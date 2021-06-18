Куди піти у Луцьку на вихідних 19–21 червня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ





Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести час цими вихідними.



Субота, 19 червня



18-20 червня на стадіоні «Авангард» (проспект Перемоги, 7а) проходитиме Чемпіонат України-2021 з легкої атлетики. Змагання стануть основним відбірковим стартом на Олімпійські ігри.



Ознайомитися з розкладом змагань, стартовими протоколами й результатами в режимі онлайн можна за посиланням:







О 10 годині відбудеться інтенсив «Фінансова модель та оподаткування» від Pro Women UA. Участь безкоштовна.



Посилання на подію у фейсбуці:







Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть виставу «Пригоди Каштанчика». Режисер-постановник – Лариса Гарлінська. Тривалість вистави: 50 хвилин. Ціна квитка: 40 гривень. Для дітей від 4 років.



О 14 годині пройде практичне заняття «Процеси життєдіяльності людини та їх діагностика» від ГО «Життя потребує руху». Спікер: Сергій Королік - лікар та психотерапевт.



Запис - за телефоном 050 90 71 384.







О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, «відгримить» запальна вечірка. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Bolshoi та Dj Baks.



Резервація столиків: 07 37 37 60 60.







Неділя, 20 червня



Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок - вистава «Золотоволоска». Режисер-постановник – Дмитро Драпіковський. Тривалість вистави: 45 хвилин. Ціна квитка: 40 гривень. Для дітей від 4 років.



О 16 годині у «ГаРмИдЕр ангар-stage» (вулиця Залізнична, 9) - «Українська нова хвиля», під час якої покажуть найкращі короткометражки року. Ціна квитка: 80 гривень.



Стрічки, які покажуть у рамках заходу:



- «Сурогат» Станіслава Сантімова – Приз глядацьких симпатій Київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів (KISFF);

- «Бульмастиф» Анастасії Буковської – Спеціальний диплом журі на Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість»;

- «Врятуй мене лікарю» Дмитра Грешка – Головний приз в національному конкурсі на Міжнародному фестивалі короткометражних фільмів Wizart;

- «Двоє» Владислава Вітріва – Нагорода за найкращу акторську роботу у Національному конкурсі на Одеському міжнародному кінофестивалі;

- «Килим» Наталі Кисельової – Гран-прі Київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів (KISFF);

- «Прощавай Головін» Мат’ю Ґрімара – Найкращий український короткометражний фільм Одеського міжнародного кінофестивалю, Спеціальна згадка журі Generation 14plus Берлінського кінофестивалю.







Понеділок, 21 червня



О 19 годині у Молодіжному центрі Волині (Градний узвіз, 5/2) відбудеться клуб настільних ігор «Вулик».



«Клуб настільних ігор «Вулик» завжди радий прийняти у свою родину нових гравців і поціновувачів ігор. Комфортний простір, великий вибір настолок, найкраща компанія для гри і мега класний настрій гарантовано», - запрошують організатори.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Робочий тиждень підходить до завершення. На порозі - довгоочікувані вихідні, тому є прекрасна можливість гарно відпочити з рідними та друзями. У Луцьку завжди є куди сходити, тож кожен знайде щось для себе.підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести час цими вихідними.18-20 червня на стадіоні «Авангард» (проспект Перемоги, 7а) проходитиме. Змагання стануть основним відбірковим стартом на Олімпійські ігри.Ознайомитися з розкладом змагань, стартовими протоколами й результатами в режимі онлайн можна за посиланням: https://competitions.uaf.org.ua/en/2021.06.18-20_lutsk/live О 10 годині відбудетьсявід Pro Women UA. Участь безкоштовна.Посилання на подію у фейсбуці: https://www.facebook.com/events/3966493390138254 Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть. Режисер-постановник –. Тривалість вистави: 50 хвилин. Ціна квитка: 40 гривень. Для дітей від 4 років.О 14 годині пройдевід ГО «Життя потребує руху». Спікер:- лікар та психотерапевт.Запис - за телефоном 050 90 71 384.О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, «відгримить». Розважати гостей будутьтаРезервація столиків: 07 37 37 60 60.Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок -. Режисер-постановник –. Тривалість вистави: 45 хвилин. Ціна квитка: 40 гривень. Для дітей від 4 років.О 16 годині у «ГаРмИдЕр ангар-stage» (вулиця Залізнична, 9) -, під час якої покажуть найкращі короткометражки року. Ціна квитка: 80 гривень.Стрічки, які покажуть у рамках заходу:- «Сурогат»– Приз глядацьких симпатій Київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів (KISFF);- «Бульмастиф»– Спеціальний диплом журі на Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість»;- «Врятуй мене лікарю»– Головний приз в національному конкурсі на Міжнародному фестивалі короткометражних фільмів Wizart;- «Двоє»– Нагорода за найкращу акторську роботу у Національному конкурсі на Одеському міжнародному кінофестивалі;- «Килим»– Гран-прі Київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів (KISFF);- «Прощавай Головін»– Найкращий український короткометражний фільм Одеського міжнародного кінофестивалю, Спеціальна згадка журі Generation 14plus Берлінського кінофестивалю.О 19 годині у Молодіжному центрі Волині (Градний узвіз, 5/2) відбудеться«Клуб настільних ігор «Вулик» завжди радий прийняти у свою родину нових гравців і поціновувачів ігор. Комфортний простір, великий вибір настолок, найкраща компанія для гри і мега класний настрій гарантовано», - запрошують організатори.

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