У Камінь-Каширському районі авто в’їхало у зупинку, постраждав неповнолітній
Сьогодні, 09:15
У селі Нуйно Камінь-Каширського району 17 червня Volkswagen в’їхав у громадську зупинку, постраждав неповнолітній пасажир автомобіля.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
На місці аварії працювали медики "швидкої", які надали постраждалому всю необхідну допомогу та доставили у місцеву лікарню.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик про ДТП надійшов о 3:53. Повідомлялося, що автомобіль в’їхав у перепону. Пасажир, 14-річний юнак, отримав струс головного мозку, забої обличчя та закриту черепно-мозкову травму. Хлопця "швидкою" госпіталізували у Камінь-Каширську районну лікарню.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
На місці аварії працювали медики "швидкої", які надали постраждалому всю необхідну допомогу та доставили у місцеву лікарню.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик про ДТП надійшов о 3:53. Повідомлялося, що автомобіль в’їхав у перепону. Пасажир, 14-річний юнак, отримав струс головного мозку, забої обличчя та закриту черепно-мозкову травму. Хлопця "швидкою" госпіталізували у Камінь-Каширську районну лікарню.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Дніпропетровщині та Херсонщині негода наробила лиха. ВІДЕО
Сьогодні, 09:37
У Камінь-Каширському районі авто в’їхало у зупинку, постраждав неповнолітній
Сьогодні, 09:15
У Луцьку сталася пожежа
Сьогодні, 09:03