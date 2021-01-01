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На Дніпропетровщині та Херсонщині негода наробила лиха. ВІДЕО

На Дніпропетровщині та Херсонщині негода наробила лиха. ВІДЕО
В Україні вісім десятків населених пунктів знеструмлені через негоду. Напередодні сильні грози подекуди із градом пронеслися на Півдні країни.

Про це повідомляється у випуску ТСН.

Зокрема, на Дніпропетровщині затопило більше сотні дворів, а на Херсонщині розмило поля і дороги.

Крім того, в поліклініці в одному зі спальних районів Херсона прорвало дах. Рясний дощ лив просто зі щілин у бетонних перекриттях. Скляні плафони на стелі наповнювались водою і падали. Медики як могли рятували дороге обладнання, інструменти та документи.

Воду збирали у відра і ємності, але з такими потоками дощу боротися було марно. Залило два поверхи - вони нині не працюють. Світла в приміщені теж немає.


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Теги: негода, Дніпропетровщина, Херсон
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