Євро і польський злотий впали у ціні: курс валют у Луцьку станом 18 червня
Сьогодні, 09:07
Курс долара у Луцьку станом на 18 червня червня 2021 року такий: купівля – 27.00, а продаж – 27.15.
Євро при купівлі становить – 32.15, продажу – 32.60.
Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.10, продаж – 7.24.
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Євро при купівлі становить – 32.15, продажу – 32.60.
Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.10, продаж – 7.24.
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