадків;
Львівська область – 38 випадків;
Миколаївська область – 38 випадків;
Одеська область – 42 випадки;
Полтавська область – 30 випадків;
Рівненська область – 41 випадок;
Сумська область – 38 випадків;
Тернопільська область – 14 випадків;
Харківська область – 68 випадків;
Херсонська область – 23 випадки;
Хмельницька область – 35 випадків;
Черкаська область – 46 випадків;
Чернівецька область – 28 випадків;
Чернігівська область – 22 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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