На ринку у Луцьку затримали азербайджанця





Про це



Сьогодні, 18 червня, на одному з луцьких ринків затримали 21-річного громадянина Азербайджану. Під час перевірки виявили, що молодий чоловік перебуває в Україні протягом двох років без дозвільних документів на право проживання. Іноземець пред’явив міграційникам посвідку на проживання з ознаками підробки.



Порушника затримали спільно з міграційною поліцією ГУ НП та доправили до УДМС у Волинській області.



Після оформлення відповідних документів іноземця передадуть слідчо-оперативній групі поліції для з’ясування факту кримінального правопорушення з підробки документів та їх використання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На одному з ринків Луцька затримали громадянина Азербайджану з, ймовірно, підробленими документами.Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області.Сьогодні, 18 червня, на одному з луцьких ринків затримали 21-річного громадянина Азербайджану. Під час перевірки виявили, що молодий чоловік перебуває в Україні протягом двох років без дозвільних документів на право проживання. Іноземець пред’явив міграційникам посвідку на проживання з ознаками підробки.Порушника затримали спільно з міграційною поліцією ГУ НП та доправили до УДМС у Волинській області.Після оформлення відповідних документів іноземця передадуть слідчо-оперативній групі поліції для з’ясування факту кримінального правопорушення з підробки документів та їх використання.

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