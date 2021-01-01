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У Камінь-Каширському районі авто в’їхало у зупинку, постраждав неповнолітній

У Камінь-Каширському районі авто в’їхало у зупинку, постраждав неповнолітній
У селі Нуйно Камінь-Каширського району 17 червня Volkswagen в’їхав у громадську зупинку, постраждав неповнолітній пасажир автомобіля.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

На місці аварії працювали медики "швидкої", які надали постраждалому всю необхідну допомогу та доставили у місцеву лікарню.

Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик про ДТП надійшов о 3:53. Повідомлялося, що автомобіль в’їхав у перепону. Пасажир, 14-річний юнак, отримав струс головного мозку, забої обличчя та закриту черепно-мозкову травму. Хлопця "швидкою" госпіталізували у Камінь-Каширську районну лікарню.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: авто, зупинка, аварія, Нуйно
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