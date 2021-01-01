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Євро і польський злотий впали у ціні: курс валют у Луцьку станом 18 червня

Євро і польський злотий впали у ціні: курс валют у Луцьку станом 18 червня
Курс долара у Луцьку станом на 18 червня червня 2021 року такий: купівля – 27.00, а продаж – 27.15.

Євро при купівлі становить – 32.15, продажу – 32.60.

Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.35.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.10, продаж – 7.24.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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