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На Волині судили священника, який скоїв аварію

На Волині судили священника, який скоїв аварію
Судили священника села Залісці Копачівської громади за вчинення дорожньо-транспортної природи.

Про це йдеться у постанові суду від 14 червня, - пише Район.Рожище.

Інформуть, що 21 травня о 18:36 чоловік у селі Свидники Луцького району, керуючи автомобілем Renault Kangoo, не дотримався безпечної дистанції, не був уважний, не стежив за дорожньою обстановкою, в результаті чого зіткнувся з авто Audi 100, яке рухалось попереду.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

У судовому засіданні чоловік вину у вчиненні правопорушення визнав. Суду пояснив, що причиною дорожньо-транспортної пригоди стала його неуважність через втому.

Суддя постановила визнати водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 Адміністративного кодексу, та накласти на нього 850 гривень штрафу. Також він заплатить в дохід держави 454 гривні судового збору.

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Теги: суд, священник, аварія
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