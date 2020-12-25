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Платформа для покупки євро у 2021: як вигідно конвертувати гроші через сервіс «Валютний аукціон»*

Платформа для покупки євро у 2021: як вигідно конвертувати гроші через сервіс «Валютний аукціон»*
За останні кілька років валютообмін став набирати обертів, бо стан гривні у країні вкрай нестабільний. Не секрет, що зберігати заощадження для подорожей, бізнесу або навчання за кордоном набагато вигідніше в інвалюті, особливо в доларі або євро. Зараз покупка євро може зайняти декілька хвилин завдяки онлайн-сервісам і фінансовим платформам.

У зв'язку з цим портал "Мінфін" запустив зручний фінансовий сервіс "Валютний аукціон", який являє собою дошку оголошень від банків, обмінників і навіть приватних осіб. Купити євро через Валютний аукціон набагато простіше і швидше, ніж шукати потрібний спосіб конвертації в інтернеті або обдзвонювати фінансові установи.

Крім того, на Валютному аукціоні розташована інтерактивна карта. Користувач вводить свою адресу і бачить всі точки обміну, де можна купити євро поблизу.

Як купити євро на Валютному аукціоні

У розділі "Валютний аукціон" розташовані оголошення і фільтри для конкретизації запиту користувача:

• продаж чи обмін євро;
• цілодобові обмінники;
• прийняття зношених купюр;
• відеоспостереження та приміщення для перерахунку грошей;
• продаж оптом зі знижкою.

Користувач обирає потрібні опції, а сайт надає різні варіанти покупки євро за вигідним курсом.

На Валютному аукціоні кожен може знайти те, що йому потрібно, адже сервіс пропонує користувачеві три варіанти конвертації грошей в інвалюту:

Обмінник. Щоб зробити обмін безпечним, варто перевірити потрібний обмінний пункт в реєстрі валютних обмінників небанківських фінустанов на сайті НБУ.
Банк. Відділення банків пропонують користувачеві різні програми лояльності та акції на покупку євро.
Представники чорного ринку. Варто врахувати, що приватні особи можуть виявитися шахраями, тому валютообмін через чорний ринок може бути небезпечним.

Фінансовий портал “Мінфін” рекомендує звертатися щодо покупки євро до ліцензованих та перевірених компаній, навіть якщо у приватних осіб курс покупки євро вищий.

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Теги: євро, валюта, гроші, обмін
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