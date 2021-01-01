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У Луцьку сталася пожежа

У Луцьку сталася пожежа
17 червня підрозділи Головного управління ДСНС України у Волинській області здійснили 53 виїзди для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів, проведення навчань та тренувань. Хибних викликів – 1.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Волинській області.

Зокрема, повідомляють, що 17 червня о 20:01 пожежа трапилася в цегляній господарській будівлі на вулиці Тарасова в Луцьку. За три хвилини до місця події прибули рятувальники 2-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька. Згодом їм на допомогу прибули рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень. Горіння локалізували о 20:26, ліквідували – о 20:26. Внаслідок пожежі пошкоджені стіни й вікна у будівлі. За попередніми даними, до загорання призвело коротке замикання електромережі.

Окрім того, о 00:42 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку в селі Мокрець Турійської селищної громади. О 01:36 пожежу, що охопила перекриття на площі 7 м кв, поширилася на покрівлю, стіни й хатні речі, ліквідували рятувальники 17-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ у складі двох відділень, а також працівники місцевих пожежних команд сіл Клюськ та Радовичі. Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем власника будинку.

О 23:54 до Служби 101 надійшло ще одне повідомлення про пожежу – у селі Широке Мар’янівської селищної громади горів дерев’яний навіс, під яким зберігалися грубі корми. На місці події працювали рятувальники 9-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Горохова та вогнеборці місцевої пожежної охорони селища Мар’янівка. Горіння локалізували о 00:25, ліквідували – о 00:57. Причина пожежі встановлюється.



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Теги: пожежа, вулиця Тарасова
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