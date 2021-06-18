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Куди піти у Луцьку на вихідних 19–21 червня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Куди піти у Луцьку на вихідних 19–21 червня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Робочий тиждень підходить до завершення. На порозі - довгоочікувані вихідні, тому є прекрасна можливість гарно відпочити з рідними та друзями. У Луцьку завжди є куди сходити, тож кожен знайде щось для себе.

Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести час цими вихідними.

Субота, 19 червня

18-20 червня на стадіоні «Авангард» (проспект Перемоги, 7а) проходитиме Чемпіонат України-2021 з легкої атлетики. Змагання стануть основним відбірковим стартом на Олімпійські ігри.

Ознайомитися з розкладом змагань, стартовими протоколами й результатами в режимі онлайн можна за посиланням: https://competitions.uaf.org.ua/en/2021.06.18-20_lutsk/live

Куди піти у Луцьку на вихідних 19–21 червня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 10 годині відбудеться інтенсив «Фінансова модель та оподаткування» від Pro Women UA. Участь безкоштовна.

Посилання на подію у фейсбуці: https://www.facebook.com/events/3966493390138254

Куди піти у Луцьку на вихідних 19–21 червня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть виставу «Пригоди Каштанчика». Режисер-постановник – Лариса Гарлінська. Тривалість вистави: 50 хвилин. Ціна квитка: 40 гривень. Для дітей від 4 років.

О 14 годині пройде практичне заняття «Процеси життєдіяльності людини та їх діагностика» від ГО «Життя потребує руху». Спікер: Сергій Королік - лікар та психотерапевт.

Запис - за телефоном 050 90 71 384.

Куди піти у Луцьку на вихідних 19–21 червня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, «відгримить» запальна вечірка. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Bolshoi та Dj Baks.

Резервація столиків: 07 37 37 60 60.

Куди піти у Луцьку на вихідних 19–21 червня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


Неділя, 20 червня

Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок - вистава «Золотоволоска». Режисер-постановник – Дмитро Драпіковський. Тривалість вистави: 45 хвилин. Ціна квитка: 40 гривень. Для дітей від 4 років.

О 16 годині у «ГаРмИдЕр ангар-stage» (вулиця Залізнична, 9) - «Українська нова хвиля», під час якої покажуть найкращі короткометражки року. Ціна квитка: 80 гривень.

Стрічки, які покажуть у рамках заходу:

- «Сурогат» Станіслава Сантімова – Приз глядацьких симпатій Київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів (KISFF);
- «Бульмастиф» Анастасії Буковської – Спеціальний диплом журі на Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість»;
- «Врятуй мене лікарю» Дмитра Грешка – Головний приз в національному конкурсі на Міжнародному фестивалі короткометражних фільмів Wizart;
- «Двоє» Владислава Вітріва – Нагорода за найкращу акторську роботу у Національному конкурсі на Одеському міжнародному кінофестивалі;
- «Килим» Наталі Кисельової – Гран-прі Київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів (KISFF);
- «Прощавай Головін» Мат’ю Ґрімара – Найкращий український короткометражний фільм Одеського міжнародного кінофестивалю, Спеціальна згадка журі Generation 14plus Берлінського кінофестивалю.

Куди піти у Луцьку на вихідних 19–21 червня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


Понеділок, 21 червня

О 19 годині у Молодіжному центрі Волині (Градний узвіз, 5/2) відбудеться клуб настільних ігор «Вулик».

«Клуб настільних ігор «Вулик» завжди радий прийняти у свою родину нових гравців і поціновувачів ігор. Комфортний простір, великий вибір настолок, найкраща компанія для гри і мега класний настрій гарантовано», - запрошують організатори.

Куди піти у Луцьку на вихідних 19–21 червня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

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Теги: Луцьк, куди піти на вихідних, заходи, вистава, варте уваги, тренінг, вечірка
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