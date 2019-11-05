У Ковелі чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки, а потім піднявся і побіг. ВІДЕО





Жителі десятиповерхового житлового будинку стали свідками, як з вікна на третьому поверсі виліз чоловік у чорному одязі і намагався скочити вниз, але раптом його за руки схопив інший чоловік, - пише



Невідомий таки зумів стрибнути вниз. Впавши на бруківку в дворі, він піднявся і, накульгуючи, побіг.



За словами ковельчан, чоловіка тримав за руки нібито один із власників квартири, яку той хотів пограбувати.



На місце пригоди викликали працівників поліції. Чоловік нібито сказав правоохоронцям, що хотів покінчити життя самогубством.



Поліція цей інцидент наразі не коментує.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Надзвичайний випадок трапився серед білого дня у Ковелі на вулиці Кониського, 11.Жителі десятиповерхового житлового будинку стали свідками, як з вікна на третьому поверсі виліз чоловік у чорному одязі і намагався скочити вниз, але раптом його за руки схопив інший чоловік, - пише Ковель медіа Невідомий таки зумів стрибнути вниз. Впавши на бруківку в дворі, він піднявся і, накульгуючи, побіг.За словами ковельчан, чоловіка тримав за руки нібито один із власників квартири, яку той хотів пограбувати.На місце пригоди викликали працівників поліції. Чоловік нібито сказав правоохоронцям, що хотів покінчити життя самогубством.Поліція цей інцидент наразі не коментує.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію