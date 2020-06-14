Як правильно носити маску в літню спеку: поради фахівців

Українцям нагадали про правила використання масок у літню пору.Про це йдеться на сторінці Центру громадського здоров’я України у фейсбуці.Нагадаємо, що на всій території України встановили «зелений» рівень епіднебезпеки. У таких умовах дотримуватися маскового режиму потрібно:▪ у громадському транспорті та під час масових заходів або відвідин приміщень;▪ робота закладів громадського харчування, розважальних закладів, кінотеатрів та залів інших сфер культури, проведення інших масових заходів дозволяється за умов носінням масок та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників.Захисну маску слід змінювати, якщо на неї потрапили біологічні рідини або вона стала вологою. Улітку це відбувається частіше. Це ж стосується і використання респіратора.У теплому і вологому середовищі, яке утворюється на поверхні маски чи респіратора, створюються ідеальні умови для розмноження патогенних мікроорганізмів, які потрапляють туди із зовнішнього середовища або видихуваного повітря. Тому необхідно завжди мати запасні маски і змінювати їх частішеюОдягати маску треба навіть і на відкритому повітрі, якщо у вас немає змоги дотримуватися рекомендованої фізичної дистанції 1–1,5 метра від інших."Не забувайте мити руки водою з милом принаймні 20 секунд після того, як ви перебували в громадському місці, чхали чи кашляли. Якщо такої змоги немає, використовуйте дезінфікуючий засіб для рук, що містить щонайменше 70% спирту", - наголошують у Центрі громадського здоров’я.