вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки, а потім піднявся і побіг. ВІДЕО

У Ковелі чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки, а потім піднявся і побіг. ВІДЕО
Надзвичайний випадок трапився серед білого дня у Ковелі на вулиці Кониського, 11.

Жителі десятиповерхового житлового будинку стали свідками, як з вікна на третьому поверсі виліз чоловік у чорному одязі і намагався скочити вниз, але раптом його за руки схопив інший чоловік, - пише Ковель медіа.

Невідомий таки зумів стрибнути вниз. Впавши на бруківку в дворі, він піднявся і, накульгуючи, побіг.

За словами ковельчан, чоловіка тримав за руки нібито один із власників квартири, яку той хотів пограбувати.

На місце пригоди викликали працівників поліції. Чоловік нібито сказав правоохоронцям, що хотів покінчити життя самогубством.

Поліція цей інцидент наразі не коментує.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, падіння, чоловік, інцидент
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На ринку у Луцьку затримали азербайджанця
Сьогодні, 11:14
У Ковелі чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки, а потім піднявся і побіг. ВІДЕО
Сьогодні, 11:10
У Польщі спіймали двох українців, які перевозили нелегальних мігрантів
Сьогодні, 10:52
На Волині судили священника, який скоїв аварію
Сьогодні, 10:34
Їли в’ялену рибу: у Запоріжжі двоє людей потрапили до реанімації з ботулізмом
Сьогодні, 10:13
Схожі новини
Волинянин випав з вікна 4-го поверху Волинянин випав з вікна 4-го поверху
05 листопад, 2019, 09:38
У Ковелі під час пожежі знайшли тіло чоловіка У Ковелі під час пожежі знайшли тіло чоловіка
17 червень, 12:12
З новим серцем: у Ковелі виписують чоловіка після пересадки З новим серцем: у Ковелі виписують чоловіка після пересадки
17 березень, 17:20
У Ковелі патрульні застосували сльозогінний газ до дебошира на дорозі та забрали його у відділок. ВІДЕО У Ковелі патрульні застосували сльозогінний газ до дебошира на дорозі та забрали його у відділок. ВІДЕО
22 лютий, 00:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали 26 км ідеально відремонтованої дороги до Шацьких озер. ФОТО
17 червень, 01:16
 1
На ринку у Луцьку затримали азербайджанця
Сьогодні, 11:14
 0
У Ковелі чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки, а потім піднявся і побіг. ВІДЕО
Сьогодні, 11:10
 0
У Польщі спіймали двох українців, які перевозили нелегальних мігрантів
Сьогодні, 10:52
 0
На Волині судили священника, який скоїв аварію
Сьогодні, 10:34
 0
Медіа
відео
1/8