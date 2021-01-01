На Волині судили священника, який скоїв аварію





Про це йдеться у постанові суду від 14 червня, - пише



Інформуть, що 21 травня о 18:36 чоловік у селі Свидники Луцького району, керуючи автомобілем Renault Kangoo, не дотримався безпечної дистанції, не був уважний, не стежив за дорожньою обстановкою, в результаті чого зіткнувся з авто Audi 100, яке рухалось попереду.



Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди транспортні засоби отримали механічні пошкодження.



У судовому засіданні чоловік вину у вчиненні правопорушення визнав. Суду пояснив, що причиною дорожньо-транспортної пригоди стала його неуважність через втому.



Суддя постановила визнати водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 Адміністративного кодексу, та накласти на нього 850 гривень штрафу. Також він заплатить в дохід держави 454 гривні судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили священника села Залісці Копачівської громади за вчинення дорожньо-транспортної природи.Про це йдеться у постанові суду від 14 червня, - пише Район.Рожище Інформуть, що 21 травня о 18:36 чоловік у селі Свидники Луцького району, керуючи автомобілем Renault Kangoo, не дотримався безпечної дистанції, не був уважний, не стежив за дорожньою обстановкою, в результаті чого зіткнувся з авто Audi 100, яке рухалось попереду.Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди транспортні засоби отримали механічні пошкодження.У судовому засіданні чоловік вину у вчиненні правопорушення визнав. Суду пояснив, що причиною дорожньо-транспортної пригоди стала його неуважність через втому.Суддя постановила визнати водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 Адміністративного кодексу, та накласти на нього 850 гривень штрафу. Також він заплатить в дохід держави 454 гривні судового збору.

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