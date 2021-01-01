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На ринку у Луцьку затримали азербайджанця

На ринку у Луцьку затримали азербайджанця
На одному з ринків Луцька затримали громадянина Азербайджану з, ймовірно, підробленими документами.

Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області.

Сьогодні, 18 червня, на одному з луцьких ринків затримали 21-річного громадянина Азербайджану. Під час перевірки виявили, що молодий чоловік перебуває в Україні протягом двох років без дозвільних документів на право проживання. Іноземець пред’явив міграційникам посвідку на проживання з ознаками підробки.

Порушника затримали спільно з міграційною поліцією ГУ НП та доправили до УДМС у Волинській області.

Після оформлення відповідних документів іноземця передадуть слідчо-оперативній групі поліції для з’ясування факту кримінального правопорушення з підробки документів та їх використання.

На ринку у Луцьку затримали азербайджанця

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Теги: Луцьк, іноземець, нелегал, документи, ринок
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